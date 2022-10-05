İster sevin ister nefret edin, hayranlar, şovun kendine özgü altın metalik şarap bardaklarını konuşuyor. *Love Is Blind'*ın yaratıcısı Chris Coelen, "Şovu açtığınızda, bizim şovumuz olduğunu biliyorsunuz, Bu insanların maceralarının çok özgün, çok gerçekçi takibi ama bu tür bir bağlayıcı dokuya gerçekten hafif bir şekilde sahip olduğumuz gerçeğini seviyorum" ifadelerinde bulundu.

Estetiğin dışında, bu kadehler ayrıca ışık geçirmiyor, bu yüzden çekim aralarında devamlılığı sürdürmeyi kolaylaştırıyor.