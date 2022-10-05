Love is Blind nereden izlenir
Love Is Blind, başka bir romantik (ve dramatik) bir sezon ile geri döndü! İşte Love Is Blind'ın her bölümünü internetten izlemenin tüm yöntemleri.
Love Is Blind'ın konusu ne?
Love Is Blind, bekarların asla yüz yüze gelmeden birbirleriyle etkileşime girdikleri ve romantik ilişkiler kurdukları bir ilişki üzerine realite TV dizisidir. Nick ve Vanessa Lachey'nin sunuculuğunu yaptığı dizi, 15 kadın ve 15 erkekten oluşan bir grubun karşı cinsle, ses geçirmeyen bir kapsül içerisinde ve karşılarındaki kişilerin nasıl göründüklerini bilmedikleri bir şekilde buluşmalarını takip ediyor.
Yarışmacılar, dizinin ilerleyen zamanlarında beğendikleri kişiye evlilik teklif etmeyi tercih edebiliyor. Evlilik teklifi kabul edilirse ve çift nişanlanırsa aralarında gerçekten bir elektriğin olup olmadığını görmek için romantik bir balayına çıkarılıyorlar. Bu da çiftin birbirlerini görebildiği ilk sefer oluyor!
Love Is Blind 3. Sezon yayınlanma tarihi
Love Is Blind 3. Sezonun tüm bölümleri tamamen yayınlandı ve şu anda izlenebilir. Love Is Blind 3. Sezonunun ilk dört bölümü 19 Ekim 2022 03:00 ET tarihinde yayınlandı ve ardından her hafta bir bölüm yayınlandı. Sezon finali 9 Kasım'da yayınlandı.
Love Is Blind'ı internette nerede izleyebilirim?
Love Is Blind'ın 3 sezonu yalnızca Netflix'te yayınlanıyor.
Love Is Blind 3. Sezonda kimler yer alıyor?
İşte Love Is Blind'ın 3. Sezonunda yer alanların tam listesi:
Erkekler
Andrew, işletme müdürü
Anthony, avukat
Bartise, kıdemli analist
Brennan, su arıtma mühendisi
Cole, emlakçı
Dakota, havacılık ve uzay mühendisi
Dale, siber güvenlik öğrencisi
DaVonte, fintess gelişim koçu
Julian, işletme genel müdürü
Matt, özel kiralama satış yöneticisi
Nash, emlakçı
Sikiru, veri mühendisi
Simmer, pazarlama teknolojisi müdürü
Tony, tıbbi cihaz satış temsilcisi
Zach, tıp öğrencisi/dahili kalite kontrol müdürü
Kadınlar
Alexa, sigorta şirketi sahibi
Amanda, tasarımcı
Ashley, kiropraktör
Brannigan, yoğun bakım hemşiresi
Charita, makyaj sanatçısı
Chelsey, müşteri başarısı müdürü
Colleen, bale dansçısı ve dijital PR stratejisti
Jess, kıdemli etkinlik üreticisi
Kim, öğretmen ve koç
Loren, tıbbi cihaz temsilcisi
Nancy, gayrimenkul yatırımcısı
Raven, pilates eğitmeni
Valerie, dermatolojist
Zanab, emlakçı
SSS
Love Is Blind düzmece mi?
Şov yapımcılarına ve yarışmacılara göre, Love Is Blind kurgulanmamış. Bununla birlikte, şovun yapımcıları şovu belirli bir yöne doğru yöneltebiliyor ve yarışmacılar eğlence (veya ün) amacıyla durumları abartabiliyorlar. Kısacası, bu şov tamamen gerçek olmayabilir ancak çiftler arasındaki aşk gayet gerçek olabilir!
Love Is Blind'daki çiftlerden hiç ilişkilerine devam eden var mı?
Ekrandaki eşleşmelerden çoğu başarılı olmadı ancak, ilk sezondan Laruen ve Cameron'da olduğu gibi, şovun sayesinde birkaç başarılı ilişki oluştu.
Love Is Blind'daki altın bardakların özelliği ne?
İster sevin ister nefret edin, hayranlar, şovun kendine özgü altın metalik şarap bardaklarını konuşuyor. *Love Is Blind'*ın yaratıcısı Chris Coelen, "Şovu açtığınızda, bizim şovumuz olduğunu biliyorsunuz, Bu insanların maceralarının çok özgün, çok gerçekçi takibi ama bu tür bir bağlayıcı dokuya gerçekten hafif bir şekilde sahip olduğumuz gerçeğini seviyorum" ifadelerinde bulundu.
Estetiğin dışında, bu kadehler ayrıca ışık geçirmiyor, bu yüzden çekim aralarında devamlılığı sürdürmeyi kolaylaştırıyor.
Netflix, Love Is Blind düğünlerinin masraflarını karşılıyor mu?
Şovun yaratıcısı Chris Coelen'e göre, Netflix, şovun düğünleri için masraflarını karşılıyormuş. Bugüne kadar toplam 6 düğün yapıldı.
Love Is Blind'daki evlilikler yasal mı?
Kısa cevabı: Evet. Love Is Blind yaratıcısı Chris Coelen, evliliklerin gerçek ve yasal olarak bağlayıcı olduğunu doğruladı.
Amazon Prime, Love Is Blind'ı yayınlıyor mu?
Amazon Prime, Netflix'teki şov ile bir bağı olmayan farklı bir Love Is Blind realite TV dizine sahip ve o dizide eşcinsel erkekler ilk buluşmalara çıkıyor. Amazon Prime'da daha fazla realite TV dizileri arıyorsanız 90 Day Fiancé ve America’s Next Top Model adlı yapımlara göz atın.
Hulu, Love Is Blind'ı yayınlıyor mu?
Hulu Love Is Blind'ı yayınlamıyor ancak Rupaul's Drag Race, The Bachelor ve Survivor gibi diğer realite şovlarına sahip.
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