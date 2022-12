Love Is Blind 3. Sezon yayınlanma tarihi

Love Is Blind 3. Sezonun tüm bölümleri tamamen yayınlandı ve şu anda izlenebilir. Love Is Blind 3. Sezonunun ilk dört bölümü 19 Ekim 2022 03:00 ET tarihinde yayınlandı ve ardından her hafta bir bölüm yayınlandı. Sezon finali 9 Kasım'da yayınlandı.