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Love Is Blind internette nereden izlenir

Love is Blind nereden izlenir

Love Is Blind, başka bir romantik (ve dramatik) bir sezon ile geri döndü! İşte Love Is Blind'ın her bölümünü internetten izlemenin tüm yöntemleri.

Love Is Blind'ın konusu ne?

Love Is Blind, bekarların asla yüz yüze gelmeden birbirleriyle etkileşime girdikleri ve romantik ilişkiler kurdukları bir ilişki üzerine realite TV dizisidir. Nick ve Vanessa Lachey'nin sunuculuğunu yaptığı dizi, 15 kadın ve 15 erkekten oluşan bir grubun karşı cinsle, ses geçirmeyen bir kapsül içerisinde ve karşılarındaki kişilerin nasıl göründüklerini bilmedikleri bir şekilde buluşmalarını takip ediyor.

Evlilik fotoğrafı

Yarışmacılar, dizinin ilerleyen zamanlarında beğendikleri kişiye evlilik teklif etmeyi tercih edebiliyor. Evlilik teklifi kabul edilirse ve çift nişanlanırsa aralarında gerçekten bir elektriğin olup olmadığını görmek için romantik bir balayına çıkarılıyorlar. Bu da çiftin birbirlerini görebildiği ilk sefer oluyor!

Nişanlanan bir çiftin fotoğrafı

Love Is Blind 3. Sezon yayınlanma tarihi

Love Is Blind 3. Sezonun tüm bölümleri tamamen yayınlandı ve şu anda izlenebilir. Love Is Blind 3. Sezonunun ilk dört bölümü 19 Ekim 2022 03:00 ET tarihinde yayınlandı ve ardından her hafta bir bölüm yayınlandı. Sezon finali 9 Kasım'da yayınlandı.

Daire jesti bulunan arkadaşların video izleme görüntüsü

Love Is Blind'ı internette nerede izleyebilirim?

Love Is Blind'ın 3 sezonu yalnızca Netflix'te yayınlanıyor.

Love Is Blind 3. Sezonda kimler yer alıyor?

Love I Blind 3. Sezon | Rol Dağılımı Duyurusu | Netflix

İşte Love Is Blind'ın 3. Sezonunda yer alanların tam listesi:

Erkekler

  • Andrew, işletme müdürü

  • Anthony, avukat

  • Bartise, kıdemli analist

  • Brennan, su arıtma mühendisi

  • Cole, emlakçı

  • Dakota, havacılık ve uzay mühendisi

  • Dale, siber güvenlik öğrencisi

  • DaVonte, fintess gelişim koçu

  • Julian, işletme genel müdürü

  • Matt, özel kiralama satış yöneticisi

  • Nash, emlakçı

  • Sikiru, veri mühendisi

  • Simmer, pazarlama teknolojisi müdürü

  • Tony, tıbbi cihaz satış temsilcisi

  • Zach, tıp öğrencisi/dahili kalite kontrol müdürü

Kadınlar

  • Alexa, sigorta şirketi sahibi

  • Amanda, tasarımcı

  • Ashley, kiropraktör

  • Brannigan, yoğun bakım hemşiresi

  • Charita, makyaj sanatçısı

  • Chelsey, müşteri başarısı müdürü

  • Colleen, bale dansçısı ve dijital PR stratejisti

  • Jess, kıdemli etkinlik üreticisi

  • Kim, öğretmen ve koç

  • Loren, tıbbi cihaz temsilcisi

  • Nancy, gayrimenkul yatırımcısı

  • Raven, pilates eğitmeni

  • Valerie, dermatolojist

  • Zanab, emlakçı

SSS

Love Is Blind düzmece mi?
Love Is Blind'daki çiftlerden hiç ilişkilerine devam eden var mı?
Love Is Blind'daki altın bardakların özelliği ne?
Netflix, Love Is Blind düğünlerinin masraflarını karşılıyor mu?
Love Is Blind'daki evlilikler yasal mı?
Amazon Prime, Love Is Blind'ı yayınlıyor mu?
Hulu, Love Is Blind'ı yayınlıyor mu?
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