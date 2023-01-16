Winter Love Island 2023 nerede izlenir
Love Island'ın kış versiyonunun Ocak ayında geri döneceği kesinleşti! İlginç detayların yanı sıra Winter Love Island 2023'ü internette nasıl izleyebileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.
Winter Love Island'ın konusu ne?
Yaz versiyonunda olduğu gibi; Winter Love Island, romantik bir villada bir araya getirilen aşk arayışındaki "Adalılar" grubunun bulunduğu bir İngiliz realite TV şovudur. Dizi, birbirlerini tanıyarak "eşleştiği" bekarları takip ediyor ve kazanan çift £50.000 ödülün sahibi oluyor.
Bu, 2020'de ilk defa yayınlanan ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle rafa kaldırılan Love Island Winter Edition'ın ikinci sezonu olacak. Gelecek sezonun TV sunuculuğunu, eski sunucu Laura Whitmore'un yerini alan Maya Jama gerçekleştirecek. Yeni sezonun yarışmacıları önümüzdeki haftalarda açıklanacak, bu yüzden takipte kalın!
Winter Love Island ne zaman yayınlanacak?
Winter Love Island'ın yeni sezonu, "yılın en kasvetli günü" olduğu düşünülen Mavi Pazartesi'ne denk gelen 16 Ocak 2023 tarihinde yayınlanacak. Winter Love Island finali altı hafta sonra 13 Mart'ta gerçekleşecek.
Winter Love Island 2023 nerede izlenir
Winter Love Island'ı ITV üzerinden izleyebilirsiniz.
Winter Love Island ITV'den ücretsiz nasıl izlenir
Birleşik Krallık merkezli video hizmeti ITV, orijinal Love Island dizisinin ve Love Island: Aftersun ve Chris & Kem: Straight Outta Love Island dâhil birçok uyarlamasının doğduğu yerdir. Winter Love Island'ın (eski sezonlar dahil!) tüm bölümlerini ITV web sitesinden veya ITVX (eski adı ITV Hub) uygulamasından izleyebilirsiniz. En iyi yanı da tamamen ücretsiz olması ancak kaydolduğunuz sırada geçerli bir Birleşik Krallık posta kodu (örneğin LL32 8PR, NN3 2BZ) girmeniz gerekecektir.
Winter Love Island nerede çekiliyor?
Winter Love Island'ın yeni sezonu, bu sefer Güney Afrika'da yer alan büyüleyici bir denize sıfır villada yer alacak.
Winter Love Island'ı daha öncesinde kim kazandı?
Paige Turley ve Finley Tapp, 2020'de Winter Love Island'ın kazanan çifti oldu. Şovdaki süreleri boyunca, bu çift ilk zamanlardan beri süren bir bağ oluşturdu ve dizi daha bitmeden önce birbirlerine bağlandılar. İki yıl geçti ama bu çift hâlâ birlikte ve nihayetinde evlenmeyi planlıyor!
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