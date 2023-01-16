Winter Love Island ITV'den ücretsiz nasıl izlenir

Birleşik Krallık merkezli video hizmeti ITV, orijinal Love Island dizisinin ve Love Island: Aftersun ve Chris & Kem: Straight Outta Love Island dâhil birçok uyarlamasının doğduğu yerdir. Winter Love Island'ın (eski sezonlar dahil!) tüm bölümlerini ITV web sitesinden veya ITVX (eski adı ITV Hub) uygulamasından izleyebilirsiniz. En iyi yanı da tamamen ücretsiz olması ancak kaydolduğunuz sırada geçerli bir Birleşik Krallık posta kodu (örneğin LL32 8PR, NN3 2BZ) girmeniz gerekecektir.