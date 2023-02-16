ABD yapımı flört realite dizisi Are You the One (AYTO olarak kısaltılır), tamamı aşkı arayan bir grup bekarı lüks bir tatil yerinde bir araya getiriyor. Ancak bir sürpriz var: Her biri, gruptaki başka bir kişiyle gizlice eşleştirildi ve milyon dolarlık ödülü kazanmaları için herkesin “mükemmel eş”lerini bulmaları için birbirlerine yardım etmeleri gerekiyor.

Drama hiç eksik olmuyor ve evdekilerin eşleşmelerini bulmalarına yardımcı olmaları için birçok çöpçatanlık seremonileri ve zorluklar yer alıyor. Siz (ve yarışmacılar) kimin kimle eşleştiğini doğru tahmin edebilecek misiniz?