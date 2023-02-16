Are You the One? internette nereden izlenir Are You the One? internette nereden izlenir
Bekleyiş sona erdi—Are you the One? başka bir kaotik, riskli bir sezon ile sonunda geri geliyor. Are You the One 9. Sezonu internetten izlemenin tüm yöntemleri için okumaya devam edin!
Are You the One'ın konusu ne?
ABD yapımı flört realite dizisi Are You the One (AYTO olarak kısaltılır), tamamı aşkı arayan bir grup bekarı lüks bir tatil yerinde bir araya getiriyor. Ancak bir sürpriz var: Her biri, gruptaki başka bir kişiyle gizlice eşleştirildi ve milyon dolarlık ödülü kazanmaları için herkesin “mükemmel eş”lerini bulmaları için birbirlerine yardım etmeleri gerekiyor.
Drama hiç eksik olmuyor ve evdekilerin eşleşmelerini bulmalarına yardımcı olmaları için birçok çöpçatanlık seremonileri ve zorluklar yer alıyor. Siz (ve yarışmacılar) kimin kimle eşleştiğini doğru tahmin edebilecek misiniz?
Are You the One? 9. Sezon yayınlanma tarihi
AYTO 9. Sezon, 18 Ocak 2023 Çarşamba günü 03:00 ET'de başladı ve yeni bölümler her hafta aynı saatte yayınlanacak. Yeni sezon toplam 10 bölümden oluşuyor.
Are You the One nereden izlenir
Yeni sezonla birlikte Are You the One? doğduğu yer olan MTV'den Paramount+'a geçti. Yine de eski sezonları MTV'nin çevrimiçi platformundan veya Hulu ve Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.
Are You the One? 9. Sezonu Paramount+'da izleyin
Paramount+, AYTO'nun yeni evi ve yeni bölümler her Çarşamba yayınlanıyor. Bu platfrom ayrıca 1, 2, 4, 6, 7 ve 8'inci sezonları içeriyor ve bu onu Are You the One? hayranları için mükemmel kılıyor. Hatta yedi günlük bir deneme de bulunuyor!
MTV'de AYTO'nun geçmiş sezonlarını izleyin
ABD'li kablolu kanal MTV, AYTO'nun doğduğu yerdi ve hâlâ 1, 2, 4, 6, 7 ve 8'inci sezonları içeriyor. Geçmiş sezonları mtv.com adresinden veya MTV uygulamasıyla internetten izleyebilirsiniz. Ancak bir ABD kablo veya uydu aboneliği ya da kabloları ortadan kaldıran hizmetin üyelik bilgilerini sağlamanız gerekecektir.
Are You the One? geçmiş sezonlarını Hulu'dan izleyin
Hulu'nun AYTO kütüphanesi daha mütevazı ve yalnızca 1, 7 ve 8'inci sezonu sunuyor. Bununla birlikte, Hulu cömert sayılan bir aylık ücretsiz deneme sunuyor ve bu da sunduğu şeyleri art arda izlemek için gayet uzun bir süre!
Are You the One'ın eski sezonları Vudu'da nasıl izlenir
Are You the One?'ın belirli bölümlerini izlemeyi mi tercih ediyorsunuz? Vudu, AYTO dozunuzu almak için harika bir yer ve 2 ile 8 arasındaki sezonları satın alabilirsiniz! Kaydolmak tamamen ücretsizdir ve bölüme veya sezona göre satın almayı tercih edebilirsiniz.
Are You the One 9. Sezon yarışmacıları
16 LGBTQ+ üyesi yarışmacının bulunduğu çığır açan sekizinci sezonun dışında, Are You The One? genellikle eşit sayıda heteroseksüel erkek ve kadını bir araya getiriyor. 9'uncu sezon da benzer bir şekilde, ancak dizide bir ilk olarak, dünyanın birçok farklı yerinden gelen bekar yarışmacıları içeriyor. İşte Are You the One 9. Sezonun yarışmacıları:
Kadınlar
Anissa, ABD
Brooke,ABD
Ciara, ABD
Courtney, Birleşik Krallık
Danielle, ABD
Dew, İspanya
Jordanne, ABD
Julia-Ruth, Yeni Zelanda
Mijntje, Hollanda
Rosalyn, İrlanda
Taylor, ABD
Erkekler
Aqel, ABD
Brendan, Avustralya
Clayton, Avustralya
Eduardo, ABD
Hamudi, Yeni Zelanda
Leo, ABD
Michael, Birleşik Krallık
Nathan, Birleşik Krallık
Oliver, Birleşik Krallık
Shamal, Birleşik Krallık
William, ABD
Are You the One? SSS
Are You the One? 5. Sezonu nereden izleyebilirim?
Are You the One 5'inci sezonu izlemek hiç kolay değil ve bunun iyi bir sebebi var: bu tartışmalı sezon, ödül paranın kazanılmadığı tek sezon oldu. Yapımcıların bu sezonu yarışmacıların kazanamamaları için hile yaptıkları iddia edildi ve söylentilere göre sette bir ırkçılık olayını ve cinsel saldırıyı örtbas ettiler.
Şu anda AYTO 5'inci sezonu izlemenin en iyi yöntemi, şovu bölüme veya sezona göre satın alabileceğiniz Vudu'dur.
Are You the One yarışmacıları ücret alıyor mu?
Anlatıldığına göre, AYTO yarışmacıları şovda geçirdikleri süre için $2.000 olduğu tahmin edilen küçük bir ücret alıyor.
Are You the One kurgulanmış mı?
Çoğu realite TV şovu gibi AYTO da kalp yarası ve dramatik anlarla dolu ve bu da izleyicilerin gösterilen tepkilerin sahiciliğini sorgulamasına neden oldu. Buna rağmen, çoğu yarışmacı şovun kurgu olmadığını ve "ekranda görünen her şeyin gerçek olduğunu" resmi olarak beyan etti.
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