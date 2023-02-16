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İnternette AYTO nereden izlenir

Are You the One? internette nereden izlenir Are You the One? internette nereden izlenir

Bekleyiş sona erdi—Are you the One? başka bir kaotik, riskli bir sezon ile sonunda geri geliyor. Are You the One 9. Sezonu internetten izlemenin tüm yöntemleri için okumaya devam edin!

Are You the One'ın konusu ne?

Are You the One? | Resmi Fragman | Paramount+

ABD yapımı flört realite dizisi Are You the One (AYTO olarak kısaltılır), tamamı aşkı arayan bir grup bekarı lüks bir tatil yerinde bir araya getiriyor. Ancak bir sürpriz var: Her biri, gruptaki başka bir kişiyle gizlice eşleştirildi ve milyon dolarlık ödülü kazanmaları için herkesin “mükemmel eş”lerini bulmaları için birbirlerine yardım etmeleri gerekiyor.

Drama hiç eksik olmuyor ve evdekilerin eşleşmelerini bulmalarına yardımcı olmaları için birçok çöpçatanlık seremonileri ve zorluklar yer alıyor. Siz (ve yarışmacılar) kimin kimle eşleştiğini doğru tahmin edebilecek misiniz?

Are You the One? şov görseli

Are You the One? 9. Sezon yayınlanma tarihi

AYTO 9. Sezon, 18 Ocak 2023 Çarşamba günü 03:00 ET'de başladı ve yeni bölümler her hafta aynı saatte yayınlanacak. Yeni sezon toplam 10 bölümden oluşuyor.

Are You the One nereden izlenir

Yeni sezonla birlikte Are You the One? doğduğu yer olan MTV'den Paramount+'a geçti. Yine de eski sezonları MTV'nin çevrimiçi platformundan veya Hulu ve Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Paramount+ logosu.

Are You the One? 9. Sezonu Paramount+'da izleyin

Paramount+, AYTO'nun yeni evi ve yeni bölümler her Çarşamba yayınlanıyor. Bu platfrom ayrıca 1, 2, 4, 6, 7 ve 8'inci sezonları içeriyor ve bu onu Are You the One? hayranları için mükemmel kılıyor. Hatta yedi günlük bir deneme de bulunuyor!

MTV logosu

MTV'de AYTO'nun geçmiş sezonlarını izleyin

ABD'li kablolu kanal MTV, AYTO'nun doğduğu yerdi ve hâlâ 1, 2, 4, 6, 7 ve 8'inci sezonları içeriyor. Geçmiş sezonları mtv.com adresinden veya MTV uygulamasıyla internetten izleyebilirsiniz. Ancak bir ABD kablo veya uydu aboneliği ya da kabloları ortadan kaldıran hizmetin üyelik bilgilerini sağlamanız gerekecektir.

Hulu logosu.

Are You the One? geçmiş sezonlarını Hulu'dan izleyin

Hulu'nun AYTO kütüphanesi daha mütevazı ve yalnızca 1, 7 ve 8'inci sezonu sunuyor. Bununla birlikte, Hulu cömert sayılan bir aylık ücretsiz deneme sunuyor ve bu da sunduğu şeyleri art arda izlemek için gayet uzun bir süre!

Vudu logosu.

Are You the One'ın eski sezonları Vudu'da nasıl izlenir

Are You the One?'ın belirli bölümlerini izlemeyi mi tercih ediyorsunuz? Vudu, AYTO dozunuzu almak için harika bir yer ve 2 ile 8 arasındaki sezonları satın alabilirsiniz! Kaydolmak tamamen ücretsizdir ve bölüme veya sezona göre satın almayı tercih edebilirsiniz.

Are You the One 9. Sezon yarışmacıları

Are You the One? 9. Sezon yarışmacıları

16 LGBTQ+ üyesi yarışmacının bulunduğu çığır açan sekizinci sezonun dışında, Are You The One? genellikle eşit sayıda heteroseksüel erkek ve kadını bir araya getiriyor. 9'uncu sezon da benzer bir şekilde, ancak dizide bir ilk olarak, dünyanın birçok farklı yerinden gelen bekar yarışmacıları içeriyor. İşte Are You the One 9. Sezonun yarışmacıları:

Kadınlar

  • Anissa, ABD

  • Brooke,ABD

  • Ciara, ABD

  • Courtney, Birleşik Krallık

  • Danielle, ABD

  • Dew, İspanya

  • Jordanne, ABD

  • Julia-Ruth, Yeni Zelanda

  • Mijntje, Hollanda

  • Rosalyn, İrlanda

  • Taylor, ABD

Erkekler

  • Aqel, ABD

  • Brendan, Avustralya

  • Clayton, Avustralya

  • Eduardo, ABD

  • Hamudi, Yeni Zelanda

  • Leo, ABD

  • Michael, Birleşik Krallık

  • Nathan, Birleşik Krallık

  • Oliver, Birleşik Krallık

  • Shamal, Birleşik Krallık

  • William, ABD

Are You the One? SSS

Are You the One? 5. Sezonu nereden izleyebilirim?
Are You the One yarışmacıları ücret alıyor mu?
Are You the One kurgulanmış mı?
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