Dancing with the Stars Nereden İzlenir
Eğlence sektörünün en büyük isimleri, dans yeteneklerini teste tabi tutuyor ve simgesel Disko Topu ödülünü kazanmak için yarışıyor. İşte Dancing with the Stars'ın en yeni sezonunu internetten nasıl izleyeceğinize dair rehber.
Dancing with the Stars'ın konusu ne?
Dancing with the Stars (Yıldızlarla Dans), eğlence sektörünün en büyük isimlerinin profesyonel dansçılarla eşleştirilerek simgesel Disko Topu Ödülü'nü kazanmak için yarıştıkları uzun süredir yayınlanan bir realite tv dizisidir. Yarışan her çift, jüri üyelerinin puanları ve seyircinin oyları için yarışmak amacıyla daha önceden belirlenmiş bir dansı sergilemesi gerekiyor. Puan ve oyların toplamda en düşük puana sahip olan çift, yalnızca şampiyon çift kalana kadar elenmektedir.
31 sezon boyunca; Kim Kardashian'dan Bindi Irwin'e, Jerry Springer'dan David Hasselhoff'a ve bunların arasındaki herkese kadar, eğlence endüstrisinin en büyük isimlerinden birçoğu bu yarışmaya renk kattı. 31'inci sezon da bundan hiç farklı değil ve eski American Idol galibi Jordin Sparks ve TikTok yıldızı Charli D'Amelio gibi büyük isimleri ekrana getiriyor.
Dancing with the Stars yayınlanma tarihi
Dancing with the Stars 31'inci Sezonun finali 21 Kasım 2022'de canlı yayınlandı. Sezonun 11 bölümünün tamamını Disney Plus'tan izleyebilirsiniz. Dancing with the Stars 32'inci Sezon, 31'inci sezon ile birlikte duyuruldu ancak Ocak 2023 itibarıyla yayınlanma tarihi konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.
Dancing with the Stars internette nereden izlenir
Dancing with the Stars 31'inci Sezonun finali dâhil tüm bölümler yalnızca ABD'de Disney Plus üzerinden izlenebilmektedir. Dancing with the Stars, bir video akış hizmetindeki ilk canlı realite dizisi olma özelliğiyle öne çıkmaktadır ve yarışmanın gelecek sezonları artık ABC'de değil, yanızca Disney Plus üzerinden canlı yayınlanacaktır.
Dancing with the Stars'da kimler yarışıyor?
Dancing with the Stars'ın 2022 versiyonunda sunuculuk görevini Tyra Banks üstlendi ve ona 19'uncu sezonun şampiyonu Alfonso Riberio eşlik etti. İşte Dancing with the Stars 31'inci Sezonda yarışan ünlülerin tam listesi:
Joseph Baena (Model ve vücut geliştirici)
Selma Blair (Aktris)
Wayne Brady (Aktör ve TV sunucusu)
Sam Champion (Hava durumu sunucusu)
Charli D'Amelio (TikTok yıldızı)
Heidi D'Amelio (TikTok yıldızının annesi, Televizyon siması)
Jessie James Decker (Kayıt sanatçısı)
Trevor Donovan (Aktör)
Daniel Durant (Aktör)
Teresa Giudice (Realite TV yıldızı)
Vinny Guadagnino (Realite TV yıldızı)
Cheryl Ladd (Aktris)
Jason Lewis (Aktör)
Shangela (Realite TV yıldızı)
Jordin Sparks (Kayıt sanatçısı)
Gabby Windey (Realite TV yıldızı)
Dancing with the Stars SSS
Dancing with the Stars 2022'yi kim kazandı?
Dancing with the Stars 31'inci Sezonun finalinde Disko Topu Ödülü'nü Charli D'Amelio kazandı.
Dancing with the Stars'ın jürisinde kimler var?
Len Goodman, Derek Hough, Bruno Tonioli ve Carrie Ann Inaba Dancing with the Stars 2022'nin jüri üyeleri olarak geri döndüler.
Dancing with the Stars'ın tüm sezonlarını nereden izleyebilirim?
Disney Plus, Dancing with the Stars'ın yayıncı platformudur. Bu hizmet, 31'inci sezonu izleyebileceğiniz tek yer olma özelliğine sahip ve 32'nci sezonu canlı yayınlayacak.
Dancing with the Stars'ın 1 ile 30 arasındaki sezonlarını izlemek istiyorsanız şansınıza küsün. Eski sezonlar Hulu'da yayınlanıyordu ancak yayıncının kataloğundan kaldırıldı.
Dancing with the Stars Netflix'te veya Hulu'da var mı?
Dancing with the Stars Netflix'te veya Hulu'da bulunmuyor. Dancing with the Stars 2022'yi yalnızca Disney Plus üzerinden izleyebilirsiniz.
Dancing with the Stars neden yalnızca Disney+'da var?
Çoğu kişi, Dancing with the Stars'ın Disney'in sahip olduğu ABC'den Disney Plus'a taşınmasının nedeninin daha yaşlı kişileri bu yayın platformuna çekmek olduğuna inanıyor. Bu taşıma, bu realite dizisini daha genç, yayın akışını tercih eden izleyicilerle tanıştırıyor ve Disney+ üzerindeki içerik kütüphanesinin büyümesine yardımcı oluyor.
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