Dancing with the Stars (Yıldızlarla Dans), eğlence sektörünün en büyük isimlerinin profesyonel dansçılarla eşleştirilerek simgesel Disko Topu Ödülü'nü kazanmak için yarıştıkları uzun süredir yayınlanan bir realite tv dizisidir. Yarışan her çift, jüri üyelerinin puanları ve seyircinin oyları için yarışmak amacıyla daha önceden belirlenmiş bir dansı sergilemesi gerekiyor. Puan ve oyların toplamda en düşük puana sahip olan çift, yalnızca şampiyon çift kalana kadar elenmektedir.

31 sezon boyunca; Kim Kardashian'dan Bindi Irwin'e, Jerry Springer'dan David Hasselhoff'a ve bunların arasındaki herkese kadar, eğlence endüstrisinin en büyük isimlerinden birçoğu bu yarışmaya renk kattı. 31'inci sezon da bundan hiç farklı değil ve eski American Idol galibi Jordin Sparks ve TikTok yıldızı Charli D'Amelio gibi büyük isimleri ekrana getiriyor.