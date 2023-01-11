Hayatın sanatı taklit ettiğinin kanıtı—ya da en azından 30 Rock'ın belirli bir bölümü—MILF Manor tam olarak göründüğü gibi.

Sekiz "olgun" kadın ve sekiz genç erkek, kalıcı bir bağ bulma umuduyla sahil kenarındaki bir villada bir araya gelir. Flört yaş farkı önermesinin yanı sıra, dizinin yapımcıları ayrıca "şok edici bir dönüş" sözü verdiler. Pek çok kişi, erkek yarışmacıların nihayetinde kadınların oğullarına dönüşeceğini düşünüyor, ancak bunun doğru olup olmadığını öğrenmek için izlemeniz gerekecek!