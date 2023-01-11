MILF Manor nerede izlenir
MILF Manor nerede izlenir
Evet, doğru okudunuz: MILF Manor adında yepyeni bir flört realite dizisi var ve beklediğiniz kadar müstehcen. MILF Manor'u çevrimiçi izlemek hakkında bilmeniz gereken her şey burada.
MILF Manor ne hakkında?
Hayatın sanatı taklit ettiğinin kanıtı—ya da en azından 30 Rock'ın belirli bir bölümü—MILF Manor tam olarak göründüğü gibi.
Sekiz "olgun" kadın ve sekiz genç erkek, kalıcı bir bağ bulma umuduyla sahil kenarındaki bir villada bir araya gelir. Flört yaş farkı önermesinin yanı sıra, dizinin yapımcıları ayrıca "şok edici bir dönüş" sözü verdiler. Pek çok kişi, erkek yarışmacıların nihayetinde kadınların oğullarına dönüşeceğini düşünüyor, ancak bunun doğru olup olmadığını öğrenmek için izlemeniz gerekecek!
MILF Manor çıkış tarihi
MILF Manor, 15 Ocak 2023 Pazar günü 22:00 ET'de başlayacak ve her hafta aynı saatte yeni bölümler yayınlanacak.
MILF Manor çevrimiçi nerede izlenir
MILF Manor, kablolu yayın ağı TLC'de yayınlanacak ve bölümler aynı gün Discovery+'da izleenbilecek. Her bölümü canlı izlemeyi tercih ediyorsunuz ama kablolu yayın hizmetiniz yok mu? Ayrıca Philo, Hulu + Live TV, fuboTV ve Sling TV gibi internetten izleme hizmetleri aracılığıyla TLC'yi canlı olarak izleyebilirsiniz.
MILF Manor'u TLC'de izleyin
TLC (diğer adıyla The Learning Channel), MILF Manor dizisini yayınlayan bir ABD kablo kanalıdır. TLC'yi go.tlc.com üzerinden veya TLC GO uygulamasıyla çevrimiçi olarak izleyebilirsiniz; ancak bir ABD kablolu yayın veya uydu aboneliği veya internetten izleme hizmetinin kimlik bilgilerini sağlamanız gerekir.
MILF Manor Discovery Plus'ta nasıl izlenir
Discovery+, Discovery Channel'ın çevrimiçi video izleme hizmetidir. MILF Manor hayranları Discovery+'daki her bölümü TLC'de yayınlandığı gün izleyebilir ve yedi günlük ücretsiz deneme mevcuttur. Discovery+ şu anda ABD, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Hindistan, İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda, Norveç, Polonya, İsveç ve İspanya'da mevcuttur.
MILF Manor'u Philo'da izleyin
Philo, biri TLC olmak üzere 60'tan fazla canlı kanalın yayın hizmetini verir. MILF Manor yayınını canlı izlemek için kanalı aramanız yeterli. Ayrıca yedi günlük ücretsiz deneme var!
MILF Manor'u YouTube TV'de izleyin
YouTube TV ayrıca TLC gibi birkaç eğlence kanalı içerir. Her bölümü canlı olarak izlemenin başka bir yolu ve 14 günlük ücretsiz deneme süresi var. Geçerli bir ABD posta kodu (ör. 30301 veya 11222) vermeniz gerekebilir.
MILF Manor Hulu + Live TV'de nasıl izlenir
Adından da anlaşılacağı gibi, Hulu + Live TV, TLC de dahil olmak üzere çeşitli TV kanalları sunan popüler bir internetten video izleme seçeneğidir. Pazar geceleri programı izlemek için TLC'yi aramanız yeterlidir; ancak geçerli bir ABD posta kodu (ör. 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebileceğini unutmayın.
MILF Manor'u Sling TV aracılığıyla TLC'de izleyin
Bir başka popüler kablo TV alternatifi, isteğe bağlı filmler, canlı spor müsabakaları ve canlı TV dizileri gibi bol miktarda izleme içeriğine sahip Sling TV'dir. Ancak, Sling TV ücretsiz bir deneme sunmuyor. Kaydolurken geçerli bir ABD posta kodu (ör. 30301 veya 11222) vermeniz gerekebilir.
MILF Manor oyuncu kadrosunda kimler var?
MILF Manor'daki seksi anneler 40-60 yaşları arasında ve yarı yaşlarındaki bir grup erkek yarışmacıyla flört ediyor olacak. İşte dizinin itibari MILF'leri:
April, 44, sigorta temsilcisi ve etkinlik planlayıcısı
April Jayne, 60, kişisel antrenör ve eski heavy metal video yıldızı
Charlene, 46, konaklama sektöründe çalışıyor
Kelle, 51, emlak komisyoncusu ve sağlıklı yaşam/fitness koçu
Pola, 48, spor salonu sahibi
Shannan, 51, etkinlik planlayıcısı
SoYoung, 51, cerrahi hemşire
Stefany, 47, emlakçı ve avukat yardımcısı
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