90 Day Fiance: The Other Way nereden izlenir
Aşk için ne kadar ileri gidersiniz? 90 Day Fiancé: The Other Way 4. Sezon, bazıları hiç tanışmamış olan kişilerden oluşan 6 çiftin partnerleriyle olmak için seyahat etmesini konu alıyor. 90 Day Fiancé: The Other Way izlemenin tüm yolları için okumaya devam edin!
90 Day Fiancé: The Other Way ne hakkında?
90 Day Fiancé: The Other Way, sevilen reality TV dizisi 90 Day Fiancé'nin yan ürünü olup uzun mesafe ilişkisindeki çiftlerin eşleriyle tanışmak için seyahat ettikleri ve evlenmek isteyip istemeyeceklerine karar vermek için 3 aylarının oldukları bir programdır. Diğer ülkelerden nişanlıların ABD'ye gittiği ana serisinin aksine, The Other Way Amerikalıların kendi ülkelerindeki yabancı partnerleriyle birlikte yaşamak için evden ayrılmasını konu alıyor.
90 Day Fiancé serisi, The Other Way'in yanı sıra, 90 Day Fiancé: What Now?, 90 Day Fiancé: Before the 90 Days ve 90 Day Fiancé: Pillow Talk dahil olmak üzere 17 inanılmaz spin-off daha çıkardı.
90 Day Fiancé: The Other Way Sezon 4 çıkış tarihi
90 Day Fiancé: The Other Way 4. Sezon prömiyeri 29 Ocak 2023 Pazar günü saat ET 20:00'de yapıldı. Yeni bölümler her hafta aynı saatte yayınlanıyor, bu yüzden Pazar geceleri izlemeyi unutmayın!
90 Day Fiance: The Other Way nereden izlenir
90 Day Fiancé: The Other Way kablo ağı TLC'de yayınlanacak. Ayrıca bölümler aynı gün Discovery+'da da yayınlanacak. Kablolu TV'niz yoksa Philo, Hulu + Live TV, YouTube TV ve Sling TV gibi kablo kesiciler her zaman vardır.
90 Day Fiancé: The Other Way'i TLC'de izleyin
ABD kablolu kanal TLC (yani The Learning Channel), 90 Day Fiancé: The Other Way serisine ev sahipliği yapar ve her bölümü (geçmiş sezonlar dahil) içerir. TLC'yi go.tlc.com üzerinden veya TLC GO uygulamasıyla çevrimiçi olarak izleyebilirsiniz; ancak bir ABD kablo veya uydu TV aboneliği veya bir kabloları ortadan kaldıran hizmetin giriş bilgilerini sağlamanız gerekir.
90 Day Fiancé: TOW Discovery Plus'ta nasıl izlenir
Discovery+, Discovery Channel'ın çevrimiçi izleme hizmetidir. 90 Day Fiancé: The Other Way severler, TLC'de yayınlandığı gün Discovery+'da her bölümü izleyebilir ve yedi günlük ücretsiz deneme sürümü de mevcuttur. Discovery+ şu anda ABD, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Hindistan, İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda, Norveç, Polonya, İsveç ve İspanya'da kullanılabilmektedir.
90 Day Fiancé: The Other Way'i Philo'da izleyin
Philo, biri TLC olan 60'tan fazla canlı kanala sahiptir. 90 Day Fiancé: The Other Way'i canlı olarak yayınlandığı gibi izlemek veya istek üzerine geçmiş bölümlerin tümünü izlemek için kanalı aramanız yeterli. Ayrıca yedi günlük ücretsiz denemesi de var!
90 Day Fiancé: The Other Way'i YouTube TV üzerinde izleyin
YouTube TV ayrıca TLC gibi çeşitli eğlence kanallarını da içerir. Her bölümü (geçmiş sezonların yanı sıra) canlı olarak izlemenin başka bir yoludur ve 14 günlük ücretsiz deneme süresi mevcuttur. Geçerli bir ABD posta kodu (ör. 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebilir.
90 Day Fiancé: The Other Way'i Hulu + Live TV üzerinde izleyin
Adından da anlaşılacağı gibi, Hulu + Live TV, TLC de dahil olmak üzere çeşitli TV kanalları sunan popüler bir kabloları ortadan kaldıran hizmet seçeneğidir. Pazar geceleri programı izlemek için TLC'yi aramanız yeterlidir; ancak geçerli bir ABD posta kodu (ör. 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebileceğini unutmayın.
90 Day Fiancé: The Other Way'i Sling TV üzerinde izleyin
Diğer bir popüler kablo TV alternatifi, isteğe bağlı filmler, canlı spor karşılaşmaları ve canlı TV programları gibi çok sayıda video içeriğine sahip Sling TV'dir. Ancak, Sling TV ücretsiz deneme sunmuyor. Kaydolurken geçerli bir ABD posta kodu (ör. 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebilir.
90 Day Fiancé: The Other Way Sezon 4 çiftleri
Son sezonda altı yeni çift yer alıyor ve her ilişkideki kişilerden biri partnerinin ülkesine taşınıyor. İşte 90 Day Fiancé: The Other Way 4. Sezon'daki çiftlerin tam listesi:
Daniele (New York) ve Yohan (Dominik Cumhuriyeti)
Debbie (Georgia) ve Oussama (Fas)
Gabriel (Florida) ve Isabel (Kolombiya)
Kris (Alabama) ve Jeymi (Kolombiya)
Nicole (California) ve Mahmoud (Mısır)
Jen (Oklahoma) ve Rishi (Hindistan)
90 Day Fiancé: The Other Way SSS
Yeni 90 Day Fiancé: The Other Way'i nereden izleyebilirim?
Dizinin son sezonu TLC ve Discovery+ dahil olmak üzere çeşitli platformlarda yayınlanıyor. . En son bölümleri canlı yayınlamak için Pazar akşamları saat ET 20:00'yi bekleyin!
90 Day Fiancé: The Other Way Netflix veya Hulu'da var mı?
90 Day Fiancé: The Other Way ne kadar gerçek?
Herhangi bir realite TV dizisi gibi, bu program da drama ve duygusal anlarla dolu. İlişkilerin gerçekliğine ve çiftlerin kasıtlı olarak eşleştirilmemelerine rağmen, yapımcılar bölümleri ve sahneleri eğlenceli olması için düzenlerler.
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