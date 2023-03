90 Day Fiancé: The Other Way, sevilen reality TV dizisi 90 Day Fiancé'nin yan ürünü olup uzun mesafe ilişkisindeki çiftlerin eşleriyle tanışmak için seyahat ettikleri ve evlenmek isteyip istemeyeceklerine karar vermek için 3 aylarının oldukları bir programdır. Diğer ülkelerden nişanlıların ABD'ye gittiği ana serisinin aksine, The Other Way Amerikalıların kendi ülkelerindeki yabancı partnerleriyle birlikte yaşamak için evden ayrılmasını konu alıyor.

90 Day Fiancé serisi, The Other Way'in yanı sıra, 90 Day Fiancé: What Now?, 90 Day Fiancé: Before the 90 Days ve 90 Day Fiancé: Pillow Talk dahil olmak üzere 17 inanılmaz spin-off daha çıkardı.