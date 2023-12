ExpressVPN büyük ekran TV'nizde nasıl kullanılır

Bu yöntem, ExpressVPN kullanarak TV izlemenin en basit ve tam kullanışlı yöntemidir. 105 ülkede yer alan sunucu konumları arasından kolayca seçim yapabilir ve VPN'in gizlilik ve güvenlik özelliklerinden mevcut içerikler için en az sınırlama ile faydalanabilirsiniz. TV'nizin veya video izleme cihazınızın Android TV işletim sistemi tabanlı olup olmadığını kontrol edin. Sony, Hisense, Xiaomi, Skyworth, TCL, Panasonic ve Philips markalarının tümü Android tabanlı akıllı TV'ler satmaktadır (yalnız önce etiketini kontrol edin, her model Android kullanmaz). Android'den türetilen video izleme cihazlarına şunlar dahildir: Fire TV Stick ve Fire TV Cube , Xiaomi Mi Box'lar, Google TV with Chromecast ve Nvidia Shield .

