ExpressVPN büyük ekran TV'nizde nasıl kullanılır

VPN'i doğrudan yükleyemeyen bir akıllı TV, video izleme cihazı veya oyun konsolu kullanan veya konum değiştirmek için daha fazla esneklik isteyen ve gizlilik ve güvenlik özelliklerin tamamına ihtiyacı olan kullanıcılar için en iyi seçenek yönlendiriciler için ExpressVPN'dir.

Tarayıcınızın yönlendirici konsolundan kolay bir şekilde konum değiştirebilirsiniz. Ayrık tünelleme kullandığınızda yönlendiriciye bağlı her cihaz seçilen VPN konumunu kullanmak için ayarlanabilir, "VPN kullanmamak" için ayarlanabilir veya MediaStreamer'ı kullanmak için ayarlanabilir. Yönlendirici, ona bağlı cihazlarla birlikte beş cihaz sınırı için tek bir cihaz olarak sayılır. Ayrıca, kulanıcıların VPN'e bağlanmak için uğraşmadığı (veya nasıl bağlanacağını bilmediği) bir evdeyseniz, onların herhangi bir çabası olmadan onları da korumanızı sağlar.