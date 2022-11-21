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Below Deck nasıl izlenir

Below Deck nerede izlenir

Below Deck nerede izlenir

Herkes gemiye! Below Deck onuncu sezon için geri döndü—bu dizinin "şimdiye kadarki en şok edici sezonu" olabilir! İşte Below Deck'in tüm bölümlerini çevrimiçi olarak nasıl izleyeceğiniz.

Below Deck'in konusu nedir?

Below Deck, kiralama sezonunda lüks bir süper yatta çalışan ve burada ikamet eden mürettebat üyelerinin hayatlarına odaklanan bir realite TV dizisidir. Her mürettebat üyesinin belirlenmiş bir rolü vardır ve denizlerde yelken açarken hem konukların hem de yat arkadaşlarının taleplerini (ve dramlarına!) idare etmek zorunda kalacaklar.

SNEAK PEEK: Fraser Olender Şef Garson Oldu | Below Deck (S10 B1)

Below Deck'in 10. Sezonunda ekip, gösterinin şimdiye kadarki en büyük motorlu yatıyla Karayipler'deki Saint Lucia'ya gidiyor: 197 fitlik St. David. Lee Rosbach namı diğer "Stud of the Sea" Kaptan olarak geri dönerken, 9. Sezonda Rachel Hargrove ve Fraser Olender sırasıyla Şef ve Şef Garson olacak. Onlara Bosun Ross McHarg; Güverte görevlileri Tony Duarte, Katie Glaser ve Ben Willoughby; ve Garsonlar Hayley De Sola Pinto, Alissa Humber ve Camille Lamb gibi yepyeni bir oyuncu kadrosu katılacak.

Below Deck yatı

Below Deck 10. Sezon ne zaman çıkıyor?

Below Deck 10. Sezon prömiyeri 21 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 20:00 ET'de yapıldı. ET. Yeni bölümler her hafta aynı saatte yayınlanıyor. Geçmiş sezonların her biri ortalama 15 bölümden oluşuyordu.

Below Deck'in tüm sezonlarını çevrimiçi olarak nereden izleyebilirim?

Below Deck dizisini, Bravo TV, Hayu, Peacock, fuboTV, YouTube TV ve Sling TV'de izleyebilirsiniz. Her hizmette içerik izlemeye ilişkin talimatlar şunlardır:

Bravo logosu.

Below Deck'i Bravo'da İzleyin

Kablolu yayını yapan televizyon ağı Bravo TV, Below Deck dizisinin tamamını yayınlamaktadır. Roku veya TV kullanıyorsanız her yeni bölümü yayınlandıkça izleyebilir veya ertesi gün Bravo uygulaması veya web sitesi aracılığıyla izleyebilirsiniz. Kablolu yayınınız yok mu? Daha fazla izleme seçeneği için okumaya devam edin.

Hayu logosu

Hayu'da Below Deck İzleyin

NBCUniversal'ın sahibi olduğu Hayu, ABD dışındaki reality TV dizilerinin hayranları için bir cennettir. Son sezon da dahil olmak üzere Below Deck'in tüm sezonları Hayu'da ve yeni kullanıcılar yedi günlük ücretsiz denemenin keyfini çıkarabilir.

Hayu şu anda yalnızca aşağıdaki ülkelerde mevcut: Birleşik Krallık, Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Hong Kong, İzlanda, Hindistan, İrlanda, İtalya, Luksemburg, Hollanda, Norveç, Filipinler, Portekiz, Singapur, İspanya, ve İsveç.

Peacock logosu.

Peacock'ta Below Deck İzleyin

Below Deck 10. Sezon bölümleri, Bravo TV'deki prömiyerlerinin ardından ertesi gün Peacock'ta yayınlanacak. Canlı müsabakalar, gişe rekorları kıran filmler ve Top Chef, The Real Housewives ve Keeping Up with the Kardashians gibi diğer realite TV dizilerinin yanı sıra Peacock'ta geçmiş tüm Below Deck sezonlarını izlemek isteyenler için bu, uygun fiyatlı bir seçenek. Yeni kullanıcılar için yedi günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur.

FuboTV logosu

FuboTV'de Below Deck'i izleyin

ABD merkezli yayın platformu fuboTV, çoğunlukla canlı müsabakaları yayınlamasıyla tanınır, ancak aynı zamanda TV dizileri ve kanalları kataloğu da sunar. Below Deck'in son sezonunu çevrimiçi izlemenin başka bir yoludur ve ayrıca yedi günlük ücretsiz deneme sunmaktadır. Hatta aynı anda en fazla 10 cihazda izleyebilirsiniz!

YouTube TV logosu

YouTube TV'de Below Deck izleyin

YouTube'un kablolu yayına kendi cevabı olan YouTube TV, 100'ün üzerinde popüler kablolu yayın kanalından canlı TV sunan bir diğer kablolu yayın rakibidir. Bravo'ya ve Below Deck'in tüm sezonlarına buradan erişebilirsiniz, ayrıca beş günlük ücretsiz deneme mevcuttur.

Sling TV logosu.

Sling'de Below Deck 10. Sezonu izleyin

ABD'de kablolu yayına abone olmayanlar için Sling TV, Bravo da dahil olmak üzere bir ton TV kanalı yayınlayan popüler bir kablolu yayın rakibidir. Bravo kanalını izlemek ve Below Deck'in 10. sezonunun tamamına erişmek için Sling Blue veya Sling Orange & Blue aboneliğine ihtiyacınız olacak.

SSS

Below Deck'i ücretsiz olarak nereden izleyebilirim?
Birleşik Krallık'ta Below Deck'i nasıl izleyebilirim?
Below Deck'i hangi sırayla izlemeliyim?
Netflix'te Below Deck izleyebilir miyim?
Discovery Plus'ta Below Deck izleyebilir miyim?
Hulu'da Below Deck izleyebilir miyim?
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