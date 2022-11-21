Below Deck nerede izlenir
Below Deck nerede izlenir
Herkes gemiye! Below Deck onuncu sezon için geri döndü—bu dizinin "şimdiye kadarki en şok edici sezonu" olabilir! İşte Below Deck'in tüm bölümlerini çevrimiçi olarak nasıl izleyeceğiniz.
Below Deck'in konusu nedir?
Below Deck, kiralama sezonunda lüks bir süper yatta çalışan ve burada ikamet eden mürettebat üyelerinin hayatlarına odaklanan bir realite TV dizisidir. Her mürettebat üyesinin belirlenmiş bir rolü vardır ve denizlerde yelken açarken hem konukların hem de yat arkadaşlarının taleplerini (ve dramlarına!) idare etmek zorunda kalacaklar.
Below Deck'in 10. Sezonunda ekip, gösterinin şimdiye kadarki en büyük motorlu yatıyla Karayipler'deki Saint Lucia'ya gidiyor: 197 fitlik St. David. Lee Rosbach namı diğer "Stud of the Sea" Kaptan olarak geri dönerken, 9. Sezonda Rachel Hargrove ve Fraser Olender sırasıyla Şef ve Şef Garson olacak. Onlara Bosun Ross McHarg; Güverte görevlileri Tony Duarte, Katie Glaser ve Ben Willoughby; ve Garsonlar Hayley De Sola Pinto, Alissa Humber ve Camille Lamb gibi yepyeni bir oyuncu kadrosu katılacak.
Below Deck 10. Sezon ne zaman çıkıyor?
Below Deck 10. Sezon prömiyeri 21 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 20:00 ET'de yapıldı. ET. Yeni bölümler her hafta aynı saatte yayınlanıyor. Geçmiş sezonların her biri ortalama 15 bölümden oluşuyordu.
Below Deck'in tüm sezonlarını çevrimiçi olarak nereden izleyebilirim?
Below Deck dizisini, Bravo TV, Hayu, Peacock, fuboTV, YouTube TV ve Sling TV'de izleyebilirsiniz. Her hizmette içerik izlemeye ilişkin talimatlar şunlardır:
Below Deck'i Bravo'da İzleyin
Kablolu yayını yapan televizyon ağı Bravo TV, Below Deck dizisinin tamamını yayınlamaktadır. Roku veya TV kullanıyorsanız her yeni bölümü yayınlandıkça izleyebilir veya ertesi gün Bravo uygulaması veya web sitesi aracılığıyla izleyebilirsiniz. Kablolu yayınınız yok mu? Daha fazla izleme seçeneği için okumaya devam edin.
Hayu'da Below Deck İzleyin
NBCUniversal'ın sahibi olduğu Hayu, ABD dışındaki reality TV dizilerinin hayranları için bir cennettir. Son sezon da dahil olmak üzere Below Deck'in tüm sezonları Hayu'da ve yeni kullanıcılar yedi günlük ücretsiz denemenin keyfini çıkarabilir.
Hayu şu anda yalnızca aşağıdaki ülkelerde mevcut: Birleşik Krallık, Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Hong Kong, İzlanda, Hindistan, İrlanda, İtalya, Luksemburg, Hollanda, Norveç, Filipinler, Portekiz, Singapur, İspanya, ve İsveç.
Peacock'ta Below Deck İzleyin
Below Deck 10. Sezon bölümleri, Bravo TV'deki prömiyerlerinin ardından ertesi gün Peacock'ta yayınlanacak. Canlı müsabakalar, gişe rekorları kıran filmler ve Top Chef, The Real Housewives ve Keeping Up with the Kardashians gibi diğer realite TV dizilerinin yanı sıra Peacock'ta geçmiş tüm Below Deck sezonlarını izlemek isteyenler için bu, uygun fiyatlı bir seçenek. Yeni kullanıcılar için yedi günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur.
FuboTV'de Below Deck'i izleyin
ABD merkezli yayın platformu fuboTV, çoğunlukla canlı müsabakaları yayınlamasıyla tanınır, ancak aynı zamanda TV dizileri ve kanalları kataloğu da sunar. Below Deck'in son sezonunu çevrimiçi izlemenin başka bir yoludur ve ayrıca yedi günlük ücretsiz deneme sunmaktadır. Hatta aynı anda en fazla 10 cihazda izleyebilirsiniz!
YouTube TV'de Below Deck izleyin
YouTube'un kablolu yayına kendi cevabı olan YouTube TV, 100'ün üzerinde popüler kablolu yayın kanalından canlı TV sunan bir diğer kablolu yayın rakibidir. Bravo'ya ve Below Deck'in tüm sezonlarına buradan erişebilirsiniz, ayrıca beş günlük ücretsiz deneme mevcuttur.
Sling'de Below Deck 10. Sezonu izleyin
ABD'de kablolu yayına abone olmayanlar için Sling TV, Bravo da dahil olmak üzere bir ton TV kanalı yayınlayan popüler bir kablolu yayın rakibidir. Bravo kanalını izlemek ve Below Deck'in 10. sezonunun tamamına erişmek için Sling Blue veya Sling Orange & Blue aboneliğine ihtiyacınız olacak.
SSS
Below Deck'i ücretsiz olarak nereden izleyebilirim?
Below Deck, Hayu, fuboTV, Peacock, YouTube TV ve Sling TV dahil olmak üzere birçok video izleme platformunda mevcuttur. Ücretsiz olmasalar da, bu hizmetlerin tümü yararlanabileceğiniz ücretsiz denemeler sunar!
Birleşik Krallık'ta Below Deck'i nasıl izleyebilirim?
En iyi seçeneğiniz, Birleşik Krallık'taki yayın hizmeti Hayu ile olacaktır. Hayu, 7 günlük ücretsiz deneme ile ayda yaklaşık 5 £'e mal oluyor ve bir sürü başka realite TV dizisi de sunuyor!
Below Deck'i hangi sırayla izlemeliyim?
Below Deck'in ana sezonlarının yanı sıra birkaç uyarlama daha var: Below Deck Mediterranean, Below Deck: Sailing Yacht ve Kasım 2022'de Bravo'da prömiyeri yapılan en yeni uyarlama Below Deck Adventure. Her sezonu izlemek zorunda değilsiniz, ancak hepsini sırayla izlemek, tanıdık yüzlerle daha iyi bir izleme deneyimi sağlayabilir. Aşağıda Below Deck'in asıl dizisinin tam kronolojik sırası şöyledir:
Below Deck Sezon 1
Below Deck Sezon 2
Below Deck Sezon 3
Below Deck Mediterranean Sezon 1
Below Deck Sezon 4
Below Deck Mediterranean Sezon 2
Below Deck Sezon 5
Below Deck Mediterranean Sezon 3
Below Deck Sezon 6
Below Deck Mediterranean Sezon 4
Below Deck Sezon 7
Below Deck Sailing Yacht Sezon 1
Below Deck Mediterranean Sezon 5
Below Deck Sezon 8
Below Deck Sailing Yacht Sezon 2
Below Deck Mediterranean Sezon 6
Below Deck Sezon 9
Below Deck Sezon 10
Netflix'te Below Deck izleyebilir miyim?
Below Deck şu anda Netflix'de mevcut değil, ancak Netflix, Bling Empire, Selling Sunset ve Love is Blind gibi art arda izlenebilecek birçok başka realite dizisi sunuyor.
Discovery Plus'ta Below Deck izleyebilir miyim?
Below Deck şu anda Discovery+'da mevcut değil, ancak 90 Day Fiancé, House Hunters ve Deadliest Catch gibi diğer çeşitli realite TV dizilerini izleyebilirsiniz.
Hulu'da Below Deck izleyebilir miyim?
Below Deck Hulu'da mevcut değil, ancak RuPaul’s Drag Race, The Bachelor, ve Survivor dahil olmak üzere diğer birçok realite TV dizisi Hulu'da!
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