Peacock'ta Below Deck İzleyin

Below Deck 10. Sezon bölümleri, Bravo TV'deki prömiyerlerinin ardından ertesi gün Peacock'ta yayınlanacak. Canlı müsabakalar, gişe rekorları kıran filmler ve Top Chef, The Real Housewives ve Keeping Up with the Kardashians gibi diğer realite TV dizilerinin yanı sıra Peacock'ta geçmiş tüm Below Deck sezonlarını izlemek isteyenler için bu, uygun fiyatlı bir seçenek. Yeni kullanıcılar için yedi günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur.