Below Deck, kiralama sezonunda lüks bir süper yatta çalışan ve burada ikamet eden mürettebat üyelerinin hayatlarına odaklanan bir realite TV dizisidir. Her mürettebat üyesinin belirlenmiş bir rolü vardır ve denizlerde yelken açarken hem konukların hem de yat arkadaşlarının taleplerini (ve dramlarına!) idare etmek zorunda kalacaklar.

Below Deck'in 10. Sezonunda ekip, gösterinin şimdiye kadarki en büyük motorlu yatıyla Karayipler'deki Saint Lucia'ya gidiyor: 197 fitlik St. David. Lee Rosbach namı diğer "Stud of the Sea" Kaptan olarak geri dönerken, 9. Sezonda Rachel Hargrove ve Fraser Olender sırasıyla Şef ve Şef Garson olacak. Onlara Bosun Ross McHarg; Güverte görevlileri Tony Duarte, Katie Glaser ve Ben Willoughby; ve Garsonlar Hayley De Sola Pinto, Alissa Humber ve Camille Lamb gibi yepyeni bir oyuncu kadrosu katılacak.