ExpressVPN'in 30 günlük para iade garantisi

ExpressVPN garantisi tam olarak nasıl çalışır?
ExpressVPN'in hızı, güvenliği ve kullanışlılığından %100 memnun kalmazsanız, sadece canlı sohbet veya e-posta üzerinden günün her saatinde Destek ile iletişime geçin. Asıl ödeme yönetminize en kısa zamanda paranın tamamı iade edilecektir.
1 ay mı yoksa 30 gün mü?
ExpressVPN garantisi tam olarak 30 gün sürer. Örneğin, satın alma tarihiniz 1 Temmuz saat 08:00 ise, paranızın tamamını geri almak için 31 Temmuz saat 08:00'dan önce Destek ile iletişime geçebilirsiniz.