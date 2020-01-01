Hemen kaydolduğunuzda ücretsiz 30 gün edinin.

ExpressVPN'in 30 günlük para iade garantisi

ExpressVPN'i risksiz deneyin.

30 gün içinde paranızın tamamını geri alın. Uğraş yok, stres yok.

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30 encircled by an arrow with cash, signifying the 30-day money-back guarantee.

ExpressVPN garantisi tam olarak nasıl çalışır?

ExpressVPN'in hızı, güvenliği ve kullanışlılığından %100 memnun kalmazsanız, sadece canlı sohbet veya e-posta üzerinden günün her saatinde Destek ile iletişime geçin. Asıl ödeme yönetminize en kısa zamanda paranın tamamı iade edilecektir.

30-day money-back guarantee

1 ay mı yoksa 30 gün mü?

ExpressVPN garantisi tam olarak 30 gün sürer. Örneğin, satın alma tarihiniz 1 Temmuz saat 08:00 ise, paranızın tamamını geri almak için 31 Temmuz saat 08:00'dan önce Destek ile iletişime geçebilirsiniz.

Neden ücretsiz denemekten daha iyi?

Çoğu “ücretsiz deneme” programı, sadece bir cihaz için sınırlı işlevselliğe sahip ürünün bir deneme sürümünü sunar. Bu garanti, ExpressVPN'in tam özellikli sürümünü tüm cihazlarınız için, sınırsız bant genişliği, 7/24 müşteri desteği ve 160 güvenli VPN sunucu konumu ile kullanmanızı sağlar.

Ödeme yönteminiz satın alma sırasında ücretlendirilecek ancak 30 gün içinde paranın tamamını iade alma seçeneği ile, ExpressVPN'in garantisi %100 risksizdir.

Better than a free VPN trial: ExpressVPN’s 30-day guarantee
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NOT: Abonelikleri Apple App Store (iTunes) üzerinden bir uygulama içi satın alım olarak faturalandırılan kullanıcılar ExpressVPN'in 30 günlük para iade garantisine sahip olmazlar. Bunun yerine kullanıcı App Store üzerinden para iadesi talebinde bulunabilir ve bu iade kararı sadece Apple Destek'in takdirindedir.

30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

ExpressVPN'i risksiz deneyin

Eğer güvenlik, gizlilik veya yalnızca dilediğiniz yerden interneti özgür bir şekilde kullanmanın rahatlığı için bir seçkin VPN'e ihtiyacınız var ise, hemen denememek için hiçbir neden yok.

Hemen sipariş edin ve 30 gün içinde paranızın tamamını geri alın. İşte bu kadar basit.

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