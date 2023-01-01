Real Housewives of Miami'yi İzleyin
The Real Housewives of Miami'nin (RHOM) 5. Sezonu geldi ve ilgi çekici dramlarla dolu. İster Real Housewives dizisinin uzun süredir hayranı olun, ister yeni başlıyor olun, RHOM'u izlemenin tüm yollarını aşağıda sunuyoruz.
Real Housewives of Miami ne hakkında?
Real Housewives dizisinin Miami merkezli şubesi RHOM, gösterişli yaşam tarzları ve güçlü, çoğu zaman çatışan kişilikleri olan altı üst sınıf kadının yer aldığı bir realite TV dizisidir. Başka bir deyişle, iç çatışma ve ufak tefek dramlar eksik değil—Keeping Up with the Kardashians ve Selling Sunset hayranları için mükemmel.
Real Housewives of Miami'nin 5. Sezonunun yayınlanma tarihi
RHOM Sezon 5, ilk dört bölümünü 8 Aralık 2022'de yayınladı ve sonraki bölümler haftalık olarak Perşembe günleri yayınlanacak.
Real Housewives of Miami'yi çevrimiçi olarak nereden izleyebilirim?
Real Housewives of Miami 5. Sezon Bravo TV, Peacock ve Hayu'da mevcut.
RHOM 5. Sezon Bravo'da nasıl izlenir
ABD'nin ana kablo ağı Bravo TV'de, Real Housewives of Miami dizisinin tüm geçmiş sezonları da dahil olmak üzere her bölümü mevcut. Bir Roku veya TV kullanıyorsanız her yeni bölüm yayınlandıkça izleyebilir veya ertesi gün Bravo uygulaması veya web sitesi aracılığıyla izleyebilirsiniz.
Real Housewives of Miami'yi Peacock'ta İzleyin
Bravo gibi Real Housewives of Miami'nin 5. Sezonu da dahil tüm sezonları Peacock'ta mevcut. Bu, RHOM'un tümünü bitirmek isteyenler için uygun fiyatlı bir seçenek, ayrıca yeni kullanıcılar için yedi günlük ücretsiz deneme mevcut.
RHOM Hayu'da nasıl izlenir
ABD dışındaysanız, izleme hizmeti Hayu, RHOM'un son sezonunu izlemek için harika. Yeni bölümler, ABD'de yayınlandıktan sonraki gün Hayu'da yayınlanır ve yeni kullanıcılar yedi günlük ücretsiz denemenin keyfini çıkarabilir.
Hayu şu anda yalnızca aşağıdaki ülkelerde mevcuttur: Birleşik Krallık, Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Hong Kong, İzlanda, Hindistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Filipinler, Portekiz, Singapur, İspanya ve İsveç.
Real Housewives of Miami'nin oyuncu kadrosunda kimler var?
Real Housewives of Miami'nin son sezonunda, Guerdy Abraira, Lisa Hochstein, Julia Lemigova, Nicole Martin, Alexia Nepola ve Larsa Pippen gibi pek çok tanıdık yüz rol alıyor. Bu arada, Kiki Barth, Adriana de Moura ve Marysol Patton arkadaş olarak rol alıyor.
SSS
Real Housewives of Miami Hulu'da var mı?
Normal Hulu'dan ayrı olan Hulu+ Live TV aracılığıyla en son RHOM sezonunu Bravo'da izleyebilirsiniz. RHOM'un tüm geçmiş sezonları isteğe bağlı olarak Hulu+ Live TV'de mevcuttur.
Real Housewives of Miami Amazon Prime'da var mı?
Real Housewives of Miami'nin son sezonu, tüm geçmiş sezonlar olmasına rağmen Amazon Prime Video'da mevcut değil.
Real Housewives of Miami'nin yazılı bir senaryosu var mı?
Ev kadınları ve hatta Bravo yapımcıları, dizinin senaryosuz doğasına yemin ediyor. Bununla birlikte, oyuncular dizinin başında hayatlarında neler olup bittiğini tartışmak için yapımcılarla buluşuyor. Bununla birlikte, ekranda meydana gelen tüm dramlar görünüşe göre tamamen gerçek!
Real Housewives of Miami'deki Alexia kaç yaşında?
Dizinin yıldızlarından biri olan Alexia Nepola, 3 Mayıs 1967 doğumludur ve şu anda 55 yaşındadır. İşte oyuncu kadrosunun geri kalanının yaşları:
Guerdy Abraira, 43
Larsa Pippen, 48
Julia Lemigova, 50
Lisa Hochstein, 40
Nicole Martin, 37
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