Hemen kaydolursanız herhangi bir planda ücretsiz ekstra 30 gün edinin.

Fırsatı kaçırmayın! 12 aylık plana abone olduğunuzda ücretsiz 4 ay edinin.

Real Housewives of Miami dizisi

Real Housewives of Miami'yi İzleyin

The Real Housewives of Miami'nin (RHOM) 5. Sezonu geldi ve ilgi çekici dramlarla dolu. İster Real Housewives dizisinin uzun süredir hayranı olun, ister yeni başlıyor olun, RHOM'u izlemenin tüm yollarını aşağıda sunuyoruz.

Real Housewives of Miami ne hakkında?

RHOM fotoğrafı

Real Housewives dizisinin Miami merkezli şubesi RHOM, gösterişli yaşam tarzları ve güçlü, çoğu zaman çatışan kişilikleri olan altı üst sınıf kadının yer aldığı bir realite TV dizisidir. Başka bir deyişle, iç çatışma ve ufak tefek dramlar eksik değil—Keeping Up with the Kardashians ve Selling Sunset hayranları için mükemmel.

Real Housewives of Miami dizisi

Real Housewives of Miami'nin 5. Sezonunun yayınlanma tarihi

RHOM Sezon 5, ilk dört bölümünü 8 Aralık 2022'de yayınladı ve sonraki bölümler haftalık olarak Perşembe günleri yayınlanacak.

Real Housewives of Miami'yi çevrimiçi olarak nereden izleyebilirim?

Real Housewives of Miami 5. Sezon Bravo TV, Peacock ve Hayu'da mevcut.

Bravo logosu.

RHOM 5. Sezon Bravo'da nasıl izlenir

ABD'nin ana kablo ağı Bravo TV'de, Real Housewives of Miami dizisinin tüm geçmiş sezonları da dahil olmak üzere her bölümü mevcut. Bir Roku veya TV kullanıyorsanız her yeni bölüm yayınlandıkça izleyebilir veya ertesi gün Bravo uygulaması veya web sitesi aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Peacock logosu.

Real Housewives of Miami'yi Peacock'ta İzleyin

Bravo gibi Real Housewives of Miami'nin 5. Sezonu da dahil tüm sezonları Peacock'ta mevcut. Bu, RHOM'un tümünü bitirmek isteyenler için uygun fiyatlı bir seçenek, ayrıca yeni kullanıcılar için yedi günlük ücretsiz deneme mevcut.

Hayu logosu

RHOM Hayu'da nasıl izlenir

ABD dışındaysanız, izleme hizmeti Hayu, RHOM'un son sezonunu izlemek için harika. Yeni bölümler, ABD'de yayınlandıktan sonraki gün Hayu'da yayınlanır ve yeni kullanıcılar yedi günlük ücretsiz denemenin keyfini çıkarabilir.

Hayu şu anda yalnızca aşağıdaki ülkelerde mevcuttur: Birleşik Krallık, Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Hong Kong, İzlanda, Hindistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Filipinler, Portekiz, Singapur, İspanya ve İsveç.

Real Housewives of Miami'nin oyuncu kadrosunda kimler var?

Real Housewives of Miami'nin son sezonunda, Guerdy Abraira, Lisa Hochstein, Julia Lemigova, Nicole Martin, Alexia Nepola ve Larsa Pippen gibi pek çok tanıdık yüz rol alıyor. Bu arada, Kiki Barth, Adriana de Moura ve Marysol Patton arkadaş olarak rol alıyor.

Real Housewives of Miami oyuncu kadrosu

SSS

Real Housewives of Miami Hulu'da var mı?
Real Housewives of Miami Amazon Prime'da var mı?
Real Housewives of Miami'nin yazılı bir senaryosu var mı?
Real Housewives of Miami'deki Alexia kaç yaşında?
30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Realite TV hayranları için olmazsa olmaz

Realite TV şovlarını seviyor musunuz? ExpressVPN kullanarak sevdiğiniz şovları güvenli bir şekilde ve ultra hızlı HD kalitede izleyin. 30 günlük para iade garantisi ile hemen risksiz deneyin!

Daha Fazlasını Öğrenin