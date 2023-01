ABD'nin ana kablo ağı Bravo TV 'de, Real Housewives of Miami dizisinin tüm geçmiş sezonları da dahil olmak üzere her bölümü mevcut. Bir Roku veya TV kullanıyorsanız her yeni bölüm yayınlandıkça izleyebilir veya ertesi gün Bravo uygulaması veya web sitesi aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Real Housewives dizisinin Miami merkezli şubesi RHOM, gösterişli yaşam tarzları ve güçlü, çoğu zaman çatışan kişilikleri olan altı üst sınıf kadının yer aldığı bir realite TV dizisidir. Başka bir deyişle, iç çatışma ve ufak tefek dramlar eksik değil—Keeping Up with the Kardashians ve Selling Sunset hayranları için mükemmel.

The Real Housewives of Miami'nin (RHOM) 5. Sezonu geldi ve ilgi çekici dramlarla dolu. İster Real Housewives dizisinin uzun süredir hayranı olun, ister yeni başlıyor olun, RHOM'u izlemenin tüm yollarını aşağıda sunuyoruz.

