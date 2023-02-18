Real Housewives of New Jersey nerede izlenir
Real Housewives hayranları, kemerlerinizi bağlayın—Real Housewives of New Jersey (RHONJ), drama dolu 13. sezonuyla geri döndü! RHONJ 13. sezonu izlemenin tüm yolları burada.
Real Housewives of New Jersey ne hakkında?
Real Housewives serisinin en popüler versiyonlarından biri olan RHONJ, New Jersey'de ikamet eden birkaç varlıklı kadının üst sınıf yaşam tarzlarını ve çalkantılı kişisel yaşamlarını ve Tony Soprano'yu sinirlendirecek bir Jersey tavrını aktarıyor. Çalkantılı boşanmalar ve mali skandallardan arkadaşlık bağlılıklarına kadar, ekranda dramadan azı yok!
Real Housewives serisi, Orange County'deki Real Housewives ile başladı. RHOOC'un başarısı nedeniyle, Real Housewives of Miami, Real Housewives of Beverly Hills, Real Housewives of Atlanta ve daha fazlası dahil olmak üzere birkaç spin-off ve benzer ürünler ortaya çıktı.
Real Housewives of New Jersey 13. Sezon yayın tarihi
RHONJ 13. Sezon prömiyeri, 75 dakikalık uzun bir bölümle 7 Şubat 2023 Salı günü saat 21:00 ET'de yayınlanacak. Sonraki bölümler aynı şekilde haftalık olarak yayınlanacak. Bu sezonun ne kadar süreceği konusunda henüz bir doğrulama yok, ancak son sezonlarda 15 - 19 bölüm mevcuttu.
Real Housewives of New Jersey'yi internetten nereden izleyebilirim?
Real Housewives of New Jersey 13. Sezonunu Bravo TV, Peacock ve Hayu'da izleyebilirsiniz. 7plus ayrıca geçmiş sezonlardan birkaçını ücretsiz olarak yayınlıyor!
RHONJ 13. sezon Bravo'da nasıl izlenir
ABD'li kablolu TV Bravo TV, RHONJ Sezon 13'ün yanı sıra geçmiş sezonların tümünden seçilmiş klipleri web sitesinde yayınlıyor. Roku veya TV kullanıyorsanız her yeni bölümü yayınlandıkça izleyebilir veya ertesi gün Bravo uygulaması veya sitesi üzerinden izleyebilirsiniz.
Real Housewives of New Jersey'yi Peacock üzerinde izleyin
Real Housewives of New Jersey 13. Sezonunun yeni bölümleri, Bravo yayının ertesi günü Peacock'ta mevcut olacak. Bölüm arasında, geçmiş RHONJ sezonlarının tümünü takip edebilirsiniz. Ayrıca yedi günlük ücretsiz deneme var!
Hayu'da RHONJ nasıl izlenir
ABD dışındaysanız, yayın hizmeti Hayu, RHONJ izlemek için harikadır. Yeni bölümler, ABD'de yayınlandıktan sonraki gün Hayu'ya geliyor ve platform ayrıca talep üzerine geçmiş tüm RHONJ sezonlarını da içeriyor. Yeni kullanıcılar, yedi günlük ücretsiz denemenin keyfini çıkarabilir.
Hayu şu anda yalnızca aşağıdaki ülkelerde mevcuttur: Birleşik Krallık, Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Hong Kong, İzlanda, Hindistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Filipinler, Portekiz, Singapur, İspanya ve İsveç.
7plus'ta RHONJ'un geçmiş sezonlarını ücretsiz izleyin
RHONJ'un geçmiş sezonlarını ücretsiz olarak izlemek mi istiyorsunuz? Avustralyalı yayıncı 7plus'ın 6. ve 8. sezonları istek üzerine izlemek için kendi sitelerinde mevcuttur. Ve evet, kaydolduktan sonra bunları izlemek tamamen ÜCRETSİZ!
Real Housewives of New Jersey kadrosunda kimler var?
RHONJ Sezon 13'te Dolores Catania, Teresa Giudice, Melissa Gorga, Margaret Josephs ve Jennifer Aydin ev kadınları olarak geri dönüyor ve Danielle Cabral ve Rachel Fuda iki yeni hausfrau olarak geliyor. Bu arada, sezonun arkadaşları arasında eski Ev Hanımı Jackie Goldschneider ve yeni oyuncu Jennifer Fessler yer alıyor.
SSS: Real Housewives of New Jersey
Real Housewives of New Jersey Hulu'da var mı?
Ne yazık ki, RHONJ artık Hulu'da mevcut değil. RHONJ izlemek için en iyi seçeneğiniz Bravo veya Peacock olacaktır.
Real Housewives of New Jersey Netflix'te var mı?
Netflix'te herhangi bir Real Housewives of New Jersey bölümü yok, ancak RHONJ'nin tamamını art arda izlemek için Peacock'u deneyebilirsiniz!
Tüm Real Housewives bölümlerini nereden izleyebilirim?
Bravo, serinin merkezidir ve Real Housewives serisinin hemen hemen tamamını Peacock aracılığıyla çevrimiçi olarak izleyebilirsiniz.
Real Housewives of New York City 14. Sezonu, Real Housewives of Beverly Hills 13. Sezonu ve Real Housewives of Orange County 17. Sezonu 2023'ün sonlarında çıkacaksa da Real Housewives of Miami 5. Sezonu şu anda yayınlanmaktadır!
Hangi Real Housewife of New Jersey oyuncusu boşanmak için başvurdu?
Dizide boşanmalarla ilgili pek çok spekülasyon olsa da, en dikkate değer boşanmalardan ikisi Teresa ve Joe Giudice ile Caroline ve Francesco Rauseo arasındaydı. Teresa o zamandan beri aşkı yeniden buldu ve 2022'de işadamı olan Luis "Louie" Ruelas ile evlendi.
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