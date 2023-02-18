Real Housewives serisinin en popüler versiyonlarından biri olan RHONJ, New Jersey'de ikamet eden birkaç varlıklı kadının üst sınıf yaşam tarzlarını ve çalkantılı kişisel yaşamlarını ve Tony Soprano'yu sinirlendirecek bir Jersey tavrını aktarıyor. Çalkantılı boşanmalar ve mali skandallardan arkadaşlık bağlılıklarına kadar, ekranda dramadan azı yok!

Real Housewives serisi, Orange County'deki Real Housewives ile başladı. RHOOC'un başarısı nedeniyle, Real Housewives of Miami, Real Housewives of Beverly Hills, Real Housewives of Atlanta ve daha fazlası dahil olmak üzere birkaç spin-off ve benzer ürünler ortaya çıktı.