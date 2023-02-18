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Real Housewives of New Jersey internetten nasıl izlenir

Real Housewives of New Jersey nerede izlenir

Real Housewives hayranları, kemerlerinizi bağlayın—Real Housewives of New Jersey (RHONJ), drama dolu 13. sezonuyla geri döndü! RHONJ 13. sezonu izlemenin tüm yolları burada.

Real Housewives of New Jersey ne hakkında?

13. Sezon The Real Housewives of New Jersey'ye İlk Bakışınız | RHONJ | Bravo

Real Housewives serisinin en popüler versiyonlarından biri olan RHONJ, New Jersey'de ikamet eden birkaç varlıklı kadının üst sınıf yaşam tarzlarını ve çalkantılı kişisel yaşamlarını ve Tony Soprano'yu sinirlendirecek bir Jersey tavrını aktarıyor. Çalkantılı boşanmalar ve mali skandallardan arkadaşlık bağlılıklarına kadar, ekranda dramadan azı yok!

Real Housewives serisi, Orange County'deki Real Housewives ile başladı. RHOOC'un başarısı nedeniyle, Real Housewives of Miami, Real Housewives of Beverly Hills, Real Housewives of Atlanta ve daha fazlası dahil olmak üzere birkaç spin-off ve benzer ürünler ortaya çıktı.

RHONJ dizi resmi

Real Housewives of New Jersey 13. Sezon yayın tarihi

RHONJ 13. Sezon prömiyeri, 75 dakikalık uzun bir bölümle 7 Şubat 2023 Salı günü saat 21:00 ET'de yayınlanacak. Sonraki bölümler aynı şekilde haftalık olarak yayınlanacak. Bu sezonun ne kadar süreceği konusunda henüz bir doğrulama yok, ancak son sezonlarda 15 - 19 bölüm mevcuttu.

Real Housewives of New Jersey'yi internetten nereden izleyebilirim?

Real Housewives of New Jersey 13. Sezonunu Bravo TV, Peacock ve Hayu'da izleyebilirsiniz. 7plus ayrıca geçmiş sezonlardan birkaçını ücretsiz olarak yayınlıyor!

Bravo logosu.

RHONJ 13. sezon Bravo'da nasıl izlenir

ABD'li kablolu TV Bravo TV, RHONJ Sezon 13'ün yanı sıra geçmiş sezonların tümünden seçilmiş klipleri web sitesinde yayınlıyor. Roku veya TV kullanıyorsanız her yeni bölümü yayınlandıkça izleyebilir veya ertesi gün Bravo uygulaması veya sitesi üzerinden izleyebilirsiniz.

Peacock logosu.

Real Housewives of New Jersey'yi Peacock üzerinde izleyin

Real Housewives of New Jersey 13. Sezonunun yeni bölümleri, Bravo yayının ertesi günü Peacock'ta mevcut olacak. Bölüm arasında, geçmiş RHONJ sezonlarının tümünü takip edebilirsiniz. Ayrıca yedi günlük ücretsiz deneme var!

Hayu logosu

Hayu'da RHONJ nasıl izlenir

ABD dışındaysanız, yayın hizmeti Hayu, RHONJ izlemek için harikadır. Yeni bölümler, ABD'de yayınlandıktan sonraki gün Hayu'ya geliyor ve platform ayrıca talep üzerine geçmiş tüm RHONJ sezonlarını da içeriyor. Yeni kullanıcılar, yedi günlük ücretsiz denemenin keyfini çıkarabilir.

Hayu şu anda yalnızca aşağıdaki ülkelerde mevcuttur: Birleşik Krallık, Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Hong Kong, İzlanda, Hindistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Filipinler, Portekiz, Singapur, İspanya ve İsveç.

7plus logosu.

7plus'ta RHONJ'un geçmiş sezonlarını ücretsiz izleyin

RHONJ'un geçmiş sezonlarını ücretsiz olarak izlemek mi istiyorsunuz? Avustralyalı yayıncı 7plus'ın 6. ve 8. sezonları istek üzerine izlemek için kendi sitelerinde mevcuttur. Ve evet, kaydolduktan sonra bunları izlemek tamamen ÜCRETSİZ!

Real Housewives of New Jersey kadrosunda kimler var?

Real Housewives of New Jersey kadrosu

RHONJ Sezon 13'te Dolores Catania, Teresa Giudice, Melissa Gorga, Margaret Josephs ve Jennifer Aydin ev kadınları olarak geri dönüyor ve Danielle Cabral ve Rachel Fuda iki yeni hausfrau olarak geliyor. Bu arada, sezonun arkadaşları arasında eski Ev Hanımı Jackie Goldschneider ve yeni oyuncu Jennifer Fessler yer alıyor.

SSS: Real Housewives of New Jersey

Real Housewives of New Jersey Hulu'da var mı?
Real Housewives of New Jersey Netflix'te var mı?
Tüm Real Housewives bölümlerini nereden izleyebilirim?
Hangi Real Housewife of New Jersey oyuncusu boşanmak için başvurdu?
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