Bravo, serinin merkezidir ve Real Housewives serisinin hemen hemen tamamını Peacock aracılığıyla çevrimiçi olarak izleyebilirsiniz.

Real Housewives of New York City 14. Sezonu, Real Housewives of Beverly Hills 13. Sezonu ve Real Housewives of Orange County 17. Sezonu 2023'ün sonlarında çıkacaksa da Real Housewives of Miami 5. Sezonu şu anda yayınlanmaktadır!