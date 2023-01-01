Great British Bake Off nasıl izlenir
Oldukça popüler olan The Great British Bake Off'un (veya GBBO) 13. Sezonu yayınlandı! İster önceki sezonları yakalıyor, ister ilk kez izliyor olun, Bake Off'u çevrimiçi izlemenin tüm yolları burada.
Great British Bake Off ne hakkında?
Adından da anlaşılacağı gibi Great British Bake Off (ABD'de Bake Off, GBBO veya Great British Baking Show olarak da bilinir), amatör fırıncıların "İngiltere'nin En İyi Amatör Fırıncısı" unvanı için yarıştığı ve televizyonda yayınlanan bir fırıncılık yarışmasıdır. Sezon boyunca GBBO yarışmacıları, haftalar geçtikçe zorlaşan farklı pişirme zorluklarıyla karşı karşıya kalır. Daha yeni sezonlar, geçmiş yıllarda olduğu kadar çok ikircikli kelimeler içermese de Bake Off, karışıma birkaç hamur işi cinas serpmekte asla başarısız olmaz!
Bake Off 2022'de Paul Hollywood ve Prue Leith'in jüri olarak geri döner ve Matt Lucas ve Noel Fielding yardımcı sunucu olarak görev yapar. Ancak Matt Lucas kısa süre önce GBBO 2022'nin sona ermesinin ardından gösteriden ayrılacağını duyurdu.
Bake Off Sezon 13 ne zaman çıkıyor?
On üçüncü sezon veya Britanya'da söylendiği şekliyle dizi 13 Eylül 2022'de Channel 4'te BST saat 20.00'de yayınlanmaya başladı. Sonraki bölümler haftalık olarak yayınlandı ve sezon finali 15 Kasım 2022'de yayınlandı.
Great British Bake Off nereden izlenir
Daha önce BBC Two ve BBC One tarafından yayınlanan Bake Off, şimdi İngiltere'de Channel 4'da yayınlanıyor. Gösteri, her zaman ilk olarak Birleşik Krallık'ta yayınlanmasına rağmen, diğer ülkelerde de mevcuttur. GBBO dozunuzu almanın tüm yolları için devam edin!
Great British Bake Off internetten ücretsiz nasıl izlenir
Birleşik Krallık izleyicileri GBBO'yu doğrudan Channel 4 web sitesi All4'ten izleyebilir. Channel 4 web sitesinde programın sayfasını ziyaret etmeniz ve her bir bölümü oynatmak için tıklamanız yeterlidir (kafa karıştırıcı olsa da, son sezonun adı Sitede Series 6'dır). Reklamlar görmekten çekinmiyorsanız izlemek tamamen ücretsizdir veya 14 günlük ücretsiz deneme ile birlikte gelen ücretli katmanı seçebilirsiniz. Bir hesap için kaydolmanız ve geçerli bir Birleşik Krallık posta kodu (ör. LL32 8PR, NN3 2BZ) sağlamanız gerekir.
Netflix ABD'de Bake Off nasıl izlenir
ABD'deyseniz *Bake Off'*un son sezonlarını izlemek için en iyi seçeneğiniz Netflix'tir; ancak bu, The Great British Baking Show olarak bilinir. Orijinal sunucular Sue Perkins ve Mel Giedroyc ile sevilen jüri üyesi Mary Berry'nin yer aldığı Bake Off'un 8-13. sezonlarını Netflix'te izleyebilirsiniz. 13. Sezonun "Collection 10" olarak adlandırıldığını unutmayın; sezon boyunca, bölümler Birleşik Krallık'ta Salı günleri yayınlanır ve sonraki Cuma günü ABD'de çıkış yapar.
ABD'de Great British Baking Show'u Roku üzerinde ücretsiz izleyin
Bunun yerine GBBO'nun önceki tüm sezonlarını yakalamak ister misiniz? Şanslısınız; Roku Kanalı artık Great British Baking Show'un 1-7. sezonlarının yanı sıra The Celebrity Baking Show'un 1-10. ve Baking Show: An Extra Slice'ın 1-3. sezonlarını içeriyor. Ayrıca Roku, yalnızca Baking Show'a adanmış ücretsiz, reklam destekli bir video izleme kanalı sunmaktadır, böylece hepsini ücretsiz izleyebilirsiniz!
Avustralya'da BINGE'de Bake Off'un tüm sezonlarını izleyin
Avustralya'daki Bake Off hayranları, en sonuncusu da dahil olmak üzere, BINGE'de popüler programın her sezonunu izleyebilir. Yeni kullanıcılar için 14 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur. İzleöeye başlamak için "The Great British Bake Off"u aramanız yeterli!
FOXTEL Now ile Avustralya'da Bake Off izleyin
Avustralya'da FOXTEL Now, geçmiş sezonların yanı sıra Bake Off'un son sezonunu da içeriyor. Hizmette yeniyseniz 10 günlük ücretsiz bir deneme sizi bekliyor. İzlemek için sitede "The Great British Bake Off" diye aramanız yeterli!
Yeni Zelanda'da Great British Bake Off nasıl izlenir
Yukarıda bahsedilen BINGE, Yeni Zelanda'da da mevcuttur, bu nedenle hevesli izleyiciler her sezonun keyfini çevrimiçi olarak çıkarabilir! Şu anda 14 günlük ücretsiz deneme var; sitede "The Great British Bake Off" kelimesini aramanız ve başlamanız yeterli.
Kanada'da Bake Off nasıl izlenir
*The Great British Bake Off'*u Kanada'da izlemek ister misiniz? CBC ve onun video hizmeti CBC Gem'in Bake Off Sezon 13'ü yayınlaması bekleniyor, ancak CBC'de en son sezonun tam olarak ne zaman sunulacağına dair henüz bir doğrulama yok. Bu arada hayranlar, CBC Gem'de tüm geçmiş sezonları ücretsiz olarak izleyebilir (veya yeniden izleyebilir). Yarışmanın adının Kanada'da The Great British Baking Show olduğunu unutmayın.
2022 Great British Bake Off yarışmacıları kimler?
Bake Off yıldızları çok çeşitli geçmişlerden geliyor ve bu yılki program da bir istisna değildi. İşte 12 fırıncıya hızlı bir bakış:
• Abdul, 29, Londra'dan elektronik mühendisi — Suudi Arabistan'da büyüyen Abdul'un salsa dansına, uzaya ve baharatlara ilgisi var. Teknik düşünme hassasiyeti, pişirme konusunda da ona iyi hizmet ediyor ve matcha, en sevdiği tatlar arasında.
• Carole, 59, Dorset'ten süpermarket kasiyeri — Bahçıvanlık tutkunu Carole, yerel bir radyo programında “Compost Carole” bölümünü sunuyor ve bahçecilik tutkusu, ateşli İngiliz fırınlarına yansıyor. Favori tatlar: Meyvemsi ve keskin
• Dawn, 60, Bedfordshire'dan IT müdürü — Dört torunu olan Dawn, özünde yaratıcıdır ve karmaşık fırınlamalarla ayrıntılara gösterdiği titiz ilgiyle gurur duyar. En sevdiği tatlar limon, tuzlu karamel ve cevizli her şeydir.
• James, 25, Cumbria'dan nükleer bilim adamı — "Korku" ve "pişirme" garip bir karışım gibi görünebilir, ancak James bunu alamet-i farikası olan "çocuk dostu korku" tarzıyla çalıştırıyor. Favori tatlar: Sonbahara ait her şey (karışık baharat ve elmaları düşünün).
• Janusz, 34, baş öğretmenin kişisel asistanı — Aslen Polonyalı olan Janusz, Polonya malzemelerini İngiliz mutfağına dahil etmeyi çok seviyor ve "çizgi film benzeri" ve "kamp" pişirme stiline sahip. Favori tatlar: Zencefil ve çikolata.
• Kevin, 33, Lanarkshire'dan müzik öğretmeni — Kevin fırıncılığa ilk olarak 17 yaşında başladı. Mutfak ahlakı: En kaliteli mevsimlik malzemeleri kullanın ve tekniği iyileştirmeye odaklanın. Meyveleri, otları, kuruyemişleri ve baharatları ilginç kombinasyonlarda kullanmayı çok seviyor.
• Maisam, 18, Greater Manchester'dan öğrenci ve satış danışmanı— Bu hırslı fırıncı Libya'dan geliyor ve 13 yaşından beri fırıncılık yapıyor. Maisam, tariflerine zeytin ve susam gibi bol miktarda Akdeniz malzemesini dahil ediyor.
• Maxy, 29, Londra'dan mimari asistan — Güçlü bir sanat anlayışına sahip olan ve güzel pastalar yaratmak için bundan yararlanan İsveç doğumlu Maxy'ye dikkat edin. En sevdiği tatlar, İskandinav mirasından büyük ölçüde etkilenmiştir: Kakule, safran ve tarçın.
• Rebs, 23, Kuzey İrlanda County Antrim'den yüksek lisans öğrencisi — Rebs, mutfakta annesine yardım etmekten büyükannesinin limonlu beze turtalarına kadar fırınlarla çevrili bir ortamda büyüdü. Orta Doğu malzemeleriyle yemek yapmayı çok seviyor; erkek arkadaşı Jack'in Türk geçmişine bir selam.
• Sandro, 30, Londra'dan dadı — Sandro, babasının vefatından sonra bir terapi biçimi olarak 21 yaşında pasta yapmaya başladı. İki yaşındayken annesiyle birlikte Angola savaşından kaçmak zorunda kalmasına rağmen, Sandro mirasıyla gurur duyuyor ve fırınlarına Angola'dan ilham alan harika tatlar örüyor.
• Syabira, 32, Londra'dan kardiyovasküler araştırma görevlisi — Syabira, kendisine memleketi Malezya'nın tatlılarını hatırlatan bir pasta yaptıktan sonra pişirmeye başladı. Chicken rendang cornish hamur işleri gibi İngiliz yemeklerine Malezya tatlarını enjekte etmeyi seviyor.
• Will, 45, Londra'dan eski hayır kurumu yöneticisi — Bu fırıncının yolculuğu erken başladı; Henüz iki yaşında olan Will, annesinin hamur işlerini reçelli turtalara dönüştürmesine yardım etmeye başlamıştı bile. Kırmızı biberi, tuzlu karameli ve pişirdiklerinde (ekmek dışında bile!) maya kullanmayı seviyor.
SSS: The Great British Bake Off izleme hakkında
The Great British Bake Off Amazon Prime'da var mı?
The Great British Bake Off'un tüm sezonları Netflix'te var mı?
Şu anda Netflix, Bake Off'un yalnızca 9-13. Sezonlarını (yani 5-10. Koleksiyonu) içeriyor. GBBO izleme partinizi tamamlamak için geçmiş sezonların tümünü CBC Gem'de ücretsiz olarak izleyebilirsiniz - her iki platformda da "The Great British Baking Show" olarak bilindiğini unutmayın!
Tüm Great British Bake Off sezonunu tek bir yerde izlemek istiyorsanız Avustralya video hizmeti BINGE dizinin tamamını içermektedir.
The Great Celebrity Bake Off'u nereden izleyebilirim?
The Great Celebrity Bake Off, Bake Off'un spinoffudur. The Great Celebrity Bake Off, Stand Up to Cancer'ın güncel versiyonunu Channel 4'da izleyebilirsiniz. Spinoffun önceki sürümleri BBC'de bulunabilir.
The Great British Baking Show: Holidays'i nereden izleyebilirim?
The Great British Baking Show: Holidays, Bake Off'un spinoffudur. Özel dizi yalnızca iki bölümden oluşuyor ve şu anda Channel 4 ve Netflix ABD'de yayınlanıyor. Özel dizinin nasıl izleneceğiyle ilgili eksiksiz kılavuzumuza göz atın!
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