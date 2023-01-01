Bake Off yıldızları çok çeşitli geçmişlerden geliyor ve bu yılki program da bir istisna değildi. İşte 12 fırıncıya hızlı bir bakış:

• Abdul, 29, Londra'dan elektronik mühendisi — Suudi Arabistan'da büyüyen Abdul'un salsa dansına, uzaya ve baharatlara ilgisi var. Teknik düşünme hassasiyeti, pişirme konusunda da ona iyi hizmet ediyor ve matcha, en sevdiği tatlar arasında.

• Carole, 59, Dorset'ten süpermarket kasiyeri — Bahçıvanlık tutkunu Carole, yerel bir radyo programında “Compost Carole” bölümünü sunuyor ve bahçecilik tutkusu, ateşli İngiliz fırınlarına yansıyor. Favori tatlar: Meyvemsi ve keskin

• Dawn, 60, Bedfordshire'dan IT müdürü — Dört torunu olan Dawn, özünde yaratıcıdır ve karmaşık fırınlamalarla ayrıntılara gösterdiği titiz ilgiyle gurur duyar. En sevdiği tatlar limon, tuzlu karamel ve cevizli her şeydir.

• James, 25, Cumbria'dan nükleer bilim adamı — "Korku" ve "pişirme" garip bir karışım gibi görünebilir, ancak James bunu alamet-i farikası olan "çocuk dostu korku" tarzıyla çalıştırıyor. Favori tatlar: Sonbahara ait her şey (karışık baharat ve elmaları düşünün).

• Janusz, 34, baş öğretmenin kişisel asistanı — Aslen Polonyalı olan Janusz, Polonya malzemelerini İngiliz mutfağına dahil etmeyi çok seviyor ve "çizgi film benzeri" ve "kamp" pişirme stiline sahip. Favori tatlar: Zencefil ve çikolata.

• Kevin, 33, Lanarkshire'dan müzik öğretmeni — Kevin fırıncılığa ilk olarak 17 yaşında başladı. Mutfak ahlakı: En kaliteli mevsimlik malzemeleri kullanın ve tekniği iyileştirmeye odaklanın. Meyveleri, otları, kuruyemişleri ve baharatları ilginç kombinasyonlarda kullanmayı çok seviyor.

• Maisam, 18, Greater Manchester'dan öğrenci ve satış danışmanı— Bu hırslı fırıncı Libya'dan geliyor ve 13 yaşından beri fırıncılık yapıyor. Maisam, tariflerine zeytin ve susam gibi bol miktarda Akdeniz malzemesini dahil ediyor.

• Maxy, 29, Londra'dan mimari asistan — Güçlü bir sanat anlayışına sahip olan ve güzel pastalar yaratmak için bundan yararlanan İsveç doğumlu Maxy'ye dikkat edin. En sevdiği tatlar, İskandinav mirasından büyük ölçüde etkilenmiştir: Kakule, safran ve tarçın.

• Rebs, 23, Kuzey İrlanda County Antrim'den yüksek lisans öğrencisi — Rebs, mutfakta annesine yardım etmekten büyükannesinin limonlu beze turtalarına kadar fırınlarla çevrili bir ortamda büyüdü. Orta Doğu malzemeleriyle yemek yapmayı çok seviyor; erkek arkadaşı Jack'in Türk geçmişine bir selam.

• Sandro, 30, Londra'dan dadı — Sandro, babasının vefatından sonra bir terapi biçimi olarak 21 yaşında pasta yapmaya başladı. İki yaşındayken annesiyle birlikte Angola savaşından kaçmak zorunda kalmasına rağmen, Sandro mirasıyla gurur duyuyor ve fırınlarına Angola'dan ilham alan harika tatlar örüyor.

• Syabira, 32, Londra'dan kardiyovasküler araştırma görevlisi — Syabira, kendisine memleketi Malezya'nın tatlılarını hatırlatan bir pasta yaptıktan sonra pişirmeye başladı. Chicken rendang cornish hamur işleri gibi İngiliz yemeklerine Malezya tatlarını enjekte etmeyi seviyor.

• Will, 45, Londra'dan eski hayır kurumu yöneticisi — Bu fırıncının yolculuğu erken başladı; Henüz iki yaşında olan Will, annesinin hamur işlerini reçelli turtalara dönüştürmesine yardım etmeye başlamıştı bile. Kırmızı biberi, tuzlu karameli ve pişirdiklerinde (ekmek dışında bile!) maya kullanmayı seviyor.