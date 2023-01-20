Hemen kaydolursanız herhangi bir planda ücretsiz ekstra 30 gün edinin.

Fırsatı kaçırmayın! 12 aylık plana abone olduğunuzda ücretsiz 4 ay edinin.

Bling Empire: New York nereden ve nasıl izlenir

Bling Empire: New York nereden izlenir

Bling Empire: New York nereden izlenir

Bling Empire realite şovunun büyük başarısından sonra, görünen o ki savurgan yaşam tarzına ve nefis dramaya bu sefer hiç uyumayan şehirde şahit olma fırsatını yakalayacağız. Bling Empire: New York hakkındaki tüm detaylar için okumaya devam edin.

Bling Empire: New York'un konusu ne?

Bling Empire: New York | Resmi Klip | Netflix

Bling Empire dizisi, Crazy Rich Asians'ın realite TV dizi versiyonu olarak özetlenebilir. Merkezinde varlıklı Doğu ve Güneydoğu Asya sosyetelerinden oluşan bir grubun bulunduğu bu şov; yaşam tarzlarını, ilişkilerini ve bunları takip eden tüm iniş çıkışları konu ediyor. Los Angeles merkezli dizinin uyarlaması olan Bling Empire: New York, ilhamını daha da uzağa taşıyor ve New York'a yeni bir jet sosyete grubu getiriyor.

Bling Empire: New York nasıl ve nerede izlenir

Bling Empire: New York hangi tarihte yayınlanacak?

Bling Empire: New York, yeni yıla 20 Ocak 2023'te yayınlanarak başlayacak.

Netflix

Bling Empire: New York bölümleri nasıl izlenir

Bling Empire: New York yalnızca Netflix'te yayınlanacaktır.

Bling Empire: New York'ta kimler yer alıyor?

Bling Empire: New York 1. Sezon | Tanıtım Videosu | Netflix

Ultra elit Asyalılar odağını koruyan dizi bazı tanıdık yüzlerle birlikte yeni yüzlere de sahip. Dizide görebileceğiniz kişiler:

  • Dorothy Wang, aktör ve girişmci

  • Stephen Hung, girişimci ve iş adamı, Deborah Valdez-Hung'ın eşi

  • Deborah Valdez-Hung, avukat ve iş kadını, Stephen Hung'ın eşi

  • Tina Leung, model, blogger ve stilist

  • Richard Chang, büyümeden sorumlu üst yönetici ve hayırsever, Vika'nın partneri

  • Vika, gezi tutkunu, Richard Chang'ın partneri

  • Lynn Ban, mücevher tasarımcısı

  • Blake Abbie, serbest editör

30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Realite TV hayranları için olmazsa olmaz

Realite TV şovlarını seviyor musunuz? ExpressVPN kullanarak sevdiğiniz şovları güvenli bir şekilde ve ultra hızlı HD kalitede izleyin. 30 günlük para iade garantisi ile hemen risksiz deneyin!

Daha Fazlasını Öğrenin