Bling Empire: New York nereden izlenir
Bling Empire: New York nereden izlenir
Bling Empire realite şovunun büyük başarısından sonra, görünen o ki savurgan yaşam tarzına ve nefis dramaya bu sefer hiç uyumayan şehirde şahit olma fırsatını yakalayacağız. Bling Empire: New York hakkındaki tüm detaylar için okumaya devam edin.
Bling Empire: New York'un konusu ne?
Bling Empire dizisi, Crazy Rich Asians'ın realite TV dizi versiyonu olarak özetlenebilir. Merkezinde varlıklı Doğu ve Güneydoğu Asya sosyetelerinden oluşan bir grubun bulunduğu bu şov; yaşam tarzlarını, ilişkilerini ve bunları takip eden tüm iniş çıkışları konu ediyor. Los Angeles merkezli dizinin uyarlaması olan Bling Empire: New York, ilhamını daha da uzağa taşıyor ve New York'a yeni bir jet sosyete grubu getiriyor.
Bling Empire: New York hangi tarihte yayınlanacak?
Bling Empire: New York, yeni yıla 20 Ocak 2023'te yayınlanarak başlayacak.
Bling Empire: New York bölümleri nasıl izlenir
Bling Empire: New York yalnızca Netflix'te yayınlanacaktır.
Bling Empire: New York'ta kimler yer alıyor?
Ultra elit Asyalılar odağını koruyan dizi bazı tanıdık yüzlerle birlikte yeni yüzlere de sahip. Dizide görebileceğiniz kişiler:
Dorothy Wang, aktör ve girişmci
Stephen Hung, girişimci ve iş adamı, Deborah Valdez-Hung'ın eşi
Deborah Valdez-Hung, avukat ve iş kadını, Stephen Hung'ın eşi
Tina Leung, model, blogger ve stilist
Richard Chang, büyümeden sorumlu üst yönetici ve hayırsever, Vika'nın partneri
Vika, gezi tutkunu, Richard Chang'ın partneri
Lynn Ban, mücevher tasarımcısı
Blake Abbie, serbest editör
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