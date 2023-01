Bling Empire dizisi, Crazy Rich Asians'ın realite TV dizi versiyonu olarak özetlenebilir. Merkezinde varlıklı Doğu ve Güneydoğu Asya sosyetelerinden oluşan bir grubun bulunduğu bu şov; yaşam tarzlarını, ilişkilerini ve bunları takip eden tüm iniş çıkışları konu ediyor. Los Angeles merkezli dizinin uyarlaması olan Bling Empire: New York, ilhamını daha da uzağa taşıyor ve New York'a yeni bir jet sosyete grubu getiriyor.

Need help? Chat with us!