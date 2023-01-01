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The Traitors nasıl ve nereden izlenir

The Traitors nereden izlenir

The Traitors nereden izlenir

Aldatmaca ve ihanet—yılın en heyecan verici realite TV şovlarından biri olan The Traitors'daki oyunun adı bu. Kim bu hainler? Kaç kişi elenecek? Ve sonunda kim galip gelecek?
The Traitors'ı internetten izleme kılavuzumuz ile izlemeye başlayın ve öğrenin!

The Traitors'ın konusu ne?

Hollanda'daki De Verraders dizisinin bir uyarlaması olan The Traitors, cinai roman temasına sahip bir yarışma programıdır. Birbirlerini tanımayan bir grup insan bir kalede bir araya getiriliyor ve ödülün büyüklüğünü artırmak için görevlerde işbirliği yapmaları gerekiyor. Ancak bir sürpriz var: Bazı yarışmacılar “Hain” oluyor ve “Güvenilir” katılımcılara engel olarak kazanma şanslarını artırmayı hedefliyor.

Her bölümde, kalan yarışmacılar toplanıyor ve “Hain” olduğunu düşündükleri kişiyi oylayarak eliyor. Katılımcı sayısı azaldıkça ve şüpheler arttıkça kazanan kim olacak?

The Traitors | Trailer - BBC

The Traitors'ın oldukça popüler Birleşik Krallık versiyonu, TV sunucusu ve radyo karakteri Claudia Winkleman tarafından sunuluyor ve 22 oyuncu bir İskoç kalesinde £120.000 tutarındaki ödül için yarışıyor. Okyanusun diğer ucunda ise, The Traitors ABD versiyonu Alan Cumming tarafından sunulacak ve 20 katılımcı, $250.000 tutarındaki para ödülü için rekabet edecek.

The Traitors'da Claudia Winkleman

The Traitors yayın tarihi

The Traitors UK, 29 Kasım 2022 Salı gününden başlayarak her hafta Salı - Perşembe günleri arasında yayınlandı. Sezon finali, 22 Aralık 2022 Perşembe günü saat 21:00'de (GMT) yayınlandı.

Bu sırada, The Traitors US'in ilk sezonunun tamamının 12 Ocak 2023 Perşembe günü yayınlanması bekleniyor.

The Traitors internetten nasıl izlenir

İzlemek istediğiniz versiyona bağlı olarak, The Traitors'ı izlemenin farklı yöntemleri bulunuyor. The Traitors UK, BBC yapımı bir şov ve BBC iPlayer üzerinden ücretsiz izlenebilir. The Traitors US ise Peacock üzerinden izlenebilir.

BBC iPlayer logosu.

The Traitors UK ücretsiz nasıl izlenir

BBC One, The Traitors UK'in ana yayın kanalıdır. Bu başarılı dizinin her bölümünü, Birleşik Krallık'ta tamamen ÜCRETSİZ olan ve kaydolmak için yalnızca e-posta adresi gereken kendine ait BBC iPlayer platformu üzerinden izleyebilirsiniz.

Peacock logosu.

The Traitors US nasıl izlenir

The Traitors US, yalnızca video akış hizmeti Peacock üzerinden izlenebilecek. Bölümleri izlemek için her hafta beklemeyeceğinizden dolayı, art arda izlemek isteyenler için mükemmeldir. Sezonun tamamı 12 Ocak 2023'te Peacock'ta yayınlanacak. Hatta yeni kullanıcılar için yedi günlük ücretsiz deneme de bulunuyor!

The Traitors'ta kimler yarışıyor?

Şu ana kadar, Birleşik Krallık ve ABD versiyonları yalnızca yarışmacı sayısı açısından değil (Birleşik Krallık için 22, ABD için 20), aynı zamanda yarışmacı türleri açısından da farklılık gösterdi.

The Traitors UK yarışmacıları

Birleşik Krallık versiyonunun yarışmacıları farklı çevrelerden geliyor ve yalnızca birkaçı gerçek hayatta aktör olarak çalışıyor. Örneğin, EastEnders ve Casualty'de rol alan Maddy Smedley. İşte The Traitors UK'in tam kadrosu:

  • Aaron, emlakçı

  • Aisha, yüksek lisans öğrencisi

  • Alex, sunucu ve aktör

  • Alyssa, işletme öğrencisi

  • Amanda, emlakçı

  • Amos, doktor

  • Andrea, emekli

  • Claire, girişimci

  • Fay, okul yardım yöneticisi

  • Hannah, komedyen

  • Imran, bilim insanı

  • Ivan, yazar

  • John, spa terapisti

  • Kieran, çözüm danışmanı

  • Maddy, resepsiyonist ve aktör

  • Matt, BMX sporcusu

  • Meryl, çağrı merkezi çalışanı

  • Nicky, muhasebe şefi

  • Rayan, stajyer avukatı

  • Theo, amoigo koçu

  • Tom, sihirbaz

  • Wilfred, kıdemli bağış amaçlı sosyal etkinlik düzenleyicisi

The Traitors US

Bunun aksine, The Traitors US'in kadrosu, dramayı yükseltmek amacıyla ünlüleri ve realite TV yıldızlarını barındırıyor. İşte The Traitors US'in yarışmacıları:

  • Amanda Clark, acil hemşiresi

  • Andie Thurmond, müzik hizmetleri yöneticisi

  • Anjelica Conti, kuaför

  • Arie Luyendyk Jr., lüks emlak simsarı, The Bachelor'da yer aldı

  • Azra Valani, yoga eğitmeni

  • Brandi Glanville, realite TV yıldızı, *Real Housewives of Beverly Hills'*de yer aldı

  • Christian De La Torre, aktör ve sözcü

  • Cirie Fields, hemşire, Survivor'da yer aldı

  • Cody Calafiore, aktör, Big Brother'da yer aldı

  • Geraldine Moreno, aktör

  • Kate Chastain, yazar ve podcast yayıncısı, Below Deck'te yer aldı

  • Kyle Cook, girişimci, Summer House'da yer aldı

  • Michael Davidson, DMC ofis müdürü

  • Quentin R. Jiles, politik analizci

  • Rachel Reilly, TV sunucusu ve aktör, Big Brother'da yer aldı

  • Reza Farahan, emlak simsarı, Shahs of Sunset'te yer aldı

  • Robert “Bam” Nieves, teknoloji sektöründe satış yöneticisi

  • Ryan Lochte, Olimpik yüzücü

  • Shelbe Rodriguez, halkla ilişkiler müdürü

  • Stephenie LaGrossa, realite TV karakteri, Survivor'da yer aldı

SSS: The Traitors

The Traitors nerede çekiliyor?
The Traitors'ta kaç 'hain' var?
The Traitors'ın kaç sezonu var?
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