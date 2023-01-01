Hollanda'daki De Verraders dizisinin bir uyarlaması olan The Traitors, cinai roman temasına sahip bir yarışma programıdır. Birbirlerini tanımayan bir grup insan bir kalede bir araya getiriliyor ve ödülün büyüklüğünü artırmak için görevlerde işbirliği yapmaları gerekiyor. Ancak bir sürpriz var: Bazı yarışmacılar “Hain” oluyor ve “Güvenilir” katılımcılara engel olarak kazanma şanslarını artırmayı hedefliyor.

Her bölümde, kalan yarışmacılar toplanıyor ve “Hain” olduğunu düşündükleri kişiyi oylayarak eliyor. Katılımcı sayısı azaldıkça ve şüpheler arttıkça kazanan kim olacak?