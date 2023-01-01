The Traitors nereden izlenir
The Traitors nereden izlenir
Aldatmaca ve ihanet—yılın en heyecan verici realite TV şovlarından biri olan The Traitors'daki oyunun adı bu. Kim bu hainler? Kaç kişi elenecek? Ve sonunda kim galip gelecek?
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The Traitors'ın konusu ne?
Hollanda'daki De Verraders dizisinin bir uyarlaması olan The Traitors, cinai roman temasına sahip bir yarışma programıdır. Birbirlerini tanımayan bir grup insan bir kalede bir araya getiriliyor ve ödülün büyüklüğünü artırmak için görevlerde işbirliği yapmaları gerekiyor. Ancak bir sürpriz var: Bazı yarışmacılar “Hain” oluyor ve “Güvenilir” katılımcılara engel olarak kazanma şanslarını artırmayı hedefliyor.
Her bölümde, kalan yarışmacılar toplanıyor ve “Hain” olduğunu düşündükleri kişiyi oylayarak eliyor. Katılımcı sayısı azaldıkça ve şüpheler arttıkça kazanan kim olacak?
The Traitors'ın oldukça popüler Birleşik Krallık versiyonu, TV sunucusu ve radyo karakteri Claudia Winkleman tarafından sunuluyor ve 22 oyuncu bir İskoç kalesinde £120.000 tutarındaki ödül için yarışıyor. Okyanusun diğer ucunda ise, The Traitors ABD versiyonu Alan Cumming tarafından sunulacak ve 20 katılımcı, $250.000 tutarındaki para ödülü için rekabet edecek.
The Traitors yayın tarihi
The Traitors UK, 29 Kasım 2022 Salı gününden başlayarak her hafta Salı - Perşembe günleri arasında yayınlandı. Sezon finali, 22 Aralık 2022 Perşembe günü saat 21:00'de (GMT) yayınlandı.
Bu sırada, The Traitors US'in ilk sezonunun tamamının 12 Ocak 2023 Perşembe günü yayınlanması bekleniyor.
The Traitors internetten nasıl izlenir
İzlemek istediğiniz versiyona bağlı olarak, The Traitors'ı izlemenin farklı yöntemleri bulunuyor. The Traitors UK, BBC yapımı bir şov ve BBC iPlayer üzerinden ücretsiz izlenebilir. The Traitors US ise Peacock üzerinden izlenebilir.
The Traitors UK ücretsiz nasıl izlenir
BBC One, The Traitors UK'in ana yayın kanalıdır. Bu başarılı dizinin her bölümünü, Birleşik Krallık'ta tamamen ÜCRETSİZ olan ve kaydolmak için yalnızca e-posta adresi gereken kendine ait BBC iPlayer platformu üzerinden izleyebilirsiniz.
The Traitors US nasıl izlenir
The Traitors US, yalnızca video akış hizmeti Peacock üzerinden izlenebilecek. Bölümleri izlemek için her hafta beklemeyeceğinizden dolayı, art arda izlemek isteyenler için mükemmeldir. Sezonun tamamı 12 Ocak 2023'te Peacock'ta yayınlanacak. Hatta yeni kullanıcılar için yedi günlük ücretsiz deneme de bulunuyor!
The Traitors'ta kimler yarışıyor?
Şu ana kadar, Birleşik Krallık ve ABD versiyonları yalnızca yarışmacı sayısı açısından değil (Birleşik Krallık için 22, ABD için 20), aynı zamanda yarışmacı türleri açısından da farklılık gösterdi.
Birleşik Krallık versiyonunun yarışmacıları farklı çevrelerden geliyor ve yalnızca birkaçı gerçek hayatta aktör olarak çalışıyor. Örneğin, EastEnders ve Casualty'de rol alan Maddy Smedley. İşte The Traitors UK'in tam kadrosu:
Aaron, emlakçı
Aisha, yüksek lisans öğrencisi
Alex, sunucu ve aktör
Alyssa, işletme öğrencisi
Amanda, emlakçı
Amos, doktor
Andrea, emekli
Claire, girişimci
Fay, okul yardım yöneticisi
Hannah, komedyen
Imran, bilim insanı
Ivan, yazar
John, spa terapisti
Kieran, çözüm danışmanı
Maddy, resepsiyonist ve aktör
Matt, BMX sporcusu
Meryl, çağrı merkezi çalışanı
Nicky, muhasebe şefi
Rayan, stajyer avukatı
Theo, amoigo koçu
Tom, sihirbaz
Wilfred, kıdemli bağış amaçlı sosyal etkinlik düzenleyicisi
Bunun aksine, The Traitors US'in kadrosu, dramayı yükseltmek amacıyla ünlüleri ve realite TV yıldızlarını barındırıyor. İşte The Traitors US'in yarışmacıları:
Amanda Clark, acil hemşiresi
Andie Thurmond, müzik hizmetleri yöneticisi
Anjelica Conti, kuaför
Arie Luyendyk Jr., lüks emlak simsarı, The Bachelor'da yer aldı
Azra Valani, yoga eğitmeni
Brandi Glanville, realite TV yıldızı, *Real Housewives of Beverly Hills'*de yer aldı
Christian De La Torre, aktör ve sözcü
Cirie Fields, hemşire, Survivor'da yer aldı
Cody Calafiore, aktör, Big Brother'da yer aldı
Geraldine Moreno, aktör
Kate Chastain, yazar ve podcast yayıncısı, Below Deck'te yer aldı
Kyle Cook, girişimci, Summer House'da yer aldı
Michael Davidson, DMC ofis müdürü
Quentin R. Jiles, politik analizci
Rachel Reilly, TV sunucusu ve aktör, Big Brother'da yer aldı
Reza Farahan, emlak simsarı, Shahs of Sunset'te yer aldı
Robert “Bam” Nieves, teknoloji sektöründe satış yöneticisi
Ryan Lochte, Olimpik yüzücü
Shelbe Rodriguez, halkla ilişkiler müdürü
Stephenie LaGrossa, realite TV karakteri, Survivor'da yer aldı
SSS: The Traitors
The Traitors nerede çekiliyor?
The Traitors'ın Hem Birleşik Krallık hem ABD versiyonu, Kuzey İskoçya'daki Ardross Kalesi'nde çekiliyor.
The Traitors'ta kaç 'hain' var?
Hem Birleşik Krallık hem ABD versiyonunda toplam 3 "Hain" bulunuyor.
The Traitors'ın kaç sezonu var?
The Traitors UK ilk sezonunu tamamladı ancak 2'inci sezonun çekilmeye başladığı haberleri çıktı! Diğer yandan, The Traitors US Ocak 2023'te ilk sezonunu yayınlayacak.
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