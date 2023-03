How can I stream on my TV with a VPN?

โดยสรุปมีห้าวิธีในการสตรีมกีฬาบนทีวีของคุณด้วย ExpressVPN: -ด้วยแอปเนทีฟสำหรับสมาร์ททีวีหรืออุปกรณ์สตรีม

-โดยการสตรีมบนคอมพิวเตอร์ของคุณและเชื่อมต่อกับทีวีด้วยสาย HDMI

-โดยการมิเรอร์หรือแคสต์แบบไร้สายไปยังทีวีหรืออุปกรณ์สตรีมมิ่งจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ

-ด้วยการเชื่อมต่อกับเราเตอร์ที่เปิดใช้งาน ExpressVPN ซึ่งช่วยให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ไม่จำกัดและทำให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ พร้อมกัน

-ด้วย MediaStreamer โซลูชันของ ExpressVPN สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถติดตั้ง VPN ได้ เช่น Apple TV หรือเครื่องเล่นเกม ต้องตั้งค่า MediaStreamer เพียงครั้งเดียว แม้ว่าจะไม่ได้ให้ประโยชน์ด้านความปลอดภัยเต็มรูปแบบของ VPN (โปรดทราบว่าการเชื่อมต่อ Apple TV หรือเกมคอนโซลกับเราเตอร์ คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก!) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรับ ExpressVPN บนทีวีจอใหญ่ของคุณ คลิกที่นี่หรือติดต่อตัวแทนสนับสนุนทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อขอคำแนะนำทีละขั้นตอน