Het is altijd geweldig om op eigen terrein te winnen. Maar op het gebied van rivaliteit bewijzen de European Rugby Champions Cup en de Challenge Cup dat het verslaan van je buren alles overtreft. Denk bijvoorbeeld aan de historische rivaliteit tussen de Engelsen en de Fransen, en de euforie in Wales toen een Welsh team het Engelse team versloeg. Wat zou er gebeuren als een Ierse ster, spelend voor het Franse team, een uitwedstrijd speelt in Dublin, Limerick of Belfast? De rivaliteit die gewoonlijk wordt bewaard voor het Six Nations toernooi vraagt weer alle aandacht nu Europese clubs om de eer strijden. Bovendien worden in het seizoen 2022/23 de Zuid-Afrikaanse teams Bulls, Stormers en Sharks geïntroduceerd bij de Champions Cup, en de Lions and Cheetahs toegevoegd aan de Challenge Cup.

La Rochelle won vorig jaar zijn eerste Champions Cup titel, terwijl het eveneens Franse team Lyon zijn eerste Challenge Cup won. Kan het English Premiership team Saracens dit jaar zijn slag slaan? Of gaat Top 14 team Montpellier het helemaal maken? Lees hoe je veilig de European Champions Cup en Challenge Cup kunt livestreamen met een VPN en mis geen minuut van de actie.

Livestream de 2022-23 European Rugby Champions Cup en Challenge Cup wedstrijden met een VPN

Je kunt de 2022–23 European Rugby Champions Cup en Challenge Cup wedstrijden veilig livestreamen met een VPN in slechts een paar eenvoudige stappen.

Neem ExpressVPN. Verbind met een serverlocatie die overeenkomt met de zender die je wilt zien. Als je bijvoorbeeld de Britse uitzending wilt zien, verbind je met een server in London. Raadpleeg de programmagids van de zender die je wilt zien, bijvoorbeeld BT Sport. Stem af en geniet van de wedstrijden!

Kijk je op een computer? Voor de beste streamingervaring zorg je ervoor dat je de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome, Firefox of Edge gebruikt.

Kijk gratis European Rugby Champions Cup en Challenge Cup live streams

ITVX

Prijs: gratis

ITV toont één Champions Cup wedstrijd per ronde in het VK en Ierland —inclusief de grote finale— gratis tot het eind van seizoen 2023/24.

Hoe stream je ITV

Wil je rugby kijken op het grote scherm? Raadpleeg deze handige gids.

RTÉ Player

Prijs: gratis

Kijkers in Ierland kunnen RTÉ Player gebruiken om in het VK en Ierland gratis één Champions Cup wedstrijd per ronde te kijken —inclusief de grote finale— tot het eind van seizoen 2023/24.

S4C

Prijs: gratis

Het Welsh gratis te ontvangen S4C Clic heeft gratis live streams van alle groepswedstrijden van de Ospreys in de Champions Cup, evenals één wedstrijd van ofwel Cardiff Rugby, Dragons RFC of de Scarlets in elke groepsfase van de Challenge Cup tot het eind van seizoen 2023–24.

France TV

Prijs: gratis

De uitzendingen van France TV zijn gratis, maar de streams zijn wel in het Frans, en slechts bepaalde wedstrijden worden live gestreamd. Raadpleeg de officiële agenda voor meer informatie.

Kijk op France TV

Waar kun je de European Rugby Champions Cup en Challenge Cup kijken

BT Sport

Prijs: 25 GBP/maand

BT Sport heeft de exclusieve rechten van zowel de European Rugby Champions Cup als de Challenge Cup in het VK en Ierland, en zendt alle 48 wedstrijden uit de groepsfase van de 2022/23 Champions Cup live uit. Met een maandabonnement kun je alle actie livestreamen zonder contract of tv-box.

Peacock

Price: vanaf 5 USD/maand

NBC bezit de uitzendrechten voor de European Rugby Champions Cup en de Challenge Cup in de VS en brengt de wedstrijden live op hun streamingdienst Peacock Premium. Er is een gratis proefperiode van zeven dagen beschikbaar.

NB: Het kan zijn dat je een geldige Amerikaanse creditcard of betaalpas nodig hebt om je te abonneren op Peacock TV.

Kijk Europese Rugby Champions Cup samenvattingen op YouTube

Kijk naar de nieuwste samenvattingen, nieuwtjes, interviews, trainingen en voorbeschouwingen op het officiële Heineken Champions Cup YouTube kanaal.

2022–23 European Champions Cup wedstrijdschema

Datum Evenement 9–11 december 2022 Ronde 1 16–18 december 2022 Ronde 2 13–15 januari 2023 Ronde 3 20–22 januari 2023 Ronde 4 1–2 april 2023 Ronde van 16 7–9 april 2023 Kwartfinales 28–30 april 2023 Halve finales 20 mei 2023 Finale

2022–23 European Challenge Cup wedstrijdschema

Datum Evenement 9–11 december 2022 Ronde 1 16–18 december 2022 Ronde 2 13–15 januari 2023 Ronde 3 20–22 januari 2023 Ronde 4 1–2 april 2023 Ronde van 16 7–9 april 2023 Kwartfinales 28–30 april 2023 Halve finales 19 mei 2023 Finale

Wie zijn favoriet voor de 2022–23 European Cups?

La Rochelle heeft zijn eerste Champions Cup gewoonnen, maar het Ierse Leinster en het Franse team Toulouse staan in de top van veel wedkantoren. Toulon behoort tot de favorieten voor de Challenge Cup titel, dank zij het geweldige werk van Fijian wing Waisea Nayacalevu en de voormalige fly-half van La Rochelle Ihaia West.