Fra Berlin til Boston – de seks Abbott World Marathon Majors regnes som gullstandarden for maratonløp for verdens beste løpere. Selv om du ikke kan sikre deg en plass på en av disse maratonene, er det lett å få med seg spenningen ved å følge direktesendingen på nett. Flere eventer sendes på direkten og gratis på ulike nettverk, inkludert NBC og ESPN i USA. Sjekk den offisielle sendeplanen for å se når løpene finner sted, og les videre for å finne ut hvordan du kan strømme maraton på en sikker måte med et VPN.

Sendeplan for Abbott World Marathon Majors 2022

Her er sendeplanen for verdens mest prestisjefylte løp.

Event Dato Berlin Maraton 25. sep. 2022 London Maraton 2. okt. 2022 Chicago Maraton 9. okt. 2022 New York City Maraton 6. nov. 2022 Tokyo Maraton 5. mar. 2023 Boston Maraton 17. apr. 2023

Berlin Maraton

Dato: Søndag 25. sep. 2022

Verdensrekord menn: 2:01:39 (Eliud Kipchoge, 2018)

Verdensrekord kvinner: 2:18:11 (Gladys Cherono, 2018)

Ikke la deg overraske om du blir vitne til at historie blir skrevet under Berlin Maraton 2022. Det 42 km lange løpet har vært stedet for en rekke verdensrekordtider siden det ble arrangert for første gang i 1974. Horst Milde, en baker- og løpeentusiast, grunnla Berlin Maraton i 1974. Løpet starter og slutter nær Brandenburger Tor fra 1700-tallet. Port. Det ble satt rekord i 2019, hvor 44.064 fullførte løpet.

London Maraton

Dato: Søndag 2. okt. 2022

Verdensrekord menn: 2:02:37 (Eliud Kipchoge, 2019)

Verdensrekord kvinner: 2:15:25 (Paula Radcliffe, 2003)

London Maraton er fortsatt relativt nytt. Den ble grunnlagt i 1981, men har raskt blitt en seerfavoritt med en atmosfære som matcher opptoget til selve løpet. Selv om arrangementet vanligvis finner sted i april, har den blitt holdt i oktober de siste årene under pandemien. Deltakerne har bidratt til å samle inn over 1 million GBP (over 1 million USD) til veldedighet siden det første London Maraton.

Chicago Maraton

Dato: Søndag 9. okt. 2022

Verdensrekord menn: 2:03:45 (Dennis Kimetto, 2013)

Verdensrekord kvinner: 2:14:04 (Brigid Kosgei, 2019)

Selv om årlige maratoner ble arrangert i Chicago tidlig på 1900-tallet, var det ikke før i 1977 at det moderne og passende navnet Chicago Maraton fant sted. Løpere samler inn penger til forskjellige veldedige organisasjoner, og arrangementet har samlet inn over 10 millioner USD hvert år fra 2009 til 2019.

New York City Maraton

Dato: Søndag 6. nov. 2022

Verdensrekord menn: 2:05:05 (Geoffrey Mutai, 2011)

Verdensrekord kvinner: 2:22:31 (Margaret Okayo, 2003)

New York City Maraton er verdens største største løp, og ikke fordi det går gjennom alle fem bydelene til the Big Apple. Over 53.000 mennesker fullførte NYC Maraton i 2019, to år etter at svimlende 98.247 personer søkte om å delta. ESPN har sendt det populære løpet nasjonalt siden 2013.

Tokyo Maraton

Dato: Søndag 5. mar. 2023

Verdensrekord menn: 2:02:40 (Eliud Kipchoge, 2022)

Verdensrekord kvinner: 2:16:02 (Brigid Kosgei, 2022)

Tokyo Maraton er det nyeste av verdens seks store maratoner, hvor det første løpet ble avholdt i 2007. De kenyanske talentene Eliud Kipchoge og Brigid Kosgei satte hver sin rekord i 2022. Masakazu Fujiwara, som kom først i mål med en tid på 2:12:19 i 2020, er i 2022 fortsatt den eneste japanske herren som har vunnet Tokyo Maraton.

Boston Maraton

Dato: Mandag 17. apr. 2023

Verdensrekord menn: 2:03:02 (Geoffrey Mutai, 2011)

Verdensrekord kvinner: 2:19:59 (Buzunesh Deba, 2014)

Boston Maraton er nesten like synonymt med Beantown som Green Monster, Larry Bird og muslinger. Marathon Monday, den tredje mandagen i april, inkluderer også en hjemmekamp med Boston Red Sox, som spilles like etter kl. 11:00 EDT. Boston Maraton har inkludert alt fra løpere i kostymer til taiko-trommespillende musikere fra Japan.

