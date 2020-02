Google har annonceret to abonnementstyper. Et grundlæggende Stadia-abonnement tilgængeligt i 2020 vil være gratis, selvom brugere stadig skal betale for hvert spil. For Stadia Pro, der er tilgængeligt nu, er der et månedligt abonnementsgebyr på 9,99 USD med et ekstra gebyr for hvert købt spil. Stadia Pro tilbyder grafik og lyd i højere kvalitet, når de streames over Chromecast Ultra.

Men alle, der vil spille i den indledende udgivelsesperiode, skal dog købe en 129.99 USD Premiere Edition-pakke, der inkluderer en Chromecast Ultra, en controller og 3-måneders Stadia Pro-tjeneste. Det er ikke klart, hvornår spillere vil kunne få adgang til Google Stadia uden at betale for Premiere Edition.

Google Stadia tilføjer hastigt flere spil til sin liste, der allerede inkluderer mange titler som Red Dead Redemption 2, Rise of the Tomb Raider, Metro Exodus og Assassin’s Creed Odyssey.