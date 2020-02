Virker ExpressVPN med Netflix?

Ja. ExpressVPN's servere har hurtig, begrænsningsfri adgang til Netflix streaming. Hvis du ser en fejl, chat med ExpressVPN support for at komme online igen.

Har ExpressVPN en tilgængelig Netflix konto?

Nej. Vi går ud fra du allerede har en, eller at du vil anskaffe dig en. Der følger IKKE en Netflix konto med ExpressVPN, og det er ikke en erstatning for Netflix. I stedet for så komplementerer det den Netflix konto du allerede har ved at lade dig se indhold med superhurtig hastighed.

Hvilke enheder kan jeg se amerikansk Netflix på?

Du kan se amerikansk Netflix på de følgende måder:

På din bærbare/stationære computer ved brug af vores ExpressVPN apps for Mac / Windows / Linux.

På din smartphone/tablet ved at bruge vores apps for iOS og Android

På din streaming mediekonsol, såsom AppleTV eller Fire TV Stick.

Vil en VPN sænke hastigheden på min Netflix streaming?

Alle VPN'er har potentialet til at sænke din internethastighed, men ExpressVPN er en af de hurtigste og brugere bemærker sjældent en forskel.

Faktisk kan det at bruge en VPN forbedre din forbindelse hvis din internetudbyder har begrænset Netflix trafik. Under alle omstændigheder, hvis du bemærker et fald i videokvalitet, sørg for at du har valgt den amerikanske server der er tættest på din geografiske placering.

Hvis du bruger en medie-streaming enhed som et Apple TV, så kunne du måske prøve at se Netflix med MediaStreamer, som er inkluderet med hvert ExpressVPN abonnement. Klik her for mere information om at bruge ExpressVPN til smart TV'er og streaming enheder.

Kan jeg bruge gratis DNS koder eller proxyer til Netflix?

Sikkert ikke en god ide. Gratis DNS koder fundet online virker tit ikke og kan sende din trafik til en server der kan logge dine data og udsætte dig for angreb. Proxy-servere er langsomme, usikre og giver ofte afbrudte forbindelser. Når det kommer til Netflix, så er du meget bedre stillet med ExpressVPN, der virker pålideligt til streaming.

Hvad kan jeg ellers gøre med Netflix?

Masser! At bruge en VPN er den bedste måde at udvide din Netflix oplevelse, men det er ikke den eneste. Lær mere om hemmelige Netflix koder og hvordan de låser op for flere film som du gerne vil se. Tjek denne praktiske guide.

Hvad kan jeg ellers gøre med ExpressVPN?

Med ExpressVPN kan du omgå censur i visse lande der blokerer adgang til sider som YouTube, Twitter og Google. Du kan også browse nettet privat og sikkert, inklusive servicer som Hulu, Amazon Prime Video og HBO Go.

Jeg kan ikke få adgang til Netflix, hvad skal jeg gøre?

For problemer med sikkert at få adgang til en bestemt hjemmeside, kontakt venligst livechat support.