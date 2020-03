Jeg vil gerne have adgang til en side eller tjeneste der ikke kan kan tilgås i mit område. Er det nok at ændre IP-placering?

Det korte svar er ja, som regel. Det lange svar er at sider og tjenester på internettet kan bruge en lang række metoder til at finde ud af hvor du befinder dig og din IP-adresse er kun en af dem.

Udover din IP-adresse så kan hjemmesider også finde ud af hvor du befinder dig igennem oplysninger delt af din browser såsom GPS-data, dit mobile netværk eller dit wi-fi-adgangspunkt. Hvis siden eller tjenesten bruger en eller flere af disse metoder kan du være nødt til at bruge en anden metode til at spoofe hvor du er henne, oveni at ændre din IP-adresse.

Hvis du bruger ExpressVPN-appen og stadig har problemer med at få adgang til en bestemt side eller tjeneste så prøv at bruge browserudvidelser til Chrome eller Firefox. Disse udvidelser kan spoofe din placering ved at sætte din browsers geolokationsdata til at matche din VPN-placering.

Med nogle mobile apps der bruger din enheds geolokationsdata er du måske nødt til at slå Lokationsservice fra eller bruge en "mock location" app sammen med ExpressVPN for at spoofe din placering.