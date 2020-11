Hvad er VPN-split-tunneling?

Er der sikkerhedsrisici ved split-tunneling?

Hvis du sætter din split-tunneling op så den ekskluderer bestemt trafik fra din VPN's beskyttelse, kan din internetudbyder eller en tredjepart få adgang til den trafik.

For at beskytte din onlineaktivitet, sørg for kun at bruge VPN-beskyttede forbindelser når du håndterer følsomme data, downloads eller torrents.