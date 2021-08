Få den bedste VPN til at spille FIFA online

Hvad er FIFA?

FIFA er en stor og populær serie af fodboldspil, der er udviklet af EA Sports. Der har været forskellige inkarnationer af franchisen siden starten i 1993, blandt andet store spin-offs som FIFA World Cup, UEFA Champions League, FIFA Street, og FIFA Manager. De nyeste spil i den største FIFA-franchise omfatter licenserede inkorporeringer af de fleste internationale fodboldligaer, fx den engelske Premier League, italienske Serie A, franske Ligue 1, japanske J1 League, australske A-League, og sydkoreanske K-League for bare at nævne et par stykker.

Uanset om du er i story-tilstand, opbygger drømmehold med Ultimate Team, spiller lokalt med dine venner eller spiller multiplayer online, har FIFA noget at tilbyde enhver fodboldfan. Det er ikke så underligt, at det er et af de mest populære spil i verden.