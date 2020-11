Hvad er Network Lock?

VPN kill switch: Sådan virker det

Hvis din VPN-forbindelse skulle bliver afbrudt, vil Network Lock automatisk stoppe trafik i at komme til eller fra din enhed. Ved at stoppe alt onlineaktivitet holder Network Lock dine personlige oplysninger fra at blive synlige for din internetudbyder eller andre snagende øjne.

Network Lock betyder, at du aldrig behøver at bekymre dig om, hvorvidt en fejlslagen forbindelse sætter din sikkerhed og privatliv i fare. Ikke et eneste øjeblik.