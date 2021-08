Få den bedste VPN til at spille Minecraft

Abonner på ExpressVPN, og download apps til din gaming -enhed efter eget valg - Windows, Mac, Linux, Android, iOS eller Raspberry Pi. Til spillekonsoller som PlayStation, Xbox, Switch og Wii U skal du bruge ExpressVPN -appen til routere. Er du ikke klar til en VPN -router? Din Windows- eller Mac -computer kan i stedet bruges som en “virtuel router”.

Ud over at holde dine data og filer sikre inden for et krypteret netværk, beskytter ExpressVPN dig også mod potentielle DDoS-angreb (distribueret denial of service) under spil. Du kan også bruge vores VPN til at sænke pingtider mellem forskellige spilservere ved at oprette forbindelse til steder tættere på netværksværterne.

Hvis din internetudbyder (internetudbyder) begrænser med vilje bestemte former for netværkstrafik, kan en VPN omgå disse begrænsninger og gendanne dine netværkshastigheder til deres standardniveauer. I nogle tilfælde har brugerne endda rapporteret om hurtigere spillehastigheder.