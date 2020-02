Brug en VPN til YouTube for at afblokere alt

En VPN genforbinder din enhed til internettet igennem en fjernserver et andet sted. Hjemmesider og servicer som YouTube vil se fjernserverens IP adresse i stedet for din rigtige IP adresse, hvilket for det til at se ud som om du er et andet sted.

ExpressVPN har 160 serverplaceringer i 94 lande, og du kan vælge og skifte virtuelle placeringer så ofte som du vil. Dette lader dig komme udenom de beskrevne begrænsninger og få fri adgang til YouTube.