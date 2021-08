Spil League of Legends med en VPN

Hvad er League of Legends?

League of Legends er et teambaseret multiplayer online battle arena-spil (MOBA) produceret af Riot Games. To hold bestående af fem deltagere (champions) skal i en kamp om at ødelægge hinandens baser. Hver spiller kontrollerer en champion, og efterhånden som spillet skrider frem, kan spillerne højne deseres champions’ niveauer ved at optjene erfaringspoint, optjene guld samt købe og sælge genstande, som hjælper dem i kamp. Et mobilspil blev frigivet på Android og iOS under navnet League of Legends: Wild Rift i 2021.