Med lanceringen d. 12. november 2019 åbner Disney+ døren for tusindvis af familievenlige programmer, inklusive alle eksisterende film fra Disney og Pixar. For fremtidige Disneyfilm, så vil de komme på Disney+ indenfor et år fra udgivelse. Andet indhold omfatter film fra Marvel og Lucasfilm - og noget af det kan ikke findes på andre streamingtjenester - og mere end 7.000 afsnit af TV-serier, de fleste af dem fra Disneys kabel-tv-kanaler. Der er også masser af originalt indhold på vej, bl.a. en animeret serie fra Marvel.