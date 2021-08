Spil Fortnite med den bedste VPN til gaming

Ja. Fortnite kan blokere individuelle spillere, og det sker normalt, hvis de har overtrådt spillets regler. Fortnites udvikler, Epic Games, gør det ved at forbyde de IP-adresser, der er knyttet til disse spillere. Alle andre, der bruger disse IP adresser, bliver altså ramt og blokeret. Spillere, der er fanget af et sådant IP forbud, kan begynde at spille Fortnite igen ved at bruge en anden IP-adresse, og og det kan du bl.a. gøre ved at forbinde til en VPN. En VPN giver dig en ny IP adresse, så du kan forblive mere anonym, besjre internetcensur og komme tilbage til spillet.