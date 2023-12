Få den bedste VPN til Raspberry Pi

Revideret for at bekræfte privatlivsbeskyttelse – TrustedServer sætter en ny standard for sikkerhed.

ExpressVPN er først og fremmest en privatlivsvirksomhed og gemmer derfor ingen aktivitets- og forbindelseslogfiler. ExpressVPN gemmer heller aldrig data, der giver nogen mulighed for at spore en specifik netværksaktivitet eller adfærd tilbage til en individuel bruger. Læs mere om ExpressVPN's dedikation til databeskyttelse og virksomhedens politikker omkring logfiler .

Hold da op! Jep. Det er den hurtigste VPN, jeg nogensinde har brugt. Jeg gider ikke engang at slå den fra, når jeg ikke spiller længere. Jeg mærker ikke, at den er slået til.

Hvis nogen har brug for en VPN – uanset hvorfor – kan varmt anbefale de her gutter. Altid service i første klasse.

Udskift din IP-adresse og placering for at forhindre sporing af browseaktivitet og metadata.

ExpressVPN optimerer konstant servere for at levere de hurtigst mulige hastigheder.

Skriv “ expressvpn connect LOCATION ” for at oprette forbindelse til den serverplacering, du har valgt.

Brug “ expressvpn list ” for at se den fulde liste over ExpressVPNs serverplaceringer.

ExpressVPN erstatter din IP-adresse, sikrer din forbindelse og giver dig mulighed for at surfe med databeskyttelse. Uanset om du streamer dine foretrukne serier eller spil, kan du nyde alle de beskyttende fordele ved en VPN på din Raspberry Pi.

