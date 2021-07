Hvordan opsættes ExpressVPN til PlayStation 5 og 4

Opret forbindelse til en VPN-tilsluttet router

Med ExpressVPN på din router kan du udvide alle de privatlivs- og sikkerhedsfordele ved en VPN til enhver enhed i dit hjem, inklusive din PlayStation. VPN'en på din router er altid tændt. At blive beskyttet er lige så let som at forbinde til dit wi-fi-netværk, også for gæster i dit hjem. Klar til at få ExpressVPN på din router? Det er let, og vi fører dig trin for trin gennem opsætningen.

Brug vores MediaStreamer-tjeneste

MediaStreamer lader dig se indhold, der måske ellers ikke ville være tilgængeligt for dig. Det er supernemt at sætte op, men giver dig ikke den beskyttelse eller de gamingfordele, du får med en VPN. (Lær at sætte MediaStreamer op på PlayStation 4 og PlayStation 3.)