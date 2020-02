Hvordan du bruger ExpressVPN til gaming

ExpressVPN tilbyder brugervenlige apps til at forbedre gaming på en række store platforme, inklusive Windows, Android, Mac og iOS. Eller prøv ExpressVPN's app til kompatible routere, der lader dig sikre alle enheder på dit netværk, inklusive gamingkonsoller såsom PlayStation og Xbox der ikke kan installere en VPN direkte.

Hvis du bruger en spillekonsol til live eller on-demand video, så kan ExpressVPN's medfølgende MediaStreamer service hjælpe dig med at få adgang til det du vil have uden buffering, men det giver ikke de privatlivs- og andre fordele der kommer med en VPN.

Brug en VPN til alle de mest populære spil

Med beskyttelse imod DDoS angreb og mindre ping, så gør ExpressVPN det sjovere at spille dine yndlingsspil. Den virker på computere, smartphones, tablets og spillekonsoller (via appen til routere), så du vil ikke have nogle problemer med at bruge den til at spille Minecraft, Rain City, Fortnite, Mobile Legends: Bang Bang og PUBG på en hvilken som helst enhed.

Hvordan reducerer en VPN ping?

Kortere forbindelsruter imellem dig og gamingservere kan give lavere latenstid og lag generelt. Det betyder at datapakker er i stand til at bevæge sig imellem din computer og spillets server hurtigere, hvilket reducerer forsinkelsen imellem dine handlinger og hvad der sker i spillet - og det giver dig en fordel. Som regel vil det give de bedste resultater hvis du opretter forbindelse til VPN serveren nærmest spillets server.