In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie den richtigen VPN-Serverstandort auswählen, der zu Ihren Bedürfnissen passt. ExpressVPN verfügt über Tausende von Servern an Dutzenden von Standorten auf der ganzen Welt. Hier finden Sie eine vollständige Liste der VPN-Serverstandorte.

Auf Inhalte wie Fernsehsendungen und Filme aus einem bestimmten Land zugreifen

Wichtig: Sie möchten VPN-Server-Empfehlungen für einen bestimmten Streamingdienst?

Um auf Inhalte zuzugreifen, die nur in einem bestimmten Land verfügbar sind, verbinden Sie sich mit einem VPN-Serverstandort in diesem Land. Gibt es in diesem Land mehr als einen VPN-Serverstandort, wählen Sie den Ihrem tatsächlichen Standort am nächsten gelegenen Standort.

So verbinden Sie sich mit einem VPN-Serverstandort:

Die Zensur an meinem aktuellen Standort umgehen

Befinden Sie sich in einem Land, in dem Zensur betrieben wird, verwenden Sie die Auto-Standort-Funktion in der App. Die Auto-Standort-Funktion wählt automatisch den optimalen VPN-Standort für Sie aus, basierend auf anonymen Kennzahlen wie Download-Geschwindigkeit, Latenzzeit und Entfernung.

Lesen Sie hier mehr darüber, wie Sie sich mit dem Auto-Standort verbinden.

Eine sichere und private Verbindung herstellen

Für eine sichere und private Verbindung verwenden Sie die Auto-Standort-Funktion der App. Der Auto-Standort empfiehlt den für Sie optimalen VPN-Serverstandort basierend auf anonymen Kennzahlen wie Downloadgeschwindigkeit, Latenzzeit und Entfernung.

Lesen Sie hier mehr darüber, wie Sie sich mit dem Auto-Standort verbinden.

Schnelle Download-Geschwindigkeiten erreichen

Es gibt zahlreiche Faktoren, die die Geschwindigkeit von Downloads beeinflussen. Um den VPN-Serverstandort zu finden, der Ihnen die optimalen Download-Geschwindigkeiten bietet, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Wählen Sie aus der Serverstandortliste Empfohlen einen VPN-Serverstandort aus, der Ihrem tatsächlichen Standort am nächsten ist.

einen VPN-Serverstandort aus, der Ihrem tatsächlichen Standort am nächsten ist. Verwenden Sie die Auto-Standort -Funktion, die Ihnen den für Sie optimalen Standort empfiehlt.

-Funktion, die Ihnen den für Sie optimalen Standort empfiehlt. Führen Sie den Geschwindigkeitstest in der ExpressVPN-App für Mac oder Windows durch. Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort, der oben in der Liste der Ergebnisse steht.

Wichtig: Sind Sie mit einem VPN-Serverstandort verbunden, der langsamer ist als erwartet, lesen Sie diese Sind Sie mit einem VPN-Serverstandort verbunden, der langsamer ist als erwartet, lesen Sie diese Anleitung zur Fehlersuche

Probleme mit meinem aktuellen VPN-Serverstandort beheben

Ist der VPN-Serverstandort, mit dem Sie verbunden sind, langsamer als erwartet, lesen Sie bitte diese Anleitung zur Fehlersuche.

Befolgen Sie bei anderen Problemen die für Ihren Fall relevanten Schritte zur Fehlerbehebung:

