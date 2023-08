Mit Stars wie Leo Messi, Neymar, Dimitri Payet und Jonathan David gibt es viele Gründe, die Spiele der französischen Ligue 1 zu verfolgen. Obwohl Paris Saint Germain derzeit der beste Verein Frankreichs ist und dies auch schon in den letzten Jahren war, ist das Beste an der Ligue 1 vielleicht ihre Geschichte der Parität. In den letzten 15 Jahren gab es acht verschiedene Meister (AS Monaco, Nantes, Lyon, Bordeaux, Marseille, Lille, Montpellier und PSG). Wird PSG seinen Titel nach dem Ausscheiden aus der Champions League verteidigen oder ist es an der Zeit, dass Marseille oder Lyon die Trophäe in die Höhe stemmen?

Am 13. August 2023 beginnt mit dem Spiel zwischen Paris Saint-Germain (PSG) und dem FC Lorient die lang erwartete neue Saison der Ligue 1. Die beiden Mannschaften bereiten sich auf einen Kampf vor, der bei den Fans bereits für große Spannung sorgt. Da PSG versucht, seinen französischen Titel zu verteidigen, ist dieser erste Tag entscheidend, um den Ton anzugeben und eine starke Botschaft an die Rivalen zu senden. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie Ligue 1-Livestreams sicher mit einem VPN sehen können und keine einzige Aktion der ersten französischen Fußballliga verpassen.

So schauen Sie den Live-Stream 2023/24 der Ligue 1 in Ihrem Land

Sie können den Ligue-1-Live-Stream in nur wenigen Schritten verfolgen:

Abonnieren Sie ExpressVPN. Stellen Sie eine Verbindung zu dem VPN-Server her, der dem Sender entspricht, den Sie sehen möchten. Wenn Sie zum Beispiel einen französischen Sender streamen möchten, stellen Sie eine Verbindung zu einem sicheren Server in Frankreich her. Gehen Sie auf die Seite des Senders, wie z. B. Canal+, und finden Sie das Spiel, das Sie streamen möchten. Viel Spaß beim Streamen!

Schauen Sie den Ligue-1-Live-Stream in 2023/24 auf DAZN mit einem VPN

DAZN verfügt über die exklusiven Übertragungsrechte der Ligue 1 in Deutschland – inklusive aller 34 Spieltage. Beachten Sie bitte, dass Ihr DAZN-Abonnement auf ein Land beschränkt ist und nicht auf eine andere Region umgestellt werden kann, selbst wenn Sie auf Reisen sind. So streamen Sie DAZN mit ExpressVPN:

Preis: ab 19,99 Euro/Monat

Holen Sie sich ExpressVPN . Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort in Deutschland, z. B. Frankfurt . Abonnieren Sie DAZN . Genießen Sie die Ligue 1!

Mehr darüber, wie DAZN und ExpressVPN zusammen funktionieren.

Verfolgen Sie den 2023/24 Ligue-1-Live-Stream in Frankreich

Amazon Prime Video

Preis: ab 13 EUR/Monat

Sender: Le Pass Ligue 1

Amazon Prime Video hat in Frankreich einen Saisonpass für die Berichterstattung über die Ligue 1 eingeführt! Mitglieder in Frankreich können jetzt jede Spielwoche acht Spiele der Ligue 1 sehen, zusätzlich zu einer Auswahl von Spielen der Ligue 2, indem sie den Kanal Le Pass Ligue 1 abonnieren.

Hinweis: Sie benötigen möglicherweise eine französische Kredit-/Debitkarte, um auf französische Inhalte bei Amazon Prime Video zuzugreifen.

Sehen Sie sich die Ligue 1 2023/24 live auf Canal+ an

Preis : ab 22 EUR/Monat

Canal+ überträgt alle Spiele der Ligue 1 2023–2024 live. Es wird eine 30-tägige kostenlose Testversion angeboten.

Um Fußball live auf Canal+ zu sehen:

Abonnieren Sie ExpressVPN. Stellen Sie eine Verbindung zu einem Server in Frankreich her. Gehen Sie zu Canal+ und registrieren Sie sich. Spiele streamen.

Sie schauen auf einem Computer? Nutzen Sie für ein optimales Streaming-Erlebnis die ExpressVPN-Browsererweiterung für Chrome, Edge oder Firefox.

Möchten Sie die Spiele auf dem Smartphone sehen? Nutzen Sie die Canal+-App auf Ihrem Android- oder iOS- Gerät .

Verfolgen Sie den 2023/24 Ligue-1-Live-Stream in den Vereinigten Staaten

BeIN Sports

Preis: ab 20 USD/Monat

In den Vereinigten Staaten ist beIN Sports die Heimat der französischen Ligue 1. Das beIN Sports-Netzwerk bietet exklusive Inhalte und Live-Spiele für La Liga, Super Lig, Ligue 1, Motorsport und vieles mehr. Sie können den beIN Sports-Stream mit einer Reihe von kostenlosen Testversionen auf Fubo und Sling TV sehen.

Hinweis: Sie benötigen möglicherweise eine US-amerikanische Kredit-/Debitkarte, um auf französische Inhalte von Fubo und Sling TV zuzugreifen.

Wo können Sie den 2023/24 Ligue-1-Live-Stream in Kanada sehen?

Fubo

Preis: 25 CAD/Monat oder 180 CAD/Jahr

Auf Fubo, das die gesamte Saison 2023/24 in Kanada übertragen wird, können Sie Spiele der Ligue 1 und des Coupe de France live streamen. Eine siebentägige kostenlose Testphase ist verfügbar. Als Bonus überträgt Fubo auch die Fußballspiele der EPL, der Serie A und der Coppa Italia.

Hinweis: Sie benötigen möglicherweise eine kanadische Postleitzahl (z. B. G1X 2W1, V9N 9C5), um Fubo Canada zu abonnieren.

ExpressVPN nutzen

Schauen Sie den 2023/24 Ligue-1-Live-Stream im UK

TNT Sports

Preis: 30 GBP/Monatspass

Wenn Sie im Vereinigten Königreich leben, ist TNT Sports (früher bekannt als BT Sport) Ihre beste Wahl, um Live-Streams der Spiele zu sehen. TNT Sports bietet einen Monatspass an, mit dem Sie sich vertragsfrei anmelden können. TNT Sports überträgt auch andere Fußballligen, darunter die Premier League, Serie A, Coppa del Rey und die australische A-League.

Hinweis: Sie benötigen eine gültige britische Postleitzahl und eine Kredit-/Debitkarte, um TNT Sports zu abonnieren.

ExpressVPN nutzen

Sehen Sie sich die Tore und Höhepunkte der Ligue 1 auf YouTube an

Alle Neuigkeiten und die besten Tore aus jedem Spiel finden Sie auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Ligue 1:

Abonnieren Sie ExpressVPN . Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort, an dem YouTube verfügbar ist. Gehen Sie auf den YouTube-Kanal der Ligue 1 . Toooooooooor!

2023/24 Spielplan Ligue 1

Datum Veranstaltung 13. August, 2023 – 18. Mai, 2024 Ligue 1 2023/24 Start am 17. September Französischer Pokal 2023/24

