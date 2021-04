Wie Sie ExpressVPN auf Ihrem Großbildfernseher nutzen

Ähnlich wie beim Spiegeln werden beim Streamen Videoinhalte von einem Rechner oder Mobilgerät an ein Smart-TV- oder Streaming-Gerät gesendet, das für deren Empfang ausgelegt ist. Im Gegensatz zum Spiegeln, bei dem es in der Regel egal ist, was man auf dem Gerät gerade macht, funktioniert das Streamen nur bei bestimmten Apps und Diensten und kann beim Verbinden mit einem VPN deaktiviert werden. Besteht die Möglichkeit zu streamen, ist die Bildqualität oft gleichwertig mit der einer kabelgebundenen Verbindung und das Gerät kann während des Castings für andere Zwecke verwendet werden. Sobald Sie sichergestellt haben, dass eine bestimmte Dienst-/Gerätekombination funktioniert, sollte diese sehr zuverlässig arbeiten.