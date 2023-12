Keine Sorge! Die Serverlast verändert sich schnell (vor allem, wenn viele Personen sich bestimmte Ereignisse ansehen möchten). Und genau deswegen verfügt ExpressVPN über ultraschnelle Server auf der ganzen Welt. Wenn Sie beispielsweise versuchen, eine Website in den USA oder in Deutschland aufzurufen, dann verbinden Sie sich am besten mit einem anderen Serverstandort im jeweiligen Land.

Möchten Sie sich mit einem Serverstandort in einem Land verbinden, in dem derzeit nur ein Serverstandort verfügbar ist, prüfen Sie zunächst Ihre Standorteinstellungen. Wenn Sie ein Mobilgerät nutzen, dann trennen Sie die Verbindung zum VPN, schalten Sie die Lokalisierungsdienste aus und verbinden Sie sich wieder mit dem VPN. Sowohl auf einem Windows-PC als auch auf einem Mac können Sie die Lokalisierungsdienste in den Einstellungen für Privatsphäre & Sicherheit ausschalten.

Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, können Sie sich jederzeit an einen Mitarbeiter unseres Supportteams wenden, das rund um die Uhr im Live-Chat für Sie zur Verfügung steht.