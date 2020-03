Wie sicher ist mein Passwort?

Bei allem Gerede über massive Datenverstöße, die die Schlagzeilen beherrschen, sind die Regeln für die Generierung eines sicheren Passworts eigentlich gar nicht so kompliziert: Es sollte lang, zufällig und einzigartig erstellt werden. Ein Passwort mit 50 Zeichen, das rein aus 1ern besteht wäre nicht zufällig oder einzigartig, ebenso wenig wie der Songtext von "Hotel California," die Geburtstage Ihrer Kinder oder das gleiche Passwort, das Sie seit einem Jahrzehnt mit kleineren Änderungen wiederverwenden. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist nichts, was man sich alleine ausdenken kann, wirklich zufällig; So funktioniert das menschliche Gehirn einfach nicht.

Da kommt unser Passwort Generator ins Spiel. Erstellen Sie mit ihm ein sicheres Passwort für jede Webseite und Dienstleistung, die Sie verwenden. Standardmäßig wird ein Passwort erzeugt, das für die meisten Zwecke stark genug ist (auch wenn das Hinzufügen weiterer Zeichen nie schaden kann). Verwenden Sie einen Passwort-Manager, um sich die vielen Passwörter zu merken. Und für die seltenen Fälle, in denen Sie sich auf Ihr Gedächtnis verlassen müssen, wie zum Beispiel bei dem Passwort für den Zugriff auf Ihren Passwortmanager selbst, empfehlen wir eine Reihe von Wörtern, die jedoch einzeln aus einem Wörterbuch herausgesucht werden. Um sich in diesem digitalen Zeitalter zu schützen, bedarf es digitaler Lösungen — doch ein Hauch eines analogen Ansatzes kann nie schaden.