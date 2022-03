Assista a shows coreanos e filmes com uma VPN para Viki

Viki é um site de streaming de vídeo gratuito que hospeda uma enorme biblioteca de dramas coreanos e outros programas de TV e filmes asiáticos da China continental, Hong Kong, Taiwan e muito mais. O site começou nos EUA, mas cresceu para oferecer diferentes bibliotecas de streaming para países ao redor do mundo.

Tanto os clássicos populares quanto os programas atualmente em exibição estão disponíveis no Viki, com novos episódios disponíveis logo após eles irem ao ar na Coreia. O Viki também tem parcerias de conteúdo com várias redes de TV, incluindo SBS na Coreia do Sul, TVB em Hong Kong, Fuji TV no Japão e RenRen na China, bem como parcerias musicais na China continental, Taiwan e Coreia para K-pop e Mando-pop.