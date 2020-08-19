ExpressVPN her şeyden önce bir gizlilik şirketidir ve bu nedenle hiçbir aktivite ve bağlantı kaydı tutmaz. Ayrıca, ExpressVPN, insanların belirli bir ağ aktivitesini veya davranışını izleyerek belirli bir kullanıcıya ulaşmasına olanak sağlayabilecek herhangi bir veriyi toplamaz. ExpressVPN'in gizliliğe bağlılık ve kayıt politikası hakkında daha fazlasını okuyun.