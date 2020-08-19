Roku için En İyi VPN'i Edinin: Roku için ExpressVPN
Risksiz Roku VPN ile internetten video izleme deneyiminizi iyileştirin.
- Süper hızlı 4K HDR izlemek için geliştirildi
- Roku ABD içeriğine her yerden erişin
- 30 gün para iade garantisi içerir
- Tüm cihazlarınızı korumak için VPN'in etkin olduğu bir yönlendirici kullanın
- Süper hızlı 4K HDR izlemek için geliştirildi
- Roku ABD içeriğine her yerden erişin
- 30 gün para iade garantisi içerir
- Tüm cihazlarınızı korumak için VPN'in etkin olduğu bir yönlendirici kullanın
Roku ile ExpressVPN kullanmanın 3 yolu
VPN yönlendirici
Roku cihazınızda (ve ağınızdaki diğer cihazlarda) VPN'in sunduğu tam gizlilik ve güvenlik faydalarını edinmek için yönlendiricinizde ExpressVPN'i etkinleştirin. VPN bağlantınız her zaman açık kalır ve böylece Roku ve bağlı diğer cihazlarınız başka bir ülkedeymişsiniz gibi çalışır.
Sanal yönlendirici
Sanal yönlendirici kullanmak demek ExpressVPN bağlantısını PC'den paylaşmak anlamına gelir. VPN yönlendirici ile aynı faydaları alırsınız, ancak ekstra bir ekipmana ihtiyacınız olmaz. Bilgisayarınız açık kalmalıdır ve kurulum süreci biraz karışık olabilir. Nasıl yapacağınızı görün.
TV'ye yansıtma
Roku kullanarak akıllı telefon veya bilgisayardan TV'nize video yansıtın. Detaylar için destek sayfasını ziyaret edin. Her hizmet ve cihaz kombinasyonu için uygun olmasa da TV'yi internete bağlayıp bir şeyler izlemek izin VPN kullanmanın en basit yolu budur. Arkadaşlarınız ExpressVPN'e sahip olmasalar bile, bunu onların evinde deneyin.
Video: Roku için ExpressVPN yönlendirici ile nasıl kullanılır
Tüm Roku modelleri için
Şunlar ile deneyiminizi güçlendirmek için ExpressVPN edinin:
Roku Streaming Stick+
Roku Express
Roku Express+
Roku Premiere
Roku Ultra LT
Roku Ultra
İnternetten video izlemeye yarayan yayın konsolları ve oyun konsollarınız için VPN'e mi ihtiyacınız var? Yönlendiricinizde ExpressVPN kullanarak evinizdeki tüm cihazları koruyabilir ve PlayStation, Apple TV, Xbox ve Nintendo Switch için MediaStreamer hizmetimizi kullanabilirsiniz.
İnternetten video izleme tutkunları neden ExpressVPN'i seviyor
Çok sayıda VPN kullandım ve video izlememi yavaşlatmaları veya tam Amazon'dan bir şey satın alırken çökmeleri hiç hoşuma gitmedi. Express en iyisi ve düşük bir fiyat ile iPhone, iPad, PC ve Fire TV üzerinde kullanıyorum.
Dijital özgürlüğünüzden ödün vermeden gezinebilmek gibi bariz kullanımların dışında, ABD'de yaşayan bir İngiliz olarak, benim için bu vpn hizmeti memleketimden özlediğim tek şey olan İngiliz televizyonlarını izlememi sağlıyor!
Çoğu zaman ABD dışındayım, ancak en sevdiğim dizileri izlemeye bayılıyorum. Express VPN bunu nerede olursam olayım yapabilmemi sağlıyor. 'Bu dizi bölgenizde görüntülenememektedir' uyarısı çıkar diye endişe duymuyorum.
Sıkça sorulan sorular
Roku nasıl çalışır?
VPN kullanarak ABD Roku içeriklerine erişebilir miyim?
Roku uygulaması ve içeriği konumunuza bağlı olarak değişir. Konsoldan en fazla verimi, ABD merkezli bir Roku hesabınız olduğu takdirde alacaksınız. ABD'de bulunmasanız bile oradaki bir VPN sunucusu konumuna bağlanarak oradaymışsınız gibi kaydolabilirsiniz (ABD Posta kodu girmeniz gerekebilir). Tüm detayları Roku kurulum sayfamızdan öğrenebilirsiniz.
ExpressVPN'i aynı anda diğer cihazlar ile kullanabilir miyim?
Evet! ExpressVPN; bilgisayar, akıllı telefon, Akıllı TV'ler ile internet tabanlı video oynatıcıları ve oyun konsolları dahil olmak üzere birçok cihazda kullanılabilir. ExpressVPN'i dilediğiniz sayıda cihaza yükleyebilir ve tek abonelikte aynı anda sekiz cihaza kadar bağlayabilirsiniz. Ya da daha fazlasını bağlamak için Wi-Fi yönlendiricinize ExpressVPN yükleyebilirsiniz.
ExpressVPN kayıt tutuyor mu?
ExpressVPN her şeyden önce bir gizlilik şirketidir ve bu nedenle hiçbir aktivite ve bağlantı kaydı tutmaz. Ayrıca, ExpressVPN, insanların belirli bir ağ aktivitesini veya davranışını izleyerek belirli bir kullanıcıya ulaşmasına olanak sağlayabilecek herhangi bir veriyi toplamaz. ExpressVPN'in gizliliğe bağlılık ve kayıt politikası hakkında daha fazlasını okuyun.
ExpressVPN'i ücretsiz deneyebilir miyim?
Her ExpressVPN hesabı risksiz para iade garantisi içerir. ExpressVPN'in tüm özelliklere sahip versiyonundan 30 gün boyunca yararlanabilir ve yine de paranızın tamamını geri alabilirsiniz.
Roku için ExpressVPN'i hemen deneyin
ExpressVPN'i sevin — ya da paranızı geri alın.
Uğraş yok. Roku için ExpressVPN'i 30 günlük para iade garantisi ile hemen deneyin.