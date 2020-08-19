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Roku için En İyi VPN'i Edinin: Roku için ExpressVPN

Risksiz Roku VPN ile internetten video izleme deneyiminizi iyileştirin.

  • Süper hızlı 4K HDR izlemek için geliştirildi
  • Roku ABD içeriğine her yerden erişin
  • 30 gün para iade garantisi içerir
  • Tüm cihazlarınızı korumak için VPN'in etkin olduğu bir yönlendirici kullanın
  • Süper hızlı 4K HDR izlemek için geliştirildi
  • Roku ABD içeriğine her yerden erişin
  • 30 gün para iade garantisi içerir
  • Tüm cihazlarınızı korumak için VPN'in etkin olduğu bir yönlendirici kullanın
ExpressVPN EdininUyumluluğu Görüntüleyin
Roku için en iyi VPN.

Roku ile ExpressVPN kullanmanın 3 yolu

Roku için VPN özellikli yönlendirici.

VPN yönlendirici

Roku cihazınızda (ve ağınızdaki diğer cihazlarda) VPN'in sunduğu tam gizlilik ve güvenlik faydalarını edinmek için yönlendiricinizde ExpressVPN'i etkinleştirin. VPN bağlantınız her zaman açık kalır ve böylece Roku ve bağlı diğer cihazlarınız başka bir ülkedeymişsiniz gibi çalışır.

Roku için VPN bağlantısı ile paylaşılan sanal yönlendirici.

Sanal yönlendirici

Sanal yönlendirici kullanmak demek ExpressVPN bağlantısını PC'den paylaşmak anlamına gelir. VPN yönlendirici ile aynı faydaları alırsınız, ancak ekstra bir ekipmana ihtiyacınız olmaz. Bilgisayarınız açık kalmalıdır ve kurulum süreci biraz karışık olabilir. Nasıl yapacağınızı görün.

Roku ile TV'yi yansıtmak için VPN kullanın.

TV'ye yansıtma

Roku kullanarak akıllı telefon veya bilgisayardan TV'nize video yansıtın. Detaylar için destek sayfasını ziyaret edin. Her hizmet ve cihaz kombinasyonu için uygun olmasa da TV'yi internete bağlayıp bir şeyler izlemek izin VPN kullanmanın en basit yolu budur. Arkadaşlarınız ExpressVPN'e sahip olmasalar bile, bunu onların evinde deneyin.

Video: Roku için ExpressVPN yönlendirici ile nasıl kullanılır

ExpressVPN ile Roku'yu bir VPN yönlendiricisine bağlayın
Tüm Roku modelleri için bir VPN.

Tüm Roku modelleri için

Şunlar ile deneyiminizi güçlendirmek için ExpressVPN edinin:

  • Roku Streaming Stick+

  • Roku Express

  • Roku Express+

  • Roku Premiere

  • Roku Ultra LT

  • Roku Ultra

İnternetten video izlemeye yarayan yayın konsolları ve oyun konsollarınız için VPN'e mi ihtiyacınız var? Yönlendiricinizde ExpressVPN kullanarak evinizdeki tüm cihazları koruyabilir ve PlayStation, Apple TV, Xbox ve Nintendo Switch için MediaStreamer hizmetimizi kullanabilirsiniz.

ExpressVPN Edinin

İnternetten video izleme tutkunları neden ExpressVPN'i seviyor

Chromecast için ExpressVPN'i öneren kullanıcı BRUCE JOHNSON.

Çok sayıda VPN kullandım ve video izlememi yavaşlatmaları veya tam Amazon'dan bir şey satın alırken çökmeleri hiç hoşuma gitmedi. Express en iyisi ve düşük bir fiyat ile iPhone, iPad, PC ve Fire TV üzerinde kullanıyorum.

Bruce Johnson
ExpressVPN kullanıcı tavsiyeleri.

Dijital özgürlüğünüzden ödün vermeden gezinebilmek gibi bariz kullanımların dışında, ABD'de yaşayan bir İngiliz olarak, benim için bu vpn hizmeti memleketimden özlediğim tek şey olan İngiliz televizyonlarını izlememi sağlıyor!

Dave Harris
Chromecast için ExpressVPN'i öneren kullanıcı PIOTR SADOWSKI.

Çoğu zaman ABD dışındayım, ancak en sevdiğim dizileri izlemeye bayılıyorum. Express VPN bunu nerede olursam olayım yapabilmemi sağlıyor. 'Bu dizi bölgenizde görüntülenememektedir' uyarısı çıkar diye endişe duymuyorum.

Piotr Sadowski

Sıkça sorulan sorular

Roku nasıl çalışır?
VPN kullanarak ABD Roku içeriklerine erişebilir miyim?
ExpressVPN'i aynı anda diğer cihazlar ile kullanabilir miyim?
ExpressVPN kayıt tutuyor mu?
ExpressVPN'i ücretsiz deneyebilir miyim?

Neden ExpressVPN'i seçmeli?

TrustedServer teknolojisi

Gizlilik korumalarını doğrulamak için denetlenen TrustedServer, güvenlik için yeni bir standart belirler.

Kısıtlama olmadan video izleyin

ExpressVPN ile güvenlik duvarlarını, İSS yavaşlatmasını ve internet sansürünü atlatın.

Üstün bağlantı güvenirliği

Dünyanın neresinde olursanız olun, sektör lideri bağlantı stabilitesinin ve güvenilirliğinin keyfini çıkarın.

Tüm cihazlarınız için VPN

Evinizdeki her cihazı ExpressVPN uygulamaları ve manuel yapılandırmalar kullanarak koruyun.

Anında kurun

ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Kaydolun, indirin ve bağlanın!

Canlı sohbet desteği

Herhangi bir cihaz için ExpressVPN hakkında sorunuz varsa günün her saati Destek ile İletişime Geçin.

30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Roku için ExpressVPN'i hemen deneyin

ExpressVPN'i sevin — ya da paranızı geri alın.

Uğraş yok. Roku için ExpressVPN'i 30 günlük para iade garantisi ile hemen deneyin.

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