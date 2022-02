Vea películas y programas coreanos con una VPN para Viki

Viki ofrece cuentas tanto gratuitas (con comerciales) como cuentas Viki Pass, pero ExpressVPN no incluye una membresía a Viki, y no sustituye a Viki. En lugar de eso, complementa su cuenta de Viki existente para ayudarle a ver contenidos a toda velocidad. El Viki Pass incluye una prueba gratis a 7 días y le permite ver programas nuevos y exclusivos sin comerciales y en HD.

Los proveedores de Wi-Fi y los ISP son conocidos por restringir las velocidades de internet de las personas que usan ciertas aplicaciones de streaming, en una práctica conocida como limitación . Cuando usted está en ExpressVPN, estas redes no pueden ver lo que usted usa, lo que significa que no podrán disminuir su velocidad basándose en sus contenidos. Así, usted obtiene la velocidad que necesita.

