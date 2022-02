Katso korealaisia sarjoja ja elokuvia Vikistä VPN:n turvin

Vikissä on saatavilla sekä suosittuja klassikoita että uusia ohjelmia, joiden jaksoja on mahdollista katsoa heti Korean ensiesityksen jälkeen. Viki tekee myös sisältöyhteistyötä erilaisten kanavien kanssa, mukaan lukien SBS Etelä-Koreassa , TVB Hongkongissa , Fuji TV Japanissa ja RenRen Kiinassa, sekä musiikkiyhteistyötä manner-Kiinassa, Taiwanissa ja Koreassa K-pop- ja Mandopop-fanien iloksi.

Viki on ilmainen suoratoistosivusto, joka tarjoaa erittäin suuren valikoiman korealaista draamaa, muita aasialaisia tv-ohjelmia ja elokuvia Kiinasta, Hongkongista, Taiwanista ja muualta. Sivusto avattiin Yhdysvalloissa, mutta kasvun myötä se on alkanut tarjota sisältöä eri maissa ympäri maailmaa.

Need help? Chat with us!