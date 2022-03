Oglądaj najnowsze koreańskie seriale i filmy z VPN dla Viki

Uzyskaj bezpieczny dostęp do wszystkich aplikacji i usług, których potrzebujesz do pracy, streamingu oraz rozrywki.

Wszystkie sieci VPN mogą potencjalnie spowolnić Twoje połączenie internetowe, ale ExpressVPN jest jednym z najszybszych, a użytkownicy rzadko zauważają różnicę. Jeśli zauważysz spadek jakości wideo, spróbuj wybrać lokalizację serwera, która znajduje się bliżej Ciebie. Jeśli korzystasz z urządzenia do streamingu multimediów, jak np. Apple TV , możesz spróbować oglądać Viki, korzystając z MediaStreamera, który jest dołączony do każdej subskrypcji ExpressVPN. Dowiedz się więcej o używaniu ExpressVPN dla smart TVs i urządzeń do streamingu.

* ExpressVPN to usługa VPN, która nie jest przeznaczona do omijania zasad związanych z prawami autorskimi. Przeczytaj Warunki świadczenia usług ExpressVPN oraz Warunki świadczenia usług Viki Rakuten, aby uzyskać więcej informacji.

Dostawcy usług internetowych i dostawcy Wi-Fi są znani z ograniczania prędkości Internetu osobom korzystającym z określonych aplikacji do streamingu, co w praktyce nazywamy „dławieniem” transferu. Kiedy używasz ExpressVPN, te sieci nie widzą, z czego korzystasz, co oznacza, że nie mogą Cię spowolnić na podstawie treści. Dzięki temu uzyskasz prędkość, której potrzebujesz.

