Asya VPN sunucusu konumu seçin

Asya Pasifik bölgesindeki belirli bir ülke için bir IP adresine ihtiyacınız varsa VPN'e bağlanırken ExpressVPN uygulamasında o ülkeyi seçmeniz yeterlidir. Çevrimiçi etkinliğiniz artık seçtiğiniz konumdan geliyormuş gibi görünecektir.

ExpressVPN'in Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Tayland ve çok daha fazlası dahil olmak üzere Asya Pasifik bölgesinde 26 ülkede sunucuları vardır!

Belirli bir site veya hizmet için en iyi VPN konumunu seçmek için yardıma ihtiyacınız varsa ExpressVPN Destek ile iletişime geçin.