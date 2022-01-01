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Asya'da kısıtlama olmaksızın hızlı ve güvenli internet deneyiminin keyfini çıkarın. ExpressVPN ile her yerde güvenle gezinin, video izleyin ve oyun oynayın.

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Asya IP adresi nasıl edinilir

1. Adım

ExpressVPN'e kaydolun.

2. Adım

VPN indirin.

Cihazınız için uygulamayı indirin.

3. Adım

Asya haritası VPN konumları.

Asya'daki bir VPN sunucusu konumuna bağlanın.

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ExpressVPN'in devasa küresel ağı ile düzinelerce Asya Pasifik sunucu konuuna bağlanın.

Asya VPN sunucusu konumu seçin

Asya Pasifik bölgesindeki belirli bir ülke için bir IP adresine ihtiyacınız varsa VPN'e bağlanırken ExpressVPN uygulamasında o ülkeyi seçmeniz yeterlidir. Çevrimiçi etkinliğiniz artık seçtiğiniz konumdan geliyormuş gibi görünecektir.

ExpressVPN'in Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Tayland ve çok daha fazlası dahil olmak üzere Asya Pasifik bölgesinde 26 ülkede sunucuları vardır!

Belirli bir site veya hizmet için en iyi VPN konumunu seçmek için yardıma ihtiyacınız varsa ExpressVPN Destek ile iletişime geçin.

ExpressVPN EdininDestek ile İletişime Geçin

Asya haber, eğlence, spor programları ve daha fazlasını izleyin

VPN ile Asya'nın en iyi izleme hizmetlerine güvenli bir şekilde bağlanın*

Avustralya TV logoları.
Avustralya Televizyonu izleyin

İsteğe bağlı, eş zamanlı yayın ve canlı yayın içeriği dahil olmak üzere Avustralya'nın büyük ücretsiz ağlarından filmlerin ve dizilerin keyfini çıkarın.

7plus logosu.
7plus

7plus; Channel 7, 7two, 7mate, 7flix, Racing.com, 7Sport, Gusto TV, Fuel TV, People TV ve Outdoor Channel'dan ücretsiz içerik sunar.

9Now logosu.
9Now

9Now; Nine Network altında Channel 9, 9Gem, 9Go!, 9Life ve 9Rush'tan geniş bir program yelpazesi sunan ücretsiz bir video izleme platformudur.

10 play logo.
10 play

10 play; Channel 10, 10 Shake, 10 Peach ve 10 Bold'dan içerikler sunan isteğe bağlı video, canlı yayın ve sonradan izleme TV hizmetidir.

SBS On Demand logosu.
SBS On Demand

SBS On Demand, SBS, SBS Viceland, SBS World Movies ve SBS Food'dan ücretsiz içerik sunan bir istek üzerine ve sonradan izleme hizmetidir.

Kayo Sports logosu.
Kayo Sports

Avustralya'nın en büyük spor yayın hizmetlerinden biri olan Kayo Sports; AFL, NRL, kriket, Formula 1, futbol, basketbol, bisiklet, golf ve tenis programları sunmaktadır.

TVNZ+ logosu.
TVNZ+

TVNZ+, Yeni Zelanda ve Avustralya'dan realite TV şovları, kurgusal dramalar ve filmler dahil olmak üzere çok çeşitli içerikler sunar.

ThreeNow logo.
ThreeNow

ThreeNow; Three, Bravo, Choice TV ve HGTV, The Edge TV ve Breeze TV'den çok çeşitli kurgu ve realite içeriği sunar.

Japon TV logoları.
Japon Televizyonu izleyin

Abema TV, DAZN Japan, Gyao, TVer Japan, U-NEXT ve diğer Japon kanallarından güvenli bir şekilde video izleyin ve içeriklerin keyfini çıkarın.

TVer Japan logo.
TVer Japan

TVer, çeşitli Japon yayıncıları tarafından yürütülen ücretsiz bir sonra izle VOD izleme hizmetidir. Japon dizileri, anime, çeşitli programlar ve spor programları içermektedir.

Güney Kore TV logoları.
Güney Kore Televizyonu izleyin

KakaoTV, Wavve, WATCHA, JTBC ve diğer Güney Kore kanallarından içeriklerle en son K-dizilerini güvenle izleyin.

ViuTV logo.
ViuTV

ViuTV, Kantonca canlı eğlence, dramalar, talk şovlar, canlı sporlar, çocuk programları ve haberler sunan ücretsiz bir Hong Kong video hizmetidir.

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* ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN Hizmet Şartları'na göz atın.

PC, Mac, iOS, Android ve daha fazlası için ExpressVPN

Kendinizi her platformda koruyun.

Windows, Mac, iPhone, iPad, iPod, Android ve yönlendiriciler için VPN.

Tek ExpressVPN aboneliği, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon Fire TV Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri içerir.

iOS için VPN
Mac için VPN
Android için VPN
Linux için VPN
Windows için VPN
Yönlendiriciler için VPN
Oyun konsolları için VPN
Akıllı TV sistemleri için VPN

En sevdiğiniz tarayıcılar için VPN uzantıları da mevcut

Chrome uzantısı
Firefox uzantısı
Edge uzantısı

Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.

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SSS: Asya VPN'i

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Hangi Asya VPN sunucusu konumu en iyisidir?

Dünya çapında sunucular

Sadece Asya değil—ExpressVPN kullanıcıları sayıları giderek artan 94 ülkedeki sunucu konumlarına bağlanabilir. Bu VPN sunucusu konumlarından herhangi birine Asya'dan veya dünyanın herhangi bir yerinden erişebilirsiniz.

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