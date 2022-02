Se koreanske serier og film med en VPN til Viki

Viki er et gratis videostreaming-websted, der er vært for et massivt bibliotek af koreanske dramaer og andre asiatiske tv-shows og film fra det kinesiske fastland, Hong Kong, Taiwan og mere. Siden startede i USA, men er vokset til at tilbyde forskellige streamingbiblioteker til lande over hele kloden.

Både populære klassikere og programmer, der sendes i øjeblikket, er tilgængelige på Viki, med nye episoder tilgængelige lige efter, at de er blevet sendt i Korea. Viki har også indholdspartnerskaber med flere tv-stationer, herunder SBS i Sydkorea, TVB i Hong Kong, Fuji TV i Japan og RenRen i Kina, samt musikalske partnerskaber i Kina, Taiwan og Korea for K-pop og Mando- pop fans at nyde.