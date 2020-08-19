Akıllı TV'ler ve internetten video izleme cihazları için en iyi VPN
Akıllı TV VPN'i ile internetinizi risksiz bir şekilde geri alın.
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- Süper hızlı HD video izleme için geliştirildi
- Her yerden sitelere erişin ve güvenli bir şekilde video izleyin
- 30 günlük para iade garantisi ile birlikte gelir
Tüm akıllı TV'ler için tek VPN hizmeti
ExpressVPN birçok akıllı TV ve internetten video izleme cihazı ile uyumludur. Şunlarla ExpressVPN kullanmak hakkında daha fazlasını öğrenin:
ExpressVPN ayrıca şunlarla da uyumludur: LG Akıllı TV'ler | Mi Box
Akıllı TV'de VPN nasıl kullanılır
ExpressVPN'in tüm akıllı TV'ler için çeşitli çözümleri vardır. Akıllı TV'niz veya izleme cihazınız için doğru çözümü bulun.
Cihaza doğrudan VPN yükleyin
Bazı akıllı TV sistemleri cihazlara doğrudan VPN yüklemeye izin verirken, diğerleri manuel yapılandırma gerektirebilir.
MediStreamer hizmetimizi kullanın
Uygulamamızı yükleyemeyen bazı cihazlar, VPN'in gizlilik faydaları olmadan konumunuzu maskelemeyi sağlayan MediaStreamer hizmetimizi kullanabilir.
VPN'in etkin olduğu bir yönlendiriciye bağlanın
Asgari düzeyde ek kurulum ile tam VPN koruması elde etmek için Akıllı TV'nizi VPN'in etkin olduğu bir yönlendiriciye de bağlayabilirsiniz.
Akıllı TV'niz için neden bir VPN'e ihtiyacınız var?
Akıllı TV'ler internete bağlanabilen cihazlardır. Birçok akıllı TV markası, modeli ve işletim sistemi bulunsa da, neredeyse her akıllı TV Netflix, Hulu ve HBO gibi VPN ile güvenli bir şekilde izlenebilen video izleme hizmetlerinden dizi ve film izlemenizi sağlayan uygulamalara sahiptir.
VPN ile akıllı TV'nizin konumunu değiştirin
VPN hizmeti kullanmak akıllı TV'nizin görünen konumunu değiştirmenizi sağlar. Bu, dünyanın neresinde olursanız olun uygulamaların tasarlandığı şekilde çalışmalarını sağlar. Ayrıca sansürü yener, trafiğinizi şifreler ve İSS'nizin bant genişliğini daraltmasını engeller.
Sıkça sorulan sorular
Akıllı TV nedir?
"Akıllı TV", internet bağlantısına ve talebe bağlı video izleme hizmetlerine erişimi olan herhangi bir televizyondur. Samsung, bu tür ürünlerinde bu terimi bir marka adı olarak kullanmaktadır (Samsung Akıllı TV), ancak diğer üreticiler de akıllı TV'ler üretmektedir.
ExpressVPN tüm akıllı TV'lerde çalışır mı?
Akıllı TV cihazlarının listesi, hepsinde doğrudan ExpressVPN'in kullanılabileceğini garanti etmek için çok uzundur. Çoğu Android TV cihazı ExpressVPN'in Android için uygulamasını sorunsuz çalıştırabilir. Samsung Akıllı TV'ler VPN yazılımını çalıştıramaz ancak ExpressVPN'in MediaStreamer hizmetini kullanabilir. Belirli sorular için Destek ile iletişime geçin veya popüler cihazlar için rehberimize başvurun.
Yukarıda anlatılanlardan bağımsız olarak internet bağlantısına sahip olan her cihaz VPN'in etkin olduğu Wi-Fİ yönlendirici üzerinden ExpressVPN'e bağlanabilir.
MediaStreamer özelliği VPN ile aynı korumayı mı sağlar?
Hayır. MediaStreamer, cihazınızın engellenmiş içeriklere erişmenizi sağlar, ancak bunu tünelleme ve şifreleme gibi gizlilik faydaları olmadan yapar. VPN'in tam koruması ile bir akıllı TV kullanmak için Yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamasını kullanarak cihazı VPN'in etkin olduğu bir yönlendiriciye bağlayın.
ExpressVPN kayıt tutuyor mu?
ExpressVPN her şeyden önce bir gizlilik şirketidir ve bu nedenle hiçbir aktivite kaydı ve bağlantı kaydı tutmaz. Ayrıca, ExpressVPN belirli bir ağ aktivitesinin veya davranışın bir kullanıcıya atfedilecek derecede takip edilmesine olanak sağlayabilen herhangi bir veriyi toplamaz.
ExpressVPN'in gizliliğe bağlılık ve kayıt politikası hakkında daha fazlasını okuyun.
ExpressVPN'i aynı anda diğer cihazlar üzerinde kullanabilir miyim?
Evet! ExpressVPN; bilgisayar, akıllı telefon ve oyun konsolları dahil olmak üzere birçok cihazda kullanılabilir.Tek bir abonelikle sekiz cihaz aynı anda ExpressVPN'e bağlanabilir. Ayrıca, ExpressVPN'i Wi-Fi yönlendiricinize yüklerseniz, kaç adet olursa olsun, bu yönlendiriciye bağlı tüm cihazlar korunacaktır.
ExpressVPN'in ücretsiz denemesi var mı?
Her ExpressVPN hesabı, risksiz para iade garantisi ile birlikte gelir. Akıllı TV'ler için ExpressVPN'in tam özellikli sürümünü 30 güne kadar kullanabilir ve memnun kalmazsanız paranızın tamamını geri alabilirsiniz.
Akıllı TV'mde Netflix için VPN'i nasıl kullanırım?
Akıllı TV'nizde Netflix için VPN kullanmak şu kadar basittir:
Ardından şunlardan birini yapın:
Akıllı TV'nize VPN kurulumu,
MediaStreamer DNS hizmetimizi kullanmak veya
VPN özellikli bir yönlendiriciye bağlanmak
Küresel VPN sunucularımızdan birine bağlanın
Netflix hesabınıza giriş yapın, Netflix uygulamasını başlatın ve istediğiniz gibi izleyin!
Bir akıllı TV'ye VPN yükleyebilir misiniz?
Evet! Uyumlu akıllı TV'lere doğrudan bir VPN uygulaması yükleyebilirsiniz. Özellikle Android TV'ler, Android için ExpressVPN uygulamasını kullanabilir.
ExpressVPN uygulamasını doğrudan yükleyemeyen akıllı TV'ler için, akıllı TV'nizi VPN özellikli bir yönlendiriciye bağlayarak veya cihazınızın konumunu gizlemesine yardımcı olabilen ancak VPN ile aynı gizlilik korumasını sağlamayan MediaStreamer DNS hizmetimizi kullanarak ExpressVPN'i kullanmaya devam edebilirsiniz.
Akıllı TV'ler için ücretsiz VPN var mı?
Ücretsiz VPN'ler, ücretli VPN ile aynı gizlilik ve güvenlik avantajlarını sunmadıklarından akıllı TV'lerde video izlemek için önerilmez. Çoğu reklamı yapıldığı gibi çalışmaz, hatta bazıları verilerinizi satabilir ve çoğu ağlarınızı saldırılara karşı savunmasız bırakır.
Ücretsiz proxy hizmetleri vs VPN'ler hakkında daha fazla bilgi edinin.
VPN akıllı TV'nizde nasıl çalışır?
VPN, internet trafiğinizi bilgisayar korsanları, hükümetler ve internet servis sağlayıcınız dahil kimsenin göremediği şifreli bir tünel üzerinden göndererek akıllı TV'lerde çalışır.
Akıllı TV'm için VPN'e ihtiyacım var mı?
Akıllı TV'niz için VPN kullanmak, sitelere ve içeriğe her yerden güvenli bir şekilde erişmenize yardımcı olacaktır. Sansürü yenmenize yardımcı olmanın yanı sıra VPN ayrıca trafiğinizi şifreler ve İSS yavaşlatmasını atlatır.
ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN Hizmet Şartları'na göz atın.
Neden akıllı TV kullanıcıları ExpressVPN'i seviyor
Çok sayıda VPN kullandım ve video izlememi yavaşlatmaları veya tam Amazon'dan bir şey satın alırken çökmeleri hiç hoşuma gitmedi. Express en iyisi ve düşük bir fiyat ile iPhone, iPad, PC ve Fire TV üzerinde kullanıyorum.
Dijital özgürlüğünüzden ödün vermeden gezinebilmek gibi bariz kullanımların dışında, ABD'de yaşayan bir İngiliz olarak, benim için bu vpn hizmeti memleketimden özlediğim tek şey olan İngiliz televizyonlarını izlememi sağlıyor!
Çoğu zaman ABD dışındayım, ancak en sevdiğim dizileri izlemeye bayılıyorum. Express VPN bunu nerede olursam olayım yapabilmemi sağlıyor. 'Bu dizi bölgenizde görüntülenememektedir' uyarısı çıkar diye endişe duymuyorum.
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