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Akıllı TV'ler ve internetten video izleme cihazları için en iyi VPN

Samsung, Android, Sony, Apple TV, Fire Stick, Chromecast, Roku ve çok daha fazlası için

Akıllı TV VPN'i ile internetinizi risksiz bir şekilde geri alın.

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  • Her yerden sitelere erişin ve güvenli bir şekilde video izleyin
  • 30 günlük para iade garantisi ile birlikte gelir
  • Süper hızlı HD video izleme için geliştirildi
  • Her yerden sitelere erişin ve güvenli bir şekilde video izleyin
  • 30 günlük para iade garantisi ile birlikte gelir
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Akıllı TV için en iyi VPN.

Tüm akıllı TV'ler için tek VPN hizmeti

ExpressVPN birçok akıllı TV ve internetten video izleme cihazı ile uyumludur. Şunlarla ExpressVPN kullanmak hakkında daha fazlasını öğrenin:

Samsung logosu.
Samsung Smart TV

Apple TV logosu.
Apple TV

Amazon Fire TV VPN.
Amazon Fire TV ve Fire Stick

Roku logosu.
Roku

Chromecast logosu.
Google Chromecast

Android logosu.
Android TV

Nvidia Shield logosu.
Nvidia Shield

ExpressVPN ayrıca şunlarla da uyumludur: LG Akıllı TV'ler | Mi Box

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Akıllı TV'de VPN nasıl kullanılır

ExpressVPN'in tüm akıllı TV'ler için çeşitli çözümleri vardır. Akıllı TV'niz veya izleme cihazınız için doğru çözümü bulun.

Doğrudan akıllı TV'ye bir VPN yükleyin.

Cihaza doğrudan VPN yükleyin

Bazı akıllı TV sistemleri cihazlara doğrudan VPN yüklemeye izin verirken, diğerleri manuel yapılandırma gerektirebilir.

Mediastreamer hizmetini kullanmak için Smart TV VPN.

MediStreamer hizmetimizi kullanın

Uygulamamızı yükleyemeyen bazı cihazlar, VPN'in gizlilik faydaları olmadan konumunuzu maskelemeyi sağlayan MediaStreamer hizmetimizi kullanabilir.

Akıllı TV'yi VPN özellikli bir yönlendiriciye bağlayın.

VPN'in etkin olduğu bir yönlendiriciye bağlanın

Asgari düzeyde ek kurulum ile tam VPN koruması elde etmek için Akıllı TV'nizi VPN'in etkin olduğu bir yönlendiriciye de bağlayabilirsiniz.

Akıllı TV için VPN kullanmanın faydaları.

Akıllı TV'niz için neden bir VPN'e ihtiyacınız var?

Akıllı TV'ler internete bağlanabilen cihazlardır. Birçok akıllı TV markası, modeli ve işletim sistemi bulunsa da, neredeyse her akıllı TV Netflix, Hulu ve HBO gibi VPN ile güvenli bir şekilde izlenebilen video izleme hizmetlerinden dizi ve film izlemenizi sağlayan uygulamalara sahiptir.

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VPN ile akıllı TV'nizin konumunu değiştirin

VPN nedir? görüntüsü.

VPN hizmeti kullanmak akıllı TV'nizin görünen konumunu değiştirmenizi sağlar. Bu, dünyanın neresinde olursanız olun uygulamaların tasarlandığı şekilde çalışmalarını sağlar. Ayrıca sansürü yener, trafiğinizi şifreler ve İSS'nizin bant genişliğini daraltmasını engeller.

Sıkça sorulan sorular

Akıllı TV nedir?
ExpressVPN tüm akıllı TV'lerde çalışır mı?
MediaStreamer özelliği VPN ile aynı korumayı mı sağlar?
ExpressVPN kayıt tutuyor mu?
ExpressVPN'i aynı anda diğer cihazlar üzerinde kullanabilir miyim?
ExpressVPN'in ücretsiz denemesi var mı?
Akıllı TV'mde Netflix için VPN'i nasıl kullanırım?
Bir akıllı TV'ye VPN yükleyebilir misiniz?
Akıllı TV'ler için ücretsiz VPN var mı?
VPN akıllı TV'nizde nasıl çalışır?
Akıllı TV'm için VPN'e ihtiyacım var mı?

ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN Hizmet Şartları'na göz atın.

Neden ExpressVPN'i seçmeli?

TrustedServer teknolojisi

Gizlilik korumalarını doğrulamak için denetlenen TrustedServer, güvenlik için yeni bir standart belirler.

Kısıtlama olmadan video izleyin

ExpressVPN ile güvenlik duvarlarını, İSS yavaşlatmasını ve internet sansürünü atlatın.

Üstün bağlantı güvenirliği

Dünyanın neresinde olursanız olun, sektör lideri bağlantı stabilitesinin ve güvenilirliğinin keyfini çıkarın.

Tüm cihazlarınız için VPN

Evinizdeki her cihazı ExpressVPN uygulamaları ve manuel yapılandırmalar kullanarak koruyun.

Anında kurun

ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Kaydolun, indirin ve bağlanın!

Canlı sohbet desteği

Herhangi bir cihaz için ExpressVPN hakkında sorunuz varsa günün her saati Destek ile İletişime Geçin.

Neden akıllı TV kullanıcıları ExpressVPN'i seviyor

Chromecast için ExpressVPN'i öneren kullanıcı BRUCE JOHNSON.

Çok sayıda VPN kullandım ve video izlememi yavaşlatmaları veya tam Amazon'dan bir şey satın alırken çökmeleri hiç hoşuma gitmedi. Express en iyisi ve düşük bir fiyat ile iPhone, iPad, PC ve Fire TV üzerinde kullanıyorum.

Bruce Johnson
ExpressVPN kullanıcı tavsiyeleri.

Dijital özgürlüğünüzden ödün vermeden gezinebilmek gibi bariz kullanımların dışında, ABD'de yaşayan bir İngiliz olarak, benim için bu vpn hizmeti memleketimden özlediğim tek şey olan İngiliz televizyonlarını izlememi sağlıyor!

Dave Harris
Chromecast için ExpressVPN'i öneren kullanıcı PIOTR SADOWSKI.

Çoğu zaman ABD dışındayım, ancak en sevdiğim dizileri izlemeye bayılıyorum. Express VPN bunu nerede olursam olayım yapabilmemi sağlıyor. 'Bu dizi bölgenizde görüntülenememektedir' uyarısı çıkar diye endişe duymuyorum.

Piotr Sadowski
Harika 23175 değerlendirmede 5 üzerinden 4.6 puan aldı
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Uğraş yok. Akıllı TV'niz için ExpressVPN'i 30 günlük para iade garantisi ile hemen deneyin!

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