Akıllı TV cihazlarının listesi, hepsinde doğrudan ExpressVPN'in kullanılabileceğini garanti etmek için çok uzundur. Çoğu Android TV cihazı ExpressVPN'in Android için uygulamasını sorunsuz çalıştırabilir. Samsung Akıllı TV'ler VPN yazılımını çalıştıramaz ancak ExpressVPN'in MediaStreamer hizmetini kullanabilir. Belirli sorular için Destek ile iletişime geçin veya popüler cihazlar için rehberimize başvurun.

Yukarıda anlatılanlardan bağımsız olarak internet bağlantısına sahip olan her cihaz VPN'in etkin olduğu Wi-Fİ yönlendirici üzerinden ExpressVPN'e bağlanabilir.

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