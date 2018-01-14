VPN — это защищенные частные сети внутри сети Интернет

Это есть в названии: VPN — частная сеть. Сетей, подобных ExpressVPN, много. Как и в любой частной сети, информация, которую вы отправляете и получаете через VPN, закрыта от других компьютеров и сети Интернет.

В этом есть сходство с вашей домашней или корпоративной сетью, которые вы используете для обмена файлами между устройствами через роутер. Если ваша сеть должным образом защищена, то ни у кого за пределами сети нет доступа к этим данным. Вот почему VPN обеспечивает безопасность.

Ключевое отличие заключается в «виртуальной» части VPN. Ваша домашняя или корпоративная сеть безопасны, потому что они физически отделены от сети Интернет. (Вы можете отключиться от Интернета и по-прежнему обмениваться файлами по локальной сети.) Сеть VPN, с другой стороны, доступна только через Интернет. Поэтому ваши личные данные должны быть защищены другими способами.