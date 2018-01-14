Как работает VPN-защита?
Собираетесь ли вы подключиться к VPN-сервису или уже пользуетесь им, вам, наверное, интересно, как он работает. Из-за таких терминов как «туннелирование» и «инкапсуляция», у вас могло создаться впечатление, что это что-то очень сложное. Вы знаете, что VPN защищает вас от хакеров и шпионов. Но как именно?Купить ExpressVPN
VPN — это защищенные частные сети внутри сети Интернет
Это есть в названии: VPN — частная сеть. Сетей, подобных ExpressVPN, много. Как и в любой частной сети, информация, которую вы отправляете и получаете через VPN, закрыта от других компьютеров и сети Интернет.
В этом есть сходство с вашей домашней или корпоративной сетью, которые вы используете для обмена файлами между устройствами через роутер. Если ваша сеть должным образом защищена, то ни у кого за пределами сети нет доступа к этим данным. Вот почему VPN обеспечивает безопасность.
Ключевое отличие заключается в «виртуальной» части VPN. Ваша домашняя или корпоративная сеть безопасны, потому что они физически отделены от сети Интернет. (Вы можете отключиться от Интернета и по-прежнему обмениваться файлами по локальной сети.) Сеть VPN, с другой стороны, доступна только через Интернет. Поэтому ваши личные данные должны быть защищены другими способами.
Как устанавливаются безопасные VPN-соединения?
Как подключиться к частной сети через печально известный общественный Интернет? Чтобы использовать VPN, и сетевому серверу (со стороны VPN-провайдера) и клиенту (вашему компьютеру) необходимо специальное программное обеспечение. Подписка на ExpressVPN решает все эти вопросы.
Чтобы использовать VPN, ваш компьютер подключается к серверу удаленного доступа (RAS) с помощью действительных учетных данных. Эти учетные данные проверяются с помощью любого ряда методов, называемых протоколами. Это первый уровень безопасности VPN. Ваш компьютер также использует клиентское программное обеспечение для установления и поддержания подключения к VPN. Приложение устанавливает туннельное соединение с сервером удаленного доступа и обеспечивает шифрование, которое защищает ваше соединение. Давайте посмотрим, что это такое.
Туннельные соединения
Туннелирование — это процесс, в ходе которого данные конфиденциально пересылаются через Интернет по сети VPN. Чтобы понять, что такое туннелирование, мы должны помнить, что все данные, передаваемые через Интернет, делятся на фрагменты, называемые «пакетами». В каждом пакете также содержится дополнительная информация, включающая используемый протокол (например, HTTP, Telnet, Bittorrent и т. д.) и IP-адрес отправителя.
При туннельном VPN-соединении каждый пакет данных помещается в другой пакет перед отправкой через Интернет. Такой процесс называется инкапсуляцией.
Преимущества инкапсуляции и туннелирования в процессе защиты данных вполне очевидны. Внешний пакет обеспечивает уровень безопасности, защищающий содержимое от посторонних глаз.
Шифрование пакетов
Недостаточно просто поместить данные, отправленные через VPN, в туннель. Следующим уровнем безопасности является шифрование, при котором данные кодируются таким образом, что пакеты могут быть прочитаны только вашим VPN-клиентом и сервером, которые связаны друг с другом защищенным соединением.
В VPN-сетях используются разные протоколы безопасности для шифрования данных. Наиболее распространенными являются IPsec (набор протоколов для обеспечения защиты данных) и OpenVPN. Они:
- Шифруют содержимое каждого инкапсулированного пакета данных с помощью ключа шифрования. Ключ известен только VPN-серверу и клиентам.
- Используют подпротокол под названием «Инкапсулирующий заголовок» для скрытия определенной информации, содержащейся в пакете (например, данных об отправителе) во время передачи.
Эти две ключевые функции, наряду с другими, сохраняют конфиденциальность ваших личных данных в Интернете.Купить ExpressVPN
Зачем использовать VPN?
Помешайте корпорациям использовать вашу информацию против вас
Корпорации могут отслеживать ваше местоположение, с которого вы посещаете их веб-сайты, и в зависимости от этого варьировать цены. Они также могут передавать ваши данные правительству. Что даже хуже, серверы корпораций зачастую уязвимы для хакеров.
Защитите свои личные дела от хакеров
Заходите в Facebook или электронную почту из публичных Wi-Fi-сетей? Хакеры могут легко взломать ваш аккаунт Facebook или электронную почту. Не допускайте перехвата ваших личных данных.
Не позволяйте пронырливым правительственным службам шпионить за вами
Агентство национальной безопасности США (NSA) создало крупнейший в мире центр обработки данных в штате Юта. Он больше, чем Google, и больше, чем Facebook. Этот центр будет наполняться данными о вас и вашей деятельности. Вы хотите, чтобы ваши данные попали в центр обработки данных NSA?
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