Hoe werkt VPN beveiliging?

VPN's zijn veilige, anonieme netwerken binnen internet

De naam zegt het al: een VPN is een anoniem netwerk. Er zijn veel van dit soort netwerken, zoals ExpressVPN. Net zoals bij ieder anoniem netwerk is de informatie die u via een VPN verzendt en ontvangt niet toegankelijk vanaf andere computers en internet.

Het lijkt een beetje op uw thuis- of zakennetwerk dat u gebruikt om bestanden tussen apparaten via uw router te delen. Niemand buiten het netwerk kan die data zien als uw netwerk op de juiste manier beveiligd is. Om deze reden biedt een VPN u bescherming.

Het grootste verschil zit hem in het "virtuele" deel van VPN. Uw thuis- of zakennetwerk is veilig omdat deze fysiek gescheiden is van het internet. (U heeft de mogelijkheid om de internetverbinding te verbreken en lokaal nog bestanden te delen als u wilt.) Daarnaast wordt een VPN wordt via internet verbinding gemaakt. Uw data en identiteit moeten daarom op andere manieren beschermd worden.