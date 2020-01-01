Всё о VPN для личного использования и VPN для бизнеса

Это удобно, когда удаленным сотрудникам необходимо получить доступ к конфиденциальным ресурсам, которые доступны только в интрасети компании. По аналогичным причинам многие государственные учреждения и университеты используют VPN-сервисы «корпоративного» типа для работников и студентов.

Однако важно отметить, что корпоративные VPN предназначены для защиты конфиденциальности компании, а не для индивидуальной защиты. Когда вы используете корпоративную VPN для просмотра определенного сайта, ваш IP-адрес скрыт от этого сайта, но вашей компании будет известно, что вы посещали данный сайт.