Если купите подписку прямо сейчас, то получите в подарок 30 дополнительных дней.

Всё о VPN для личного использования и VPN для бизнеса

Если вы работаете в офисе, возможно, у вас уже есть корпоративный или бизнес-аккаунт VPN, предоставленный вашей компанией. Но отдельный, личный VPN-аккаунт для домашнего использования поможет вам лучше защитить свою собственную конфиденциальность. Читайте дальше, чтобы узнать, какое VPN-решение лучше подойдет именно для вашей ситуации.

Купить ExpressVPN
Женщина, работающая дома на компьютере, подключенном к VPN.

Почему коммерческие организации используют VPN?

VPN для бизнеса или корпоративная VPN позволяет удаленным сотрудникам организации подключаться к Интернету, как если бы они физически присутствовали в офисе. Обычно VPN для бизнеса также обеспечивает надежное шифрование, чтобы защитить данные от слежки и взлома.

Жилой дом со значком VPN и офисное здание со значком VPN.

Это удобно, когда удаленным сотрудникам необходимо получить доступ к конфиденциальным ресурсам, которые доступны только в интрасети компании. По аналогичным причинам многие государственные учреждения и университеты используют VPN-сервисы «корпоративного» типа для работников и студентов.

Однако важно отметить, что корпоративные VPN предназначены для защиты конфиденциальности компании, а не для индивидуальной защиты. Когда вы используете корпоративную VPN для просмотра определенного сайта, ваш IP-адрес скрыт от этого сайта, но вашей компании будет известно, что вы посещали данный сайт.

Офисное здание со значком VPN.

Чем VPN для личного использования отличается от VPN для бизнеса?

VPN для личного использования создана для того, чтобы удовлетворять потребности отдельного человека, а не организации. ExpressVPN предлагает VPN-приложения и услуги непосредственно индивидуальным подписчикам.

Также как и корпоративная VPN, ExpressVPN позволяет использовать Интернет, как если бы вы были в другом месте, и при этом надежно шифрует данные. Но в отличие от корпоративных VPN сеть ExpressVPN предназначена для защиты конфиденциальности индивидуальных пользователей, а не для защиты интересов какой-либо корпорации, правительства или другой организации.

ExpressVPN шифрует ваше интернет-соединение полностью.

Безопасно ли использовать корпоративную VPN?

Большинство компаний оставляют за собой право контролировать, фильтровать и регистрировать интернет-активность своих сотрудников при подключении к корпоративной сети VPN. Если вы хотите заглянуть на какой-либо сайт, но не хотите, чтобы ваш работодатель это увидел, вам не следует делать это, используя корпоративную VPN.

ExpressVPN заботится о том, чтобы никто не мог просматривать ваш личный интернет-трафик, включая сотрудников компании ExpressVPN. ExpressVPN не видит и не регистрирует, какие сайты вы посещаете в соответствии с политикой конфиденциальности, которая была проверена независимыми аудиторами.

Если у вас есть корпоративный VPN-аккаунт для работы, но вы хотите защитить свою конфиденциальность дома, попробуйте VPN-сервис для личного использования, такой как ExpressVPN.

Зачем использовать ExpressVPN в качестве домашней VPN?

ExpressVPN предлагает функции, которых нет у большинства корпоративных VPN, такие как локации серверов по всему миру, приложения для каждого устройства и круглосуточную поддержку клиентов. Посмотрите сравнительную таблицу функций ExpressVPN и большинства VPN-сервисов для бизнеса:

Зачем использовать ExpressVPN в качестве домашней VPN?
VPN для бизнесаExpressVPN
Маскировка IP-адреса
Шифрование интернет-трафика
160 локаций в 94 странах
Подключение до пяти устройств одновременно
Приложения для Windows, Mac, iOS, Android и других платформ
Нет регистрации истории просмотров и подключений
Круглосуточная поддержка в онлайн-чате и по электронной почте

Смотрите полный список функций конфиденциальности и безопасности, которые предоставляет ExpressVPN.

Узнайте больше про возможности VPN

Человек с ноутбуком, защищенным VPN.
Что такое VPN?

Узнайте, как VPN защищает ваш интернет-трафик от слежки

Подробнее

Мужчина в кресле с ноутбуком.
Шифрование данных

Надежное шифрование защищает ваши данные и сообщения

Подробнее

Женщина со спидометром.
Тест скорости

Проверьте, как быстро работают наши VPN-серверы, и выберите лучший.

Подробнее

Безопасность и конфиденциальность
Шифрование данных Нет логов онлайн-активности Анонимный веб-серфинг Безопасный VPN-сервис VPN-провайдеры
Инструменты и сервисы
Как использовать VPN Разблокировка сайтов VPN-протоколы VPN для публичных Wi-Fi Тест на скорость
Популярные вопросы о VPN
Что такое VPN? Зачем платить за VPN? Прокси или VPN Что такое VPN-туннель? Личная VPN или VPN для бизнеса VPN или удаленный рабочий стол Легко ли использовать VPN? VPN для чайников
30
дней
гарантия возврата денег

Попробуйте ExpressVPN в качестве домашней VPN без всякого риска

Наш персональный VPN-сервис премиум-класса пользуется доверием интернет-пользователей по всему миру. Мы настолько уверены, что вам понравится наш сервис, что предлагаем 30-дневную гарантию возврата денег. Если вы останетесь не полностью удовлетворены качеством наших услуг, мы вернем ваши деньги без лишних вопросов.
Купить ExpressVPN