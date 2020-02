Como funciona a segurança da VPN?

Por que usar uma VPN?

Não deixe que as empresas usem seus dados contra você

As corporações podem rastrear o local de onde você visita os sites delas e ajustar seus preços de acordo com essa informação. Elas também podem compartilhar seus dados com o governo. Pior, os dados que coletam sobre você são vulneráveis a hackers.

Proteja suas informações pessoais dos hackers

Está acessando o Facebook ou seu e-mail através de um hotspot Wi-Fi público? Um hacker pode sequestrar sua conta do Facebook ou email. Impeça os hackers de interceptar seus dados pessoais.

Impeça que que governos intrometidos espionem você

A NSA construiu o maior data center do mundo em Utah. É maior que o Google. É maior que o Facebook. E vai ser preenchido com dados sobre você e suas atividades. Não faça parte do data center da NSA.