Технология TrustedServer от ExpressVPN

Проблема традиционных серверов

Обычно на серверах используются жесткие диски, на которых хранятся все данные, пока они не будут удалены и вместо них записаны новые. В результате повышается риск того, что на серверах может случайно остаться конфиденциальная информация. Эти данные могут оказаться у третьих лиц, если сервер будет взломан или захвачен. Хуже того, хакеры могут взломать защиту сервера и установить лазейку, которая останется там на неопределенное время.