Технология TrustedServer от ExpressVPN

TrustedServer повышает согласованность и безопасность
Традиционно администраторы серверов устанавливают операционную систему и программное обеспечение, когда настраивают сервер в первый раз, а затем по мере необходимости добавляют обновления. Каждое изменение способствует появлению различий в конфигурации серверов, в результате получается, что все они используют разный код. Таким образом сервер, настроенный много лет назад, может иметь совершенно другую конфигурацию, чем те серверы, которые настраивают сегодня.
Технология TrustedServer гарантирует, что на каждом из 3 000+ VPN-серверов установлена самая последняя версия программного обеспечения. Каждый раз, когда сервер запускается, он загружает последнюю версию неизменяемого образа диска, который содержит весь комплект программного обеспечения, ОС и всё остальное. Это означает, что ExpressVPN точно знает, какие программы работают на каждом сервере, что в свою очередь минимизирует риск уязвимости или неправильной конфигурации и значительно улучшает безопасность сети VPN.