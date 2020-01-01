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Технология TrustedServer от ExpressVPN

Самая передовая в отрасли технология для VPN-серверов, прошедшая независимую проверку, которая подтвердила ее преимущества в защите безопасности. Это технология TrustedServer от ExpressVPN.

  • Все данные стираются во время каждой перезагрузки, так как VPN-серверы используют только оперативную память
  • Серверы никогда не записывают данные на жесткий диск, что еще больше минимизирует риск утечки данных
  • При запуске каждого сервера заново устанавливается весь комплект программного обеспечения
  • Мы точно знаем, какие программы работают на каждом сервере, никаких несоответствий нет
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Технология ExpressVPN TrustedServer работает на серверах.

Что такое TrustedServer?

Из этого видео вы узнаете, как инновационная технология TrustedServer от ExpressVPN позволяет использовать Интернет более безопасно.

ExpressVPN TrustedServer: Raising the bar

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Устранение риска, связанного с использованием жестких дисков

Рука, держащая жесткий диск над мусорной корзиной. Trusted Server позволяет не использовать жесткие диски

Проблема традиционных серверов

Обычно на серверах используются жесткие диски, на которых хранятся все данные, пока они не будут удалены и вместо них записаны новые. В результате повышается риск того, что на серверах может случайно остаться конфиденциальная информация. Эти данные могут оказаться у третьих лиц, если сервер будет взломан или захвачен. Хуже того, хакеры могут взломать защиту сервера и установить лазейку, которая останется там на неопределенное время.

На диаграмме показано, что данные находятся в ОЗУ, а жесткий диск пустой.

Решена за счет использования только ОЗУ

Технология TrustedServer от ExpressVPN не позволяет операционной системе и приложениям записывать данные на жесткий диск. Вместо этого серверы используют только оперативную память или ОЗУ. Поскольку оперативной памяти требуется электроэнергия для хранения данных, вся информация на сервере стирается каждый раз, когда сервер перезагружается. Вследствие чего данные не хранятся постоянно на сервере, и потенциальные злоумышленники не могут ими воспользоваться.

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TrustedServer повышает согласованность и безопасность

Тетрисоподобные блоки, показывающие, как традиционное постепенное обновление серверного программного обеспечения может привести к несоответствиям между серверами, которые не используют технологию Trusted Server.

Традиционно администраторы серверов устанавливают операционную систему и программное обеспечение, когда настраивают сервер в первый раз, а затем по мере необходимости добавляют обновления. Каждое изменение способствует появлению различий в конфигурации серверов, в результате получается, что все они используют разный код. Таким образом сервер, настроенный много лет назад, может иметь совершенно другую конфигурацию, чем те серверы, которые настраивают сегодня.

Набор одинаковых блоков, показывающий, что при помощи технологии Trusted Server все серверы ExpressVPN имеют одинаковые конфигурации и программное обеспечение.

Технология TrustedServer гарантирует, что на каждом из 3 000+ VPN-серверов установлена самая последняя версия программного обеспечения. Каждый раз, когда сервер запускается, он загружает последнюю версию неизменяемого образа диска, который содержит весь комплект программного обеспечения, ОС и всё остальное. Это означает, что ExpressVPN точно знает, какие программы работают на каждом сервере, что в свою очередь минимизирует риск уязвимости или неправильной конфигурации и значительно улучшает безопасность сети VPN.

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Технология TrustedServer от ExpressVPN: повышение стандартов безопасности

Диаграмма VPN-сервера, на которой изображен жесткий диск, содержащий неизменяемый образ диска, криптографически подписанный ExpressVPN.

Технология TrustedServer — это огромный скачок в защите конфиденциальности и безопасности пользователей, она устраняет основные риски, связанные с работой VPN-серверов. Вам вовсе не обязательно верить нам на слово — технология TrustedServer прошла проверку PwC. Непробиваемая защита TrustedServer: доступно только у ExpressVPN.

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