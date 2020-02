Hvordan etableres sikre VPN-forbindelser?

Hvordan kan du oprette forbindelse til et privat netværk over kendte offentlige internet? For at bruge en VPN, så har både netværksserveren (på VPN-udbyderens side) og klienten (din computer) brug for særlig software. Et ExpressVPN-abonnement tager sig af det hele.

For at bruge en VPN, så opretter din computer forbindelse til en remote access server (RAS) med gyldige legitimationsoplysninger. Disse oplysninger tjekkes med en af flere forskellige metoder der kaldes protokoller. Det er VPN'ens første sikkerhedslag. Din computer bruger også klientsoftware til at etablere og vedligeholde din forbindelse til VPN'en. Klientsoftwaren sætter en tunnelforbindelse op til RAS'en, og håndterer den kryptering der sikrer din forbindelse. Lad os se nærmere på hvad det er.